Suruç'ta otopsi raporlarına ulaşıldı

Suruç’ta AKP milletvekili yakınlarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren baba ve kardeşlerin otopsi raporuna ulaşıldı.

Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili ve Adayı İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları tarafından öldürülen esnaf Esvet Şenyaşar ve çocukları Adil Şenyaşar ile Celal Şenyaşar’ın aile ve avukatlarına verilmeyen otopsi raporlarına Mezopotamya Ajansı ulaştı.

CELAL ŞENYAŞAR’A BİTİŞİK MESAFEDEN 6 MERMİ

Sistematik otopsi öncesi harici muayenede, Celal Şenyaşar’ın vücuduna 6 adet farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiğini tespit eden adli tıp ekibi, vücuda isabet eden mermilerden ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğunu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığını belirledi. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu, mermilerin bitişik mesafeden yapılan atışlar sonucu vücuda isabet ettiği tespit edildi. Otopsi raporunda geçen doktor bilirkişi beyanına göre Celal Şenyaşar’ın ölüm sebebi şöyle: “Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı femur parçalı kemik kırığıyla birlikte büyük damar yaralanmasında gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”

ADİL ŞENYAŞAR’A 15’İ BİTİŞİK 17 MERMİ

Celal Şenyaşar’ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar’ın otopsisine geçen ekiplerin harici muayenesinde, vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen ekipler, raporda Şenyaşar’ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Harici muayenenin ardından sistematik otopsiye geçen ekipler, Şenyaşar’ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5’inin öldürücü nitelikte olduğunu diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

Doktor bilirkişiler Adil Şenyaşar’ın ölüm sebebini ise raporda, “Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına, bağlı klavikula, kaburga ve vertebra, iliak kanat kemik kırıklarıyla birlikte göğüs ve batın iç organ yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğunu kanaatindeyiz” diye kaydetti.

ESVET ŞENYAŞAR KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLDÜ

Çocuklarının yaralandığını duyması üzerine gittiği Suruç Devlet Hastanesi'nde AKP’li milletvekili yakınlarının saldırısına maruz kalan baba Hacı Esvet Şenyaşar'ın harici muayenede, baba Şenyaşar’ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi. Harici muayenenin ardından doktor bilirkişiler, Esvet Şenyaşar’ın ölüm sebebini şöyle kaydetti: “Genel beden travmasına bağlı oluşan ekstermite, sternum, sol parietooksipitalde dış tabula, kot kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz.”

Öte yandan görgü tanıkları, baba Esvet Şenyaşar’ın serum şişeleri ve aletleriyle linç edildiğini anlatmıştı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 11:53

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