CHP'nin çıkardığı milletvekillerinin illere göre dağılımı
24 Haziran seçimleri sonrası CHP resmi olmayan sonuçlara göre 146 milletvekili çıkardı. İşte CHP milletvekillerinin illere göre dağılımı.
CHP, 24 Haziran seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 22.6 oy oranıyla 146 milletvekili çıkardı. CHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 25, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 25.3 oy almıştı.
CHP, İstanbul’dan 28, Ankara’dan 10, İzmir’den 14 milletvekili çıkardı. Bursa ve Antalya'dan 5'er milletvekili çıkaran CHP, Adana, Muğla ve Hatay'dan 4'er, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'dan 3'er milletvekili koltuğu elde etti.
CHP'nin vekil çıkaramadığı iller: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Aksaray, Bayburt, Batman, Şırnak, Iğdır, Kilis, Düzce.
İl il CHP’nin çıkardığı milletvekilleri şöyle:
ADANA
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
ADIYAMAN
1-Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
1-Burcu Köksal
AMASYA
1-Mustafa Tuncer
ANKARA 1. BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
ANKARA 2. BÖLGE
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
ANKARA 3. BÖLGE
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
ANTALYA
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı
ARTVİN
1-Uğur Bayraktutan
AYDIN
1- Bülent Tezcan
2- Hüseyin Yıldız
3- Süleyman Bülbül
BALIKESİR
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
BİLECİK
1-Yaşar Tüzün
BOLU
1-Tanju Özcan
BURDUR
1-Mehmet Göker
BURSA 1. BÖLGE
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
BURSA 2. BÖLGE
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
ÇANAKKALE
1- Muharrem Erkek
2- Özgür Ceylan
ÇORUM
1-Tufan Köse
DENİZLİ
1- Gülizar Biçer Karaca
2- Kazım Arslan
3- Haşim Teoman Sancar
DERSİM
1-Polat Şaroğlu
EDİRNE
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan
ELAZIĞ
1-Gürsel Erol
ESKİŞEHİR
1- Utku Çakırözer
2- Jale Nur Süllü
GAZİANTEP
1- Bayram Yılmazkaya
2- İrfan Kaplan
GİRESUN
1-Necati Tığlı
HATAY
1-Mehmet Güzelmansur
2-Suzan Şahin
3-Serkan Topal
4-İsmet Tokdemir
MERSİN
1-Cengiz Gökçel
2-Alpay Antmen
3-Ali Mahir Başarır
İSTANBUL 1. BÖLGE
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İSTANBUL 2. BÖLGE
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İSTANBUL 3. BÖLGE
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İZMİR 1. BÖLGE
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan
İZMİR 2. BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter
KASTAMONU
1-Hasan Baltacı
KAYSERİ
1-Çetin Arık
KIRKLARELİ
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR
1-Metin İlhan
KOCAELİ
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
KONYA
1- Abdullatif Şener
2- Abdulkadir Karaduman
KÜTAHYA
1-Ali Fazıl Kasap
MALATYA
1-Veli Ağbaba
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
MUĞLA
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Girgin
NEVŞEHİR
1-Faruk Sarıaslan
NİĞDE
1-Ömer Fethi Gürer
ORDU
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
SAKARYA
1-Engin Özkoç
SAMSUN
1- Kemal Zeybek
2- Neslihan Hancıoğlu
SİNOP
1-Barış Karadeniz
SİVAS
1-Ulaş Karasu
TEKİRDAĞ
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Candan Yüceer
TOKAT
1- Kadim Durmaz
TRABZON
1-Ahmet Kaya
ŞANLIURFA
1-Aziz Aydınlık
UŞAK
1-Özkan Yalım
YOZGAT
1-Ali Keven
ZONGULDAK
1-Ünal Demirtaş
2-Deniz Yavuzyılmaz
KARAMAN
1-İsmail Atakan Ünver
KIRIKKALE
1-Ahmet Önal
BARTIN
1-Aysu Bankoğlu
ARDAHAN
1-Öztürk Yılmaz
YALOVA
1-Özcan Özel
KARABÜK
1-Hüseyin Avni Aksoy
OSMANİYE
1-Baha Ünlü. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 13:59
Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri