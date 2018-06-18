Tiyatrocular sezonu Evrensel'e deÄŸerlendirdi

Altkat Sanat Tiyatrosuâ€™ndan Nevzat SÃ¼s, BakÄ±rkÃ¶y Åžehir Tiyatrosuâ€™ndan Ali RÄ±za Kubilay ve AltÄ±dan Sonra Tiyatroâ€™dan GÃ¼lhan Kadim sezonu deÄŸerlendirdi

2017-2018 tiyatro sezonu geçtiÄŸimiz ay sona erdi. Sansür giriÅŸimlerinden ekonomik sorunlara kadar birçok sÄ±kÄ±ntÄ±yla boÄŸuÅŸan tiyatro topluluklarÄ±, bu sezon birçok güzel oyunu seyircilerle buluÅŸturdu. Altkat Sanat Tiyatrosu’ndan Nevzat Süs, BakÄ±rköy Åžehir Tiyatrosu’ndan Ali RÄ±za Kubilay ve AltÄ±dan Sonra Tiyatro’dan Gülhan Kadim geçen sezonu Evrensel'e deÄŸerlendirdi. Seyircilerin bu sezonki oyunlara yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸini söyleyen tiyatrocular; bunda tiyatrolarÄ±n nefes alÄ±nacak, benzer duygu ve ifadelerde birleÅŸilen alanlara dönüÅŸmesinin etkili olduÄŸunu vurguladÄ±.

YOLDA KAYBOLMAMAK UMUDUYLA...

Nevzat SÜS

Bu yÄ±l Altkat Sanat Tiyatrosu’nun 5. YÄ±lÄ±ydÄ±. BeÅŸ yÄ±l önce ilk olarak Richard Bach’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± klasik eseri “MartÄ± Jonathan Livingston”Ä± çocuklar için sahneye taÅŸÄ±rken tesadüfen seçilmemiÅŸ, MartÄ± Jonathan, Altkat Sanat’Ä±n üretme ve özgürleÅŸme serüvenine bir ithaf niteliÄŸindeydi. Ä°kinci oyun “Su ÇatlaÄŸÄ±nÄ± Bulur” Hrant Dink’in katledilmesiyle bir yüzleÅŸme çabamÄ±zdÄ±. Bu topraklarda yaÅŸayan tüm halklarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± içimizde hissetmiyorsak sanat’tan söz etmenin de bir önemi kalmÄ±yordu bizim için. Yolumuz uzundu ve serüven böyle baÅŸladÄ±, ardÄ±ndan oyunlar oyunlar…

Bu yÄ±l daha sezona baÅŸlamadan yaz aylarÄ±nda madem beÅŸinci yÄ±lÄ±nÄ±z diyerek KadÄ±köy’ün altyapÄ± problemleri sel olup ÅŸamarÄ±nÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olsa da bizlere, tiyatrolar Zümrüd-ü Anka kuÅŸu gibidir ve küllerinden kendini var ederler. DostlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle selde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zararÄ± telafi ettik. Sezona oyunlarla deÄŸil tadilatla, boyayla, badanayla baÅŸladÄ±k diyebiliriz. Platon haklÄ± “sanat ölümsüzlüÄŸü arayanlarÄ±n iÅŸidir” diyerek(!) ArtÄ±k UtnapiÅŸtim olarak sezon baÅŸlayabilirdik…

GREGOR SAMSA KADIKÖY SOKAKLARINDAYDI

Böylece Altkat Sanat’Ä±n beÅŸinci yÄ±lÄ± için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Müge Saut’un yönettiÄŸi Franz Kafka’nÄ±n ölümsüz eseri “DönüÅŸüm” ile sezona baÅŸladÄ±k. ArtÄ±k bütün gün çalÄ±ÅŸmaktan bir böceÄŸe dönüÅŸen Gregor Samsa KadÄ±köy sokaklarÄ±ndaydÄ±. 50. oyunu geçtik ve izleyicilerin büyük ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ± oyun. BöceÄŸe dönüÅŸme metaforunu hakkÄ±yla yerine getirdiÄŸimizi düÅŸünüyorduk ve bunun alkÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyicilerimizden aldÄ±k. DönüÅŸüm oyununda Gregor Samsa’yÄ± canlandÄ±ran Erkan Akbulut 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri kapsamÄ±nda “TeÅŸvik” ve 22. Afife Jale Tiyatro Ödülleri “YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Genç KuÅŸak SanatçÄ±sÄ±” ödüllerine layÄ±k görülmüÅŸtür. AyrÄ±ca Altkat Sanat Tiyatrosu DönüÅŸüm oyunuyla Ekin YazÄ±n DostlarÄ± yÄ±lÄ±n tiyatro grubu ödülüne layÄ±k görülmüÅŸtür.

Önceki sezondan devam ettirdiÄŸimiz NâzÄ±m’Ä±n “SevdalÄ± Bulut”u sezon ortasÄ±na kadar sürdü. NâzÄ±mÄ±n sevdasÄ±, masalÄ± ve ÅŸiirleriyle birleÅŸtirilmiÅŸ oyun da izleyicilerimizin beÄŸenisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ülke olarak pek aydÄ±nlÄ±k bir dönemden geçmiyoruz. Son 15 yÄ±lda yaÅŸananlar bizlerin ne denli karanlÄ±ÄŸa gömüldüÄŸümüzün bir kanÄ±tÄ± aslÄ±nda. Bu düÅŸünceden yola çÄ±karak “KÄ±rkbir” isimli oyunumuzu sahnelemeye baÅŸladÄ±k. Oyun ütopik bir evrende günümüzün izlerini bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Yok olmanÄ±n eÅŸiÄŸinde bir kadÄ±nÄ±n son çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r; umudu, ülkesi, aÅŸkÄ±, ve çocuÄŸu elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ bir isyan bayraÄŸÄ±dÄ±r ateÅŸi. BoyutlarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ dünyanÄ±n kölesi olarak yaÅŸamayÄ± reddeden, sonuçlarÄ± ne olursa olsun ayakta yok olmayÄ± tercih eden bir kadÄ±nÄ±n hikâyesidir en çok. Sadece kibrit ateÅŸiyle aydÄ±nlanan bir sahnede geleceÄŸin yolunu bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k bu oyunla.

Bunun yanÄ±nda kendi öÄŸrencilerimizden kurduÄŸumuz Altkat Sanat’Ä±n alt-kadrosuyla, oyunculuklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek, kendilerini sÄ±namasÄ±nÄ± saÄŸlamak, sahne tecrübesi de kazanmalarÄ± adÄ±na tamamen bizlerin kontrolünde bir çocuk oyunu çÄ±karttÄ±k. Bertolt Brecht’in “Kafkas TebeÅŸir Dairesi”nden uyarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z “TebeÅŸir Dairesi” oyunumuz, oyuncular için bir laboratuvar niteliÄŸi de taÅŸÄ±dÄ±. Oyun, emek verip çocuÄŸu büyütenin mi yoksa onu doÄŸuranÄ±n mÄ± olmalÄ±dÄ±r sorununu tartÄ±ÅŸÄ±yordu. Çocuk izleyicilerimiz izlerken büyük keyif aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

MUTSUZ OLMAYA NE HAKKIMIZ VAR NE DE ZAMANIMIZ VAR

Bütün bunlarÄ±n yanÄ±nda KadÄ±köy’ün gözbebeÄŸi KadÄ±köy TiyatrolarÄ± Platformu’nun da bir üyesiyiz. KadÄ±köy’de tiyatro adÄ±na birlikte hareket eden ellinin üzerinde tiyatroda bu oluÅŸumun birer parçasÄ±. Bu yÄ±l 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde gelenekselleÅŸtirdiÄŸimiz üçüncü yürüyüÅŸümüzü de gerçekleÅŸtirdik. Tiyatro adÄ±na baskÄ±yÄ±, sansürü, yasaklamalarÄ± KadÄ±köy halkÄ±na anlattÄ±k.

Platform ve KadÄ±köy Belediyesi ile iÅŸbirliÄŸi halinde “Benim KomÅŸum Tiyatro” projesinin ikinci ayaÄŸÄ±na baÅŸladÄ±k. Bu bilinçli izleyici yetiÅŸtirme projesine KadÄ±köy halkÄ± geçtiÄŸimiz dönem olduÄŸu gibi yine ilgi gösterdi. Benim KomÅŸum Tiyatro çalÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lanlar tiyatronun tüm özelliklerini öÄŸrenirken, dramaturgi, reji, dekor, Ä±ÅŸÄ±k, kostüm gibi etmenlerin kullanÄ±m biçimlerini de öÄŸrenerek, izledikleri oyunlardan daha fazla haz almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±ndayÄ±z. Bunun iki tür faydasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmekteyiz: Birincisi anlatÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n izleyiciye doÄŸru biçimde geçmesi, ikincisi izleyicinin eleÅŸtirel bakÄ±ÅŸÄ± tiyatro üreticilerinin niteliklerini yükseltmeleri.

HayatÄ±n bizlere, tiyatroculara sunduÄŸu yol, dar patikalarla doludur. KarÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan zorluklarÄ± çoÄŸu zaman kendimiz çözmek durumundayÄ±z. Ödeneksiz tiyatrolar olarak bizler, kendi varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gerçekleÅŸtirmek adÄ±na bu patikalarda duruÅŸumuzdan da bir ÅŸey kaybetmeden yol almak zorundayÄ±z. Mutsuz deÄŸiliz! Bu yaratma, var etme çabasÄ± içinde mutsuz olmaya ne hakkÄ±mÄ±z var ne de zamanÄ±mÄ±z var. Patika uzun bir yol; yol’da kaybolmamak umuduyla…

SEYÄ°RCÄ°LERÄ°MÄ°Z BU SEZON DA BÄ°ZÄ° YALNIZ BIRAKMADILAR

FotoÄŸraf: BBT

Ali RÄ±za KUBÄ°LAY

Bir önceki sezonu iÅŸ yapamadan boÅŸ geçirmiÅŸtik ve bu tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± çok üzmüÅŸtü. Yönetimi devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2015 senesinde hÄ±zla çalÄ±ÅŸmaya koyulmuÅŸ ve ses getiren oyunlar yapmÄ±ÅŸtÄ±k oysaki. 2017- 2018 sezonu için de harika fikirlerimiz vardÄ±. Mesela tarihi bir oyun olsa BakÄ±rköy’de geçse ve hatta bizim tiyatro binamÄ±zda (Tarihi Baruthane BinasÄ±) oyunda yer alsa nasÄ±l olur diye bir hayal kurduk ve “Sherlock Hamid” oyunu Ahmet Sami Özbudak’Ä±n kaleminden döküldü.

Öteki ve ötekileÅŸtirilenlerle çok ilgili BakÄ±rköy Belediye Tiyatrosu. Böyle bir durumu anlatan “KardeÅŸlerimi ArÄ±yorum” oyunu ilgimizi çok çekti ve sahneye taÅŸÄ±dÄ±k. Uzun yÄ±llar Ä°stanbul Tiyatro Festivaline katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±k ve çok istiyorduk. Herkesin birbiriyle konuÅŸtuÄŸu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ülkeden gitmek ve kalmak ikilemine odaklanan “ Seni Seviyorum Türkiye” oyunuyla Ä°stanbul Tiyatro Festivaline katÄ±ldÄ±k ve nerdeyse bütün sezon kapalÄ± giÅŸe oynadÄ±.

Bizim en çalÄ±ÅŸkan ve üretken arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan biri olan Emrah Eren’in projesi “CÄ±ngÄ±llÄ±” taraflÄ± tarafsÄ±z herkes tarafÄ±ndan bu iÅŸin sezona damga vurduÄŸu söylendi. Türk tiyatrosunun müzikal tarihiyle Türkiye’nin politik ve sosyal tarihini iç içe mükemmel bir ÅŸekilde aktardÄ± seyirciye. Bu oyunu izleyenler birçok ÅŸarkÄ±ya baÄŸÄ±rarak eÅŸlik ederken buldu kendilerini.

Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±z DoÄŸacan TaÅŸpÄ±nar ve Elif Ürse Stockholm’e gittiler. Orda çocuk ve gençlik tiyatrolarÄ± hakkÄ±nda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundular. Döner dönmezse DoÄŸacan TaÅŸpÄ±nar “Oldum Ben Anne” oyununu sahneledi. Balca Yücesoy’un yazdÄ±ÄŸÄ± bu oyun 15-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genç insanlar ve onlarÄ±n sorunlarÄ± hakkÄ±nda. Ve seyirciler seyirci koltuÄŸunda deÄŸil sahnenin üstündeydiler.

BaÅŸka bir kapalÄ± giÅŸe oyun ise bir mahkemede geçen, seyircinin jüri üyesi olduÄŸu ve kararÄ± verdiÄŸi ama karar verirken vicdan mÄ± anayasa mÄ± pardoksunun içinde bocaladÄ±ÄŸÄ± “Terör” oyunuydu. Bu oyunun tartÄ±ÅŸmalarÄ± perde arasÄ±nda, oyun sonrasÄ±nda ve eve vardÄ±ktan sonra sosyal medya üzerinden devam etti. 2018 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde 3 dalda aday olduÄŸunu da söylemeden geçmeyelim.

BBT bu sezon ikisi yabancÄ± ve daha önce hiç bir yerde oynanmamÄ±ÅŸ baÅŸka bir deyiÅŸle dünya prömiyeri yapmÄ±ÅŸ 4 yerli oyunla ve yani toplam 6 yeni oyunla sezonu kapattÄ±. Seyircilerimiz gerek oyunlar sonrasÄ±nda, gerek sosyal medyadan tebriklerini ilettiler ve oyunlar hakkÄ±ndaki görüÅŸlerini paylaÅŸtÄ±lar. Kendilerine bu sezon da bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± için teÅŸekkür ederiz.

UMUDUMUZ; ÖZGÜRLÜKLERÄ°N ARTTIÄžI BÄ°R TÄ°YATRO ORTAMINDA ORTAKLAÅžMAK

YalÄ±nayak Müzikol oyunundan bir kare. FotoÄŸraf: Murat Dürüm Gülhan KADÄ°M

Kendi açÄ±mdan sezonu deÄŸerlendirmeden önce, belki AltÄ±dan Sonra Tiyatro ve KumbaracÄ±50 hakkÄ±nda bir deÄŸerlendirme yapmak iyi olabilir. AltÄ±dan Sonra Tiyatro ve KumbaracÄ±50 olarak çok verimli, hÄ±zlÄ±, üretken ve coÅŸkulu bir sezon geçirdik. GeçtiÄŸimiz sezonun sonunda ekibimize büyütme ve çoÄŸalma kararÄ±mÄ±z sonrasÄ±nda baÅŸlayan süreçte, “III. Richard”, “Hayvan ÇiftliÄŸi” (D22 ile ortak yapÄ±m), “Filifu’nun Ä°ntikamÄ±”, “BarÄ±ÅŸ”, “NSU-KurbanlarÄ±n arasÄ±nda Almanlar da vardÄ±” (Goethe Institut ortak yapÄ±m) oyunlarÄ± ilk kez seyirciyle buluÅŸtu. GeçtiÄŸimiz sezonun sonunda bir kaç gösterimle sahnede olan “HE-GO” oyunu bu sezonun yenilerindendi ve kapalÄ± giÅŸe oynamaya devam etti. Eski oyunlarÄ±mÄ±zdan, “YalÄ±nayak Müzikhol”, “444”, “Åžizo Åžeyks”, “Pera’nÄ±n ZamanÄ±” oynamaya devam etti. Bu oyunlar dÄ±ÅŸÄ±nda yeniden provasÄ±na girip tekrar repertuara aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki oyun oldu: “KarabahtlÄ± KardeÅŸlerin Bitmeyen Åžen Gösterisi” ve” Barzo ile Konserve”. Ä°ki tane de konser devam etti sahnede. YÄ±llar geçse de üstünden ve KumbaracÄ±50 ekibinin oluÅŸturduÄŸu Ä°stanbul Kolonfoni OrkestrasÄ±. Toplamda 12 oyun ve 2 konser.

Oyunlar hem KumbaracÄ±50 sahnesinde hem de Ä°stanbul içi ve dÄ±ÅŸÄ± baÅŸka sahnelerde seyirciyle buluÅŸtu. Ekibimiz, tüm emek verenleriyle toplamda neredeyse 50 kiÅŸi. Önümüzdeki sezon AltÄ±dan Sonra Tiyatro’nun 20., KumbaracÄ±50’nin 10. sezonu. Bu rakamlar aslÄ±nda bizler için neyin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±? Her ÅŸeyin giderek zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, koÅŸullarÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, zaman zaman bir çok ÅŸeyi imkansÄ±z kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, umudun ve motivasyonun iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸu son zamanlarda; böylesine bir yapÄ± oluÅŸturarak sürekliliÄŸi için çalÄ±ÅŸmak bizim için çok önemliydi.

Bizim açÄ±mÄ±zdan hâl böyleyken, aslÄ±nda Ä°stanbul’da da çok farklÄ± bir hava yoktu özel ve baÄŸÄ±msÄ±z tiyatrolar açÄ±sÄ±ndan. Çok üretken ve seyirci sayÄ±sÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz sezona göre artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸi bir sezon olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Belki de baÄŸÄ±msÄ±z tiyatrolarÄ±n en önemli sorumluluklarÄ±ndan biri oluverdi nefes alÄ±nacak, benzer duygu ve ifadelerde birleÅŸilen alanlar yaratmak. Bazen böyle ÅŸeyler kendiliÄŸinden oluverir. PlanlanmamÄ±ÅŸtÄ±r fakat hâl ve gidiÅŸat ortaklaÅŸtÄ±rÄ±r. Ben böyle bir dönemden geçtiÄŸimizi düÅŸünüyorum. Umudumuz; zorluklarÄ±n ve yasaklarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±, özgürlüklerin arttÄ±ÄŸÄ± bir tiyatro ortamÄ±nda ortaklaÅŸmak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 09:39

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