Ä°sveÃ§'te banka kÃ¢rlarÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¶dÃ¼yor

Ä°sveÃ§'te Finans Federasyonu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°sveÃ§â€™in 4 bÃ¼yÃ¼k bankasÄ± 100 milyar krondan fazla kÃ¢r etti. FaturasÄ±nÄ± ise Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¶dÃ¼yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç bankalarÄ± altÄ±n çaÄŸlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ä°sveç’in 4 büyük bankasÄ± 100 milyar krondan fazla kâr etti. KârlarÄ±n faturasÄ±nÄ± ise daha fazla çalÄ±ÅŸmalarÄ± için baskÄ±ya uÄŸrayan çalÄ±ÅŸanlar “hastalanarak” ödüyor.

Finans Federasyonu’nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve kamuoyuna duyurduÄŸu bir rapor, bankalar ve finas sektöründe çalÄ±ÅŸan emekçiler arasÄ±nda uzun süreli hastalÄ±k izni yapanlarÄ±n 2010 ila 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ± yüzde 40 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini ortaya koydu. Bu oran Ä°sveç genelinde yüzde 32.

Federasyon BaÅŸkanÄ± Ulrika Boethius, bunun pek çok nedeni olduÄŸunu, artan iÅŸ yükünün ve tasarruf sonucu çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n etkenlerden biri olduÄŸunu söyledi.

STRES YÜKÜ ARTTI

Teknolojideki geliÅŸmelerin banka çalÄ±ÅŸanlarÄ±nda strese baÄŸlÄ± hastalÄ±klarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n da bir diÄŸer faktör olduÄŸunu söyleyen Boethius, “DijitalleÅŸme ve otomatikleÅŸmeden sÄ±kça söz ediliyor ki bu gelecekte iÅŸ güvenliklerinin saÄŸlanmasÄ± için çalÄ±ÅŸanlara daha fazla sorumluluk yüklüyor. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n tüm iÅŸ yaÅŸamlarÄ± boyunca eÄŸitim görmeleri iyi ve önemli ama bu kiÅŸiler üzerinde çok büyük bir baskÄ± yaratÄ±yor” dedi.

Ä°sveç’te yasalar iÅŸverenlere uzun süreli iÅŸsizlik yapanlarÄ±n rehabilitesi ve yeniden iÅŸ yaÅŸama kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için rehabilite planÄ± hazÄ±rlamasÄ± yükümlülüÄŸü getiriyor. Finans Federasyonu’nun raporunda iÅŸverenlerin hastalarÄ±n yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± için her hangi bir plan yapmadÄ±klarÄ± belirtiliyor. Boethius, “Bu çok ciddi, çünkü yasalar bunu zorunlu kÄ±lÄ±yor” derken, 4 büyük bankanÄ±n yöneticileri ise konu hakkÄ±nda yorum yapmaktan kaçÄ±ndÄ±.

BANKALAR KÂRLARINA KÂR KATIYOR

Ä°ÅŸ temposunun artmasÄ±ndan dolayÄ± hastalanan banka çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ görülürken bankalar ise aÅŸÄ±rÄ± kâr etmeyi sürdürüyor.

Ä°sveç’in 4 büyük bankasÄ± Handelsbanken, Nordea, SEB ve Swedbank, geçtiÄŸimiz yÄ±l 105.7 milyar kron kâr etti. En fazla kâr eden bankalar sÄ±ralamasÄ±nda Swedbank yüzde 15.1 oranÄ±yla baÅŸÄ± çekerken onu yüzde 12.7 ile SEB, yüzde 12.3’le Handelsbanken ve yüzde 9.5 ile Nordea izliyor.

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