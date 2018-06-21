Hayvanlara yönelik suçlara tepki: Hayvan hakları yasası çıkarılmalı

Hayvanlara dönük şiddete karşı barolardan ortak ses: Hayvanlara hakları teslim edilinceye kadar mücadeleye devam!

Türkiye’de çok sayıda baro eş zamanlı olarak düzenledikleri basın açıklamasıyla hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği ve baroların hayvan hakları komisyonları, yaşam hakkı savunucularıyla birlikte 17 ilde eş zamanlı olarak hayvanlara dönük şiddete karşı açıklama yaptı. Yeni yasanın hazırlanmasında Türkiye Barolar Birliği ve baroların hayvan hakları komisyonlarına yetki verilmesi istenen açıklamada, “Hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir” denildi.

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Düzce, Çorum, İzmir, Kastamonu, Konya, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun ve Trabzon’da, adliye önleri ve baro binalarında gerçekleştirilen açıklamada, Sapanca’da yaşanan cinayet için suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir’de de İzmir Barosu öncülüğünde hayvan hakları dernekleri ve hayvan hakları savunucularının katıldığı basın açıklaması İzmir Adliyesi önünde yapıldı. Basın açıklamasında konuşan İzmir Barosu Başkan Vekili Av. Mustafa Çetin, bir an önce hayvanlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gonca Arkoç da mevcut düzenlemenin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeye yetmediği vurguladı ve “Hayvanlara hakları teslim edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

‘TASLAK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Arkoç, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmalarının tekrar gündeme geldiğini söyleyerek, “Taslak, Meclis’te bekleyen haliyle kabul edilebilir değildir. Hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınmalıdır. Baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına gerek yasanın hazırlanması gerekse yasanın uygulanması noktasında yetki verilmeli, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir” dedi.

‘MECLİSTEKİ TASARI YETERSİZ, SIFIRDAN ELE ALINMALI’

Adana Barosu Hakları Komisyonu Sapanca’da ormanlık alanda bacakları ve kuyruğu kopmuş halde bulunan bir yavru köpeğin hayatını kaybetmesi ile gün yüzüne çıkan hayvanlara yönelik artan şiddete karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Adana Adliyesi eski taş bina önünde gerçekleşen açıklamaya Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO), Çukurova Üniversitesi Hayvanseverle Kulübü, Sokak Canlılarını koruma Derneği (CANKODER) ve çok sayıda hayvan hakları savunucusu destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Adana Barosu Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Gülşah Görür yaşanan cinayetin kendilerinin yıllardır her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldiğini belirterek hayvan haklarına ilişkin Mecliste bekleyen yasa tasarısının sıfırdan ele alınması gerektiğini ifade etti. Hayvan haklarında uzman kişilerden oluşturulacak yeni bir komisyon oluşturulması gerektiğini dile getiren Görür, “Baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına gelerek gerek yasanın hazırlanması gerekse uygulanması noktasında yetki verilmeli, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘HAYVANA KARŞI TÜM EYLEMLER KABAHAT DEĞİL, SUÇ OLMALI’

Yapılmasını istedikleri çalışma ile ilgili önerilerini paylaşan Görür’ün bazı önerileri şöyle: “Avrupa’da olduğu gibi hayvanlara kanunen statü tanınmalı, mal değil can kabul edilmeli. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan yasal güvence altında kalmalı. Hayvanlara karşı tüm eylemler ‘kabahat’ olmaktan çıkarılıp ‘suç’ olarak tanımlanmalı. Caydırıcı hapis cezaları verilmeli. Getirilecek cezalar para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilmeyecek nitelikte belirlenmeli. Bu suçlar meclisteki yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine şikayete bağlı suç olmamalı, kamu davası niteliğinde belirlenmeli. Hayvan severlere kapılarını kapatan belediye barınaklarına ve personeline ilişkin cezai yaptırım getirmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli. Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri belirlenmeli. Hayvanların üretim ve satışı yasaklanmalı. Fayton işkencesi sonlandırılmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı. Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus, penguen parkları kaldırılmalı” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 16:35

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