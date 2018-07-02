General Elektrik, iÅŸÃ§ileri kaÄŸÄ±t mendil gibi kullanÄ±p atmak istiyor

Daha Ã¶nce grevleri yasaklanan ÅŸimdi de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan General Elektrik iÅŸÃ§ileri, fabrikadaki durumu Evrensel'e yazdÄ±.

General Elektrik iÅŸçileri

Gebze

Türkiye’de en büyük elektrik trafolarÄ±nÄ± üreten General Elektrik’in (GE) Gebze fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçileriz. AdÄ± uzun yÄ±llar Gebze’de AEG ETÄ° olarak bilinirdi. Ve Alman ÅŸirketi idi. 1996 yÄ±lÄ±nda alman ÅŸirketi olan AEG’yi ALSTOM satÄ±n aldÄ±. Alstom da FransÄ±z ÅŸirketi idi. 2004 yÄ±lÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrikanÄ±n adÄ± AREVA oldu. Yine FransÄ±z’dÄ±. Son olarak 2015 yÄ±lÄ±nda Amerikan ÅŸirketi fabrikayÄ± satÄ±n alarak adÄ± General Elektrik (GE) oldu. RakamÄ± bilemesek de GE milyar dolarlar ödeyerek fabrikayÄ± FransÄ±zlardan almÄ±ÅŸtÄ±. Bizden önce çalÄ±ÅŸan iÅŸçi abilerimiz ÅŸimdi de biz öyle paralar kazandÄ±rmÄ±ÅŸÄ±z ki çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrika ha bire el deÄŸiÅŸtiriyor. Bu el deÄŸiÅŸtirmeler zarar ettiÄŸi için deÄŸil büyük kârlar elde ettiÄŸi için. VelhasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrika hep yabancÄ± ÅŸirketlere aitti.

SANKÄ° BÄ°Z Ä°ÅžÇÄ°LER YABANCI, GE YERLÄ°

Tamam yerli ve milli deÄŸildi ama bu fabrikada hep biz iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°ster FransÄ±z olsun ister AmerikalÄ± olsun hep bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zdan kazandÄ±lar. Ama biraz ekmeÄŸimizi büyütmek istediÄŸimizde biraz daha iyi ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸmak istediÄŸimizde hemen grevimiz yasaklandÄ±. Neden. Sanki biz iÅŸçiler yabancÄ±, GE yerliydi. Belki bilmeyen iÅŸçi arkadaÅŸlar vardÄ±r bizim fabrika patron sendikasÄ± EMÄ°S’e üye olmadan, yine patron sendikasÄ± MESS’e baÄŸlÄ±ydÄ±. Bizim kararlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sayesinde MESS’ten ayrÄ±lÄ±p sözleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ± ama daha bir iki ay geçmeden elektrik trafolarÄ± üreten patronlar yeni bir patron sendikasÄ± kurmuÅŸtu adÄ±na da EMÄ°S dediler. GE, Schneider, ABB patronlarÄ± hemen birleÅŸmiÅŸti. Kime karÅŸÄ± tabi ki bize karÅŸÄ±. Åžimdi sendikamÄ±z BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ile EMÄ°S arasÄ±nda yeni bir sözleÅŸme dönemi baÅŸlamak üzere. EMÄ°S kesin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r, bizim de ona göre hazÄ±rlanmamÄ±z ÅŸart bu sözleÅŸme dönemi daha çetin geçecek gibi görünüyor. Bu mektup aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da özellikle EMÄ°S üyesi fabrikalardaki arkadaÅŸlardan sözleÅŸme görüÅŸmelerinde her fabrikanÄ±n ayrÄ± deÄŸerlendirmeye tabi olma durumunun yararÄ± ve sakÄ±ncalarÄ± konusunda görüÅŸlerinin önemli olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.

EN KÜÇÜK TRAFO 3 MÄ°LYON DOLAR

FabrikamÄ±zda 600 yakÄ±n (sanÄ±rÄ±m 560) iÅŸçi 300’e yakÄ±n da beyaz yakalÄ± toplam 900 yakÄ±n çalÄ±ÅŸan var. EMÄ°S ile yapÄ±lan ve grevle imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ki grevimiz 2 saat içinde yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±, sözleÅŸme sonrasÄ±nda 10 yÄ±llÄ±k bir iÅŸçi kardeÅŸimizin ücreti sosyal haklarda içinde 3000 ile 3500 lira arasÄ±ndadÄ±r. Peki bizim fabrikada bizlerin alÄ±n teri ve emeÄŸiyle üretilen bir trafonun fiyatÄ± nedir? En küçük dediÄŸimiz 70 ile100 mva’lÄ±k bir trafo 3 milyon dolardan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸildir. Türkiye’de en büyük trafo bizim fabrikada üretildi. Ve Yunanistan’a satÄ±ldÄ±. Gebze’yi bilen arkadaÅŸlar bilir ama ben bilmeyenler için söyleyeyim ürettiÄŸimiz bu trafo Derince LimanÄ±ndan Yunanistan’a gönderildi. FabrikamÄ±z ile Derince LimanÄ± arasÄ± en fazla 35-40 kilometredir ve 25 dakikada varÄ±lÄ±r. Bu trafo tam 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 70 metre uzunluÄŸunda özel TIR’larla taÅŸÄ±ndÄ±. Derince LimanÄ±na varmasÄ± tam 6.5 saat sürdü. VarÄ±n bu trafonun fiyatÄ±nÄ± siz düÅŸünün. Fabrika yönetiminin 2020 ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduÄŸu toplantÄ±larda bizlere bile övünçle söyleniyor. ÜrettiÄŸimiz trafolarÄ±n yüzde 85’i ihracat olarak satÄ±lmakta, içerde ise TEAÅž’a satÄ±lmaktadÄ±r. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z GE fabrikasÄ± 500 büyük firma içerisinde 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 151. sÄ±radadÄ±r. Biz küçük trafo dediÄŸimiz trafolarÄ± 1 günde üretebiliyoruz.

KIYIM GÜNDEMDE

Son aylarda trafo sipariÅŸlerinde azalma söz konusu. Fabrika yönetimi “Ä°ÅŸler azaldÄ±, sipariÅŸ alamÄ±yoruz, masraflar arttÄ± bunun için daralmaya, küçülmeye gideceÄŸiz” diyerek iÅŸçi çÄ±karÄ±mÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor. Åžu an yaklaÅŸÄ±k 120 iÅŸçi çÄ±karÄ±mÄ± dillerde dolaÅŸÄ±yor. Bunun için Ä°ÅžKUR’a baÅŸvurular dahi yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçi çÄ±karÄ±mlarÄ±nda sözde devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan, viziteye çÄ±kan, istirahat alanlarÄ±n öncelikli olacaÄŸÄ± ilan ediliyor. Sanki biz insan deÄŸiliz, makineden bile deÄŸersiziz.. Sanki biz bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ±na Antalya’nÄ±n kumsalÄ±nda yakalandÄ±k. Hem bizi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan edeceksiniz hem de tedavi olmak yasak diyeceksiniz. Ama 120 iÅŸçi çÄ±karacaÄŸÄ±z sonra gerekirse yine 30 iÅŸçi daha çÄ±karabiliriz diyeceksiniz. Ama fabrika yönetiminin bizlere söylediÄŸi baÅŸka bir ÅŸey de var. “Ä°ÅŸler açÄ±lÄ±rsa tekrar yeni iÅŸçi de alabiliriz” diyorlar. Tabi ki daha düÅŸük ücrete hem de sözleÅŸmeli. Evet biz iÅŸçileri kaÄŸÄ±t mendil gibi görüyorlar, kullan at. Hastalanmak doktora gitmek, düÄŸün-cenaze senin neyine! ÇocuÄŸunun mezuniyet töreninden sana ne! Ä°ÅŸ varken nefessiz çalÄ±ÅŸ, iÅŸler biraz azalÄ±nca kapÄ± önüne! Ama yine de umutsuz deÄŸiliz AmerikalÄ± patrona karÅŸÄ± yerli ve milli reisimiz var! Bizlerin kapÄ± önüne konulmamÄ±za izin vermez di mi!

SESSÄ°Z KALIRSAK GE Ä°LE SINIRLI KALMAYACAK

EÄŸer biz iÅŸçiler fabrikamÄ±zdaki bu iÅŸçi kÄ±yÄ±ma karÅŸÄ± sessiz kalÄ±rsak bu GE ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. EÄŸer biz bu kÄ±yÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalÄ±rsak önümüzdeki EMÄ°S sözleÅŸmesi kayÄ±pla bitecek. Bunun için sendikamÄ±zla birlikte temsilci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte mücadele etmeliyiz. BaÅŸta sendikamÄ±z BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi diÄŸer fabrikalarÄ±n iÅŸçilerini General Elektrik’teki iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

2015’TE Ä°HRACAT ÅžAMPÄ°YONU OLDU

Türkiye’de 68 yÄ±ldan bu yana faaliyet gösteren GE, FransÄ±z Alstom’un Gebze’deki 48 yÄ±ldÄ±r faaliyet gösteren transformatör fabrikasÄ±nÄ± bünyesine katarak daha da büyüdü. Toplam üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden GE Güç Transformatörleri FabrikasÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 250 milyon dolar ihracatla kendi alanÄ±nda Türkiye ihracat ÅŸampiyonu oldu.

CEO ERDOÄžAN VE ALBAYRAKLA GÖRÜÅžTÜ

GE Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve CEO’su John Flannery yeni görevini aldÄ±ktan sonra ilk defa Türkiye’yi ziyaret etti. Ä°stanbul ve Ankara’da iÅŸ ortaklarÄ± ve müÅŸterileri ile bir araya gelen Flannery, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± da ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n da bulunduÄŸu görüÅŸmede John Flannery, “70 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir Türk sanayisinin büyümesi ve geliÅŸmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Enerji, saÄŸlÄ±k ve havacÄ±lÄ±k alanlarÄ±ndaki yatÄ±rÄ±m ve iÅŸ birliklerimiz Türkiye’de olumlu sonuçlar saÄŸlamaya devam ediyor. Çok deÄŸerli insan kaynaÄŸÄ±, ekonomik fÄ±rsatlarÄ± ve potansiyeli olan Türkiye’nin uzun dönemli ve güvenilir bir iÅŸ ortaÄŸÄ± olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:03

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