Bahçeli'den af istediği Alaattin Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

Devlet Bahçeli hastanede tedavi gören Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Bahçeli Çakıcı içi af çağrısında bulunmuştu.

Ziyareti MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ziyareti sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Büyükataman ziyaret fotoğraflarını, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etti” notuyla paylaştı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak yatan Alaattin Çakıcı, 5 gün önce sağlık sorunları nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı, burada özel bir odada tedavisine başlandı.

ANKARA İL BAŞKANI’NI DA GÖNDERMİŞTİ

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’u Alaattin Çakıcı’nın tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne göndererek, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldırmıştı. Çakıcı’da yaptığı yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkür etmişti.

AF İSTEMİŞTİ

Bahçeli geçen hafta bir açıklama yaparak Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimlerin de içinde olduğu bazı mahkumlar için af çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri ‘gündemde af yok’ demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:20

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