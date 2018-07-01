Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya halen tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Organize suç örgütü lideri olduÄŸu suçlamasÄ±yla hükümlü bulunan ve halen KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Hürriyet'in haberine göre 22 Haziran’da hazÄ±rlanan saÄŸlÄ±k raporunda ÇakÄ±cÄ±’ya ziyaretçi sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. KÄ±rÄ±kkale Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü FeramiÅŸ Ender GüngüneÅŸ ve Yüksek Ä°htisas Hastanesi BaÅŸhekimi Tekin Akça ile altÄ± ayrÄ± uzman doktorun imzaladÄ±ÄŸÄ± süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporunda ÇakÄ±cÄ±’da 16 farklÄ± türde hastalÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu, altÄ±sÄ±nÄ±n ölümcül risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸöyle denildi:

“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabalarÄ± ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile haftanÄ±n 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasÄ±nda hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem morali aynÄ± zamanda helalleÅŸme açÄ±sÄ±ndan bu zaman dilimleri arasÄ±nda, istediÄŸi isimlerle, kiÅŸi, sayÄ± adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrol edilebilmesi için ve morali açÄ±sÄ±ndan yeniden hayata baÄŸlayabilir.”

Seçim öncesi Devlet Bahçeli tarafÄ±ndan ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu ülkücü çete liderlerinin adÄ± verilmiÅŸ ve genel af talep edilmiÅŸti. O günden bu yana ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n adÄ± medyada daha sÄ±k duyulur oldu. GeçtiÄŸimiz günlerde Karar gazetesi yazarlarÄ±nÄ± tehdit eden ÇakÄ±cÄ± hakkÄ±nda 29 Haziran'da soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

BahÃ§eli'den af istediÄŸi Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya geÃ§miÅŸ olsun ziyareti

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'yÄ± BahÃ§eli'den sonra eski MÄ°T yÃ¶neticisi ziyaret etti

SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'dan gazetecilere saldÄ±rÄ± talimatÄ±

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'dan ErdoÄŸan'a: Devletin sahibi sen deÄŸilsin

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 09:10

www.evrensel.net