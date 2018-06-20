Dünya Mülteciler Günü: Gerçekle yüzleşmeden kutlanamayacak gün

Soldan sağa: Muhammed Hacderviş, Aquarius ve Angelina Jolie. Fotoğraflar: DHA, VOA ve Foreign and Commonwealth Office (OGL)

Ercüment Akdeniz, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, Aquarius, Angelina Jolie ve Muhammed Hacderviş'i yazdı.

Ercüment AKDENİZ

AQUARIUS

Savaştan, açlıktan, kuraklık ve hastalıktan kaçan binlerce kafileden birindeydi onlar; inci dişli, siyah derili insanları Afrika’nın.

629 candılar; kadın-erkek, küçük-büyük, anne-yavru.

Aralarında hamile kadınlar da vardı üstelik.

Araftaydılar...

Akdeniz’in dibinde ölüm, ufuk çizgisinde umut vardı; umudun adı İtalya’ydı.

Sırat köprüsünde, kantarın topuzu ölümden yana kaydı.

Neyse ki Aquarius vardı!

Mülteciler, 9 Haziran’da Aquarius yardım gemisine alındılar.

Gel gör ki İtalya onları kıyıya yanaştırmadı bile. “İtalya Avrupa’nın paspası olmadığını gösterdi” dedi Salvini. Irkçı kafa, yeni İçişleri Bakanıydı.

Gemide, Akdeniz açıklarında, mahsur kaldı bu yüzden mülteciler.

Dünya izledi... Avrupa izledi... günlerce.

Nihayet İspanya’da bir liman, Valencia Limanı, onlara kucak açtı.

Salvini boş durmadı; “Umarım 66 bin 629 sığınmacı daha alırlar” diyerek lafı İspanya’ya çaktı, utanmadan.

Bu ayıp, bu rezillik sadece İtalya’nın değil elbet, ‘Birlik Avrupası’nın. Mültecilere karşı ‘Kale Avrupası’ savaşını başlatanların.

Yunanistan’da faşist Altın Şafak’ın yükselmesi de bu yüzdendi; Avusturya, Macaristan ve bilcümle Avrupa periferinde mülteci geçişlerine “kalkan” yapılan ülkelerdeki sağın yükselişi de bu yüzden.

Bugün 20 Haziran... Dünya Mülteciler Günü.

Ve bugün, kıtadaki faşist çıkıntılar kadar, AB’ye de gram sözün düşmediği gün.

ANGELİNA

Lara Croft diye bilir, onun bilgisayar oyunuyla büyürdü çocuklar.

Bir süredir... Belinde en gelişmiş silahlarla değil, ‘iyi niyet elçisi’ olarak boy gösteriyor Angelina Jolie, gizemli/geri bıraktırılmış topraklarda.

Eskiden... Vietnam’da, Kore’de misal.. Cepheye sürülen askerlere gönderilirdi Maryliyn Monreo, Raquel Welch gibi yıldızlar.

Şimdilerde... Vesayet savaşları eliyle kentler yerle bir olduktan sonra boy gösteriyorlar.

Yer Musul...

Lara pardon Angelina konuşuyor: “Bu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım...”

Sebep ne peki? Sorumlular kim?

İşin o kısmı BM şemsiyesi altında saklı, karıştırmayın!

Kentleri yıkanlar, yakanlar şimdi yeniden kuracaklar; paraya para demeyecek yine patronlar.

Bugün 20 Haziran... Dünya Mülteciler Günü.

Şemsiyelerin altına bakmadan kutlanılamayacak gün.

MUHAMMED HACDERVİŞ

Türkiye’ye sığınan 4 milyon Suriyelinin 1 milyondan fazlası işçi. Memleketin sigortasız, sendikasız, kayıtdışı yeni köleleri onlar.

Türkiye’de sadece 2017’de 1947 işçi can verdi. Ve bunların 86 tanesi mülteciydi.

Ölen işçiler arasında yaşı küçük mülteci Muhammed Hacderviş’ti; 5 yaşında, Suriyeli. 19 Eylül 2017’de bıçaklanarak öldürüldü. Mersin Erdemli Kızkalesi’nde, sokaklarda su satıyordu.

Son ölüm ise 2 Haziran 2018’de yaşandı. 22 yaşındaki Özbek işçi Abduvali Sabirov, İstanbul Ümraniye’de TEM Otoyolunda, mesai bitiminde emniyet şeridinde malzemeleri yükleyen ve servise binen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçilerindendi. Onlara yol kenarında otomobil çarptı. Yanında ölen bir arkadaşı daha vardı.*

Kaydı tutulmamış, haber olmamış daha niceleri var, kim bilir?

Bugün 20 Haziran... Dünya Mülteciler Günü.

Mültecileri 7 yıldır statü hakkından mahrum kılan, “Geri Kabul” anlaşmasıyla onları bariyer, duvar ve çitlerin ortasında bırakan; emeklerini haraç-mezat pazara çıkaran ve iş cinayetlerinin kucağına atan politikaların sorgulanacağı gün.

Öyleyse bugün...

Efendiler sussun! En başta 5 yaşındaki Muhammed, iş cinayetlerinde can veren mülteciler konuşsun:

Muhammed Hacderviş, Abdülhamid Alakan, Abdulkerim Gacıer, Abdullah ..., Abdullah Ahmed, Abdulmuin Gazel Mektebi, Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, Abdurrahman El Ferah, Abrurahman Halaf, Ahmad Alhamd, Ahmed Al Muhtar Muhammed, Ahmet El Nayf, Ahmet Elşeyhelsana, Ahmed Hac Hamed, Ahmet Pir, Alladdin Halit, Ali Beku, Ali Said, Ammar Muhammed Ali, Avni Yağmurlu, Ayab Khan, Aynullah Rahimi, Azizullah Beryal, Bahaaeddin Shıhan, Battal Bozkuş, Cesim Al Halife, Cihat ElHamit, Cuma El Kurdi, Cuma Selame, Davud Habibi, Delil Muhammed Selim, Desi Sosa, Dikran Aldoyan, Enes Lichina, Ferac Hursid Onbaşı, Gabat Müslüm, Gahmaran Gahramanov, Gyorfi Emre, Hafız Ali, Hafız Kavendi, Hamdo Mugis, Hasim Sudo, Husaın Aydogdyyev, Hüseyin Alali, İbrahim A, İmarvi Kazımovi, Jozsef Sıpos, Kemal Muradi, Khalimjon Khamidov, Luey Sattuf, Mohammed el Hout, Mohammed Kahwar, Mohammed N. Turkman, Muhammed Baddih, Muhammed Osman, Muhammet Ali Şahin, Muhammet Nur El Ahmet, Muhsin Bereket, Murat Baba, Nariman Allahverdian, Niam Çatkari, Nurettin Aliyev, Pulatov Hoshgeldi, Ramaz Surmazzide, Roman İvanov, Sabah Hammad, Sadık Huceyce, Said Mehdiyev, Samarat Desmukh Vınayakrao, Samir Haşom, Seyid Ali Salimof, Syamek Parsa, Vasıl Asenov Natev, Yasin Halil, Yavuz Kahrıman, Zana Alamed, Zakariya Kurabi, Zubeyr El Bakuz, Zülfiye Daulbeyava, Zyulfı Hayrıev Emırskı.**

* Veriler, İSİG Meclisi’nden alınmıştır.

** 2017’de iş cinayetlerinde hayatını kaybeden mülteciler / İş Cinayetleri Almanağı 2017

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 22:00

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