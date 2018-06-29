Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı hakkında gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaatin Çakıcı'nın gazeteciler hakkındaki tehditlerine ilişkin soruşturma başlatığını duyurdu.

Cumhuriyet'ten aktarılan habere göre, başsavcılıktan yapılan açıklamada, "29/06/2018 tarihinde Allattin çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 106/2-d Maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileri ölümle tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında az önce resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. — Alican Uludağ (@alicanuludag) 29 Haziran 2018

Soruşturma; TCK'nin 106/2-d Maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından açıldı. — Alican Uludağ (@alicanuludag) 29 Haziran 2018

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Karar gazetesinin sahibi Mehmet Aydın ve gazetecilere yönelik saldırı talimatı vermişti.

Kırıkkale Keskin Kapalı Cezaevi’nde kalan suç örgütü lideri Çakıcı, kendisi adına açılmış “alaatincakiciresmi” isimli instagram hesabında yer alan imzalı mesajıyla, 6 gazeteci için adamlarına açık saldırı talimatı verdi.

Kaleme aldığı metinde “Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!” diyen Çakıcı, sonradan silinen mesajında gazetecilerin açık isimlerini vererek tehditler savurdu.

Çakıcı, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerim ‘abi vur de ölelim, öl de ölelim’ diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler.”

Çakıcı, hakaretlerde bulunduğu talimat mesajında, “Daha evvel söyledim. Bu ülkede kimin gücü varsa beni öldürebilir” diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan gazetecilere saldırı talimatı

Alaattin Çakıcı kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 23:22

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