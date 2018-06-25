CHP'nin çıkardığı milletvekillerinin illere göre dağılımı

24 Haziran seçimleri sonrası CHP resmi olmayan sonuçlara göre 146 milletvekili çıkardı. İşte CHP milletvekillerinin illere göre dağılımı.

CHP, 24 Haziran seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 22.6 oy oranıyla 146 milletvekili çıkardı. CHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 25, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 25.3 oy almıştı.

CHP, İstanbul’dan 28, Ankara’dan 10, İzmir’den 14 milletvekili çıkardı. Bursa ve Antalya'dan 5'er milletvekili çıkaran CHP, Adana, Muğla ve Hatay'dan 4'er, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'dan 3'er milletvekili koltuğu elde etti.

CHP'nin vekil çıkaramadığı iller: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Aksaray, Bayburt, Batman, Şırnak, Iğdır, Kilis, Düzce.

İl il CHP’nin çıkardığı milletvekilleri şöyle:

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

ADIYAMAN

1-Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

1-Burcu Köksal

AMASYA

1-Mustafa Tuncer

ANKARA 1. BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

ANKARA 2. BÖLGE

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

ANKARA 3. BÖLGE

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

ANTALYA

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

ARTVİN

1-Uğur Bayraktutan

AYDIN

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

BALIKESİR

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

BİLECİK

1-Yaşar Tüzün

BOLU

1-Tanju Özcan

BURDUR

1-Mehmet Göker

BURSA 1. BÖLGE

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

BURSA 2. BÖLGE

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

ÇANAKKALE

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇORUM

1-Tufan Köse

DENİZLİ

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

DERSİM

1-Polat Şaroğlu

EDİRNE

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

ELAZIĞ

1-Gürsel Erol

ESKİŞEHİR

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

GAZİANTEP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

GİRESUN

1-Necati Tığlı

HATAY

1-Mehmet Güzelmansur

2-Suzan Şahin

3-Serkan Topal

4-İsmet Tokdemir

MERSİN

1-Cengiz Gökçel

2-Alpay Antmen

3-Ali Mahir Başarır

İSTANBUL 1. BÖLGE

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İSTANBUL 2. BÖLGE

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İSTANBUL 3. BÖLGE

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İZMİR 1. BÖLGE

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İZMİR 2. BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

KASTAMONU

1-Hasan Baltacı

KAYSERİ

1-Çetin Arık

KIRKLARELİ

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

1-Metin İlhan

KOCAELİ

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

KONYA

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

KÜTAHYA

1-Ali Fazıl Kasap

MALATYA

1-Veli Ağbaba

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

NEVŞEHİR

1-Faruk Sarıaslan

NİĞDE

1-Ömer Fethi Gürer

ORDU

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

SAKARYA

1-Engin Özkoç

SAMSUN

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

SİNOP

1-Barış Karadeniz

SİVAS

1-Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

TOKAT

1- Kadim Durmaz

TRABZON

1-Ahmet Kaya

ŞANLIURFA

1-Aziz Aydınlık

UŞAK

1-Özkan Yalım

YOZGAT

1-Ali Keven

ZONGULDAK

1-Ünal Demirtaş

2-Deniz Yavuzyılmaz

KARAMAN

1-İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

1-Ahmet Önal

BARTIN

1-Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

1-Öztürk Yılmaz

YALOVA

1-Özcan Özel

KARABÜK

1-Hüseyin Avni Aksoy

OSMANİYE

1-Baha Ünlü. (HABER MERKEZİ)

TBMM'deki 600 milletvekilinin tam listesi

İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı, illere göre dağılımı

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 13:59

www.evrensel.net