Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan gazetecilere saldırı talimatı

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Karar gazetesinin sahibi Mehmet Aydın ve gazetecilere yönelik saldırı talimatı verdi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, cezaevinden adamlarına Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın ile 6 gazetecinin cezalandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı açıklamalarını, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren KARAR gazetesi sahibi ve yazarlarını hedef alan ülkücü organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, tehditlerini talimata dönüştürdü. Kırıkkale Keskin Kapalı Cezaevi’nde kalan suç örgütü lideri Çakıcı, kendisi adına açılmış “alaatincakiciresmi” isimli instagram hesabında yer alan imzalı mesajıyla, 6 gazeteci için adamlarına açık saldırı talimatı verdi.

Kaleme aldığı metinde “Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!” diyen Çakıcı, sonradan silinen mesajında gazetecilerin açık isimlerini vererek tehditler savurdu.

Çakıcı, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerim ‘abi vur de ölelim, öl de ölelim’ diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler.”

Çakıcı, hakaretlerde bulunduğu talimat mesajında, “Daha evvel söyledim. Bu ülkede kimin gücü varsa beni öldürebilir” diye yazdı.

BAHÇELİ ZİYARET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı kısa süre önce rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etmişti. Bahçeli, Çakıcı’nın ismini vererek genel af talebinde bulunmuştu.

MHP Lideri, geçtiğimiz Salı günü onlarca gazeteci, akademisyen ve araştırmacının ismini vererek bir ilan yayınlamış, MHP hakkındaki yorumları nedeniyle suçlamıştı. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 13:25

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