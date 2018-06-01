Alaattin Çakıcı'yı Bahçeli'den sonra eski MİT yöneticisi ziyaret etti

Tutuklu suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı, Devlet Bahçeli'den sonra MİT Dış Operasyonlar eski Daire Başkanı Yavuz Ataç ziyaret etti.

Tutuklu suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MİT Dış Operasyonlar eski Daire Başkanı Yavuz Ataç tarafından ziyaret edildiği duyuruldu.

Alaattin Çakıcı'nın Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Çakıcı, savcılığın özel izniyle Ataç’la görüştü.

Aydoğan, görüşmeye Çakıcı’nın yakın arkadaşı Ali Kaymaz ve avukatı Can Sevinç’in eşlik ettiğini açıkladı.

BAHÇELİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz hafta hastanede Çakıcı’yı ziyaret etmişti. Bahçeli öncesinde Çakıcı'nın da aralarında olduğu ülkücü suç örgütü liderlerinin ismini vererek af çağrısı yapmıştı.

YAVUZ ATAÇ KİMDİR?

1990’lı yıllarda adı birçok karanlık olaya karışan Ataç, faili meçhul cinayetlerle ilgili dava kapsamında MİT Müsteşarlığı Teftiş Kurulu’na verdiği ifadesinde Çakıcı’nın yurt dışında birçok MİT operasyonunda kullanıldığını söylemişti.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcılığı döneminde Susurluk Komisyonu’nda verdiği ifadede Çakıcı'nın yurt dışına giriş çıkış işlerini Ataç'ın organize ettiğini öne sürmüştü.

Radikal, 2010 tarihli toparlamasında 1997'de Pekin'e idari ateşe olarak gönderilen Ataç'ın, Çakıcı yakalandığı sırada üzerinden çıkan diplomatik pasaportu veren kişi olduğunu hatırlatmıştı.

Pekin'den geri çağrıldıktan sonra 1998’de MİT’e verdiği dilekçeyle emekli olan Ataç Çakıcı’yı kaçması konusunda uyarmak, kırmızı pasaport sağlamak ve çetelere yardım etmekten soruşturuldu. Ataç, bir konuşmasında Çakıcı’nın MİT tarafından ‘ kullanıldığını’ söylemiş ve "Ekibi teşkilat belirlemişti. Bana ‘Bu adamlarla çalışacaksın’ denildi. Çakıcı’yı geniş kapsamlı bir eğitime aldık. MİT’in tesislerinde yatırdık. Sonra hedefin olduğu ülkeye gittik. Çakıcı‘yla ilişkimiz bu vesileyle başladı" demişti. (HABER MERKEZİ)

Alaattin Çakıcı kimdir?

Bahçeli'den af istediği Alaattin Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı: Şahsıma af istemiyorum

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 12:09

www.evrensel.net