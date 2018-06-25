CHP'nin çıkardığı milletvekillerinin illere göre dağılımı
CHP logosu

CHP'nin çıkardığı milletvekillerinin illere göre dağılımı

    • 25 Haziran 2018 13:40

    24 Haziran seçimleri sonrası CHP resmi olmayan sonuçlara göre 146 milletvekili çıkardı. İşte CHP milletvekillerinin illere göre dağılımı.

    CHP, 24 Haziran seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 22.6 oy oranıyla 146 milletvekili çıkardı. CHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 25, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 25.3 oy almıştı.

    CHP, İstanbul’dan 28, Ankara’dan 10, İzmir’den 14 milletvekili çıkardı. Bursa ve Antalya'dan 5'er milletvekili çıkaran CHP, Adana, Muğla ve Hatay'dan 4'er, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'dan 3'er milletvekili koltuğu elde etti.

    CHP'nin vekil çıkaramadığı iller: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Aksaray, Bayburt, Batman, Şırnak, Iğdır, Kilis, Düzce.

    İl il CHP’nin çıkardığı milletvekilleri şöyle:

    ADANA

    1- Ayhan Barut

    2- Orhan Sümer

    3- Müzeyyen Şevkin

    4- Burhanettin Bulut

    ADIYAMAN

    1-Abdurrahman Tutdere

    AFYONKARAHİSAR

    1-Burcu Köksal

    AMASYA

    1-Mustafa Tuncer

    ANKARA 1. BÖLGE

    1- Tekin Bingöl

    2- Levent Gök

    3- Ali Haydar Hakverdi

    4- Bülent Kuşoğlu

    5- Gamze Taşcıer

    ANKARA 2. BÖLGE

    1- Murat Emir

    2- Yıldırım Kaya

    ANKARA 3. BÖLGE

    1- Ahmet Haluk Koç

    2- Nihat Yeşil

    3- Servet Ünsal

    ANTALYA

    1- Deniz Baykal

    2- Çetin Osman Budak

    3- Rafet Zeybek

    4- Aydın Özer

    5- Cavit Arı

    ARTVİN

    1-Uğur Bayraktutan

    AYDIN

    1- Bülent Tezcan

    2- Hüseyin Yıldız

    3- Süleyman Bülbül

    BALIKESİR

    1- Ahmet Akın

    2- Fikret Şahin

    3- Ensar Aytekin

    BİLECİK

    1-Yaşar Tüzün

    BOLU

    1-Tanju Özcan

    BURDUR

    1-Mehmet Göker

    BURSA 1. BÖLGE

    1- Lale Karabıyık

    2- Erkan Aydın

    3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

    BURSA 2. BÖLGE

    1- Orhan Sarıbal

    2- Yüksel Özkan

    ÇANAKKALE

    1- Muharrem Erkek

    2- Özgür Ceylan

    ÇORUM

    1-Tufan Köse

    DENİZLİ

    1- Gülizar Biçer Karaca

    2- Kazım Arslan

    3- Haşim Teoman Sancar

    DERSİM

    1-Polat Şaroğlu

    EDİRNE

    1- Okan Gaytancıoğlu

    2- Erdin Bircan

    ELAZIĞ

    1-Gürsel Erol

    ESKİŞEHİR

    1- Utku Çakırözer

    2- Jale Nur Süllü

    GAZİANTEP

    1- Bayram Yılmazkaya

    2- İrfan Kaplan

    GİRESUN

    1-Necati Tığlı

    HATAY

    1-Mehmet Güzelmansur

    2-Suzan Şahin

    3-Serkan Topal

    4-İsmet Tokdemir

    MERSİN

    1-Cengiz Gökçel

    2-Alpay Antmen

    3-Ali Mahir Başarır

    İSTANBUL 1. BÖLGE

    1- İbrahim Özden Kaboğlu

    2- Mehmet Akif Hamzaçebi

    3- Gamze Akkuş İlgezdi

    4- Onursal Adıgüzel

    5- Fethi Açıkel

    6- Gürsel Tekin

    7- İlhan Kesici

    8- Oğuz Kaan Salıcı

    9- Mahmut Tanal

    10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

    11- Hüseyin Emre Bağce

    İSTANBUL 2. BÖLGE

    1- Kadri Enis Berberoğlu

    2- Aykut Erdoğdu

    3- Ahmet Ünal Çeviköz

    4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

    5- Yüksel Mansur Kılınç

    6- Yunus Emre

    7- Gökan Zeybek

    8- Ali Şeker

    İSTANBUL 3. BÖLGE

    1- Engin Altay

    2- Erdoğan Toprak

    3- Mehmet Bekaroğlu

    4- Zeynel Emre

    5- Sibel Özdemir

    6- Özgür Karabat

    7- Turan Aydoğan

    8- Emine Gülizar Emecan

    9- Nazır Cihangir İslam

    İZMİR 1. BÖLGE

    1- Ahmet Tuncay Özkan

    2- Murat Bakan

    3- Özcan Purçu

    4- Kani Beko

    5- Mehmet Ali Çelebi

    6- Tacettin Bayır

    7- Ednan Arslan

    İZMİR 2. BÖLGE

    1- Kemal Kılıçdaroğlu

    2- Selin Sayek Böke

    3- Kamil Okyay Sındır

    4- Atila Sertel

    5- Sevda Erdan Kılıç

    6- Mahir Polat

    7- Bedri Serter

    KASTAMONU

    1-Hasan Baltacı

    KAYSERİ

    1-Çetin Arık

    KIRKLARELİ

    1- Türabi Kayan

    2- Vecdi Gündoğdu

    KIRŞEHİR

    1-Metin İlhan

    KOCAELİ

    1- Fatma Kaplan Hürriyet

    2- Haydar Akar

    3- Tahsin Tarhan

    KONYA

    1- Abdullatif Şener

    2- Abdulkadir Karaduman

    KÜTAHYA

    1-Ali Fazıl Kasap

    MALATYA

    1-Veli Ağbaba

    MANİSA

    1- Özgür Özel

    2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

    3- Bekir Başevirgen

    MUĞLA

    1- Mürsel Alban

    2- Suat Özcan

    3- Burak Erbay

    4- Süleyman Girgin

    NEVŞEHİR

    1-Faruk Sarıaslan

    NİĞDE

    1-Ömer Fethi Gürer

    ORDU

    1- Seyit Torun

    2- Mustafa Adıgüzel

    SAKARYA

    1-Engin Özkoç

    SAMSUN

    1- Kemal Zeybek

    2- Neslihan Hancıoğlu

    SİNOP

    1-Barış Karadeniz

    SİVAS

    1-Ulaş Karasu

    TEKİRDAĞ

    1- Faik Öztrak

    2- İlhami Özcan Aygun

    3- Candan Yüceer

    TOKAT

    1- Kadim Durmaz

    TRABZON

    1-Ahmet Kaya

    ŞANLIURFA

    1-Aziz Aydınlık

    UŞAK

    1-Özkan Yalım

    YOZGAT

    1-Ali Keven

    ZONGULDAK

    1-Ünal Demirtaş

    2-Deniz Yavuzyılmaz

    KARAMAN

    1-İsmail Atakan Ünver

    KIRIKKALE

    1-Ahmet Önal

    BARTIN

    1-Aysu Bankoğlu

    ARDAHAN

    1-Öztürk Yılmaz

    YALOVA

    1-Özcan Özel

    KARABÜK

    1-Hüseyin Avni Aksoy

    OSMANİYE

    1-Baha Ünlü. (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 13:59
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