TarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin fotoÄŸrafÄ±: Bereketli topraklarda katmerli sÃ¶mÃ¼rÃ¼

TarÄ±m iÅŸÃ§ileri iÃ§in 150 yÄ±lda deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. BarÄ±ndÄ±klarÄ± yerler ise Orhan Kemalâ€™in romanÄ±ndaki gibi. Toprak bereketli, iÅŸ tutmak eziyetli.

Volkan PEKAL

Mesut BAYLAV

Adana

Adana’da tarÄ±mda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yaÅŸamÄ± 150 yÄ±l öncesinden çok da farklÄ± deÄŸil. SigortasÄ±z, sendikasÄ±z, uzun saatler, düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin barÄ±ndÄ±klarÄ± yerler ise Orhan Kemal’in romanÄ±ndaki gibi: Atölyeden bozma, duvarlarÄ± delinerek açÄ±lan pencerelerinden hava giren, 45 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek bir oda.

Orhan Kemal’in kendi deneyimlerinden de yola çÄ±karak kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Bereketli Topraklar Üzerinde" romanÄ±nda ustalÄ±kla yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma iliÅŸkileri ve o dönem yaÅŸayan kahramanlar bugün de çeÅŸitli iÅŸ kollarÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürüyor. Bugün de bu kahramanlarÄ±n hikayesi ve çalÄ±ÅŸma iliÅŸkileri ile koÅŸullarÄ± 50’li yÄ±llar Türkiye’sindeki koÅŸullarla benzer.

"Bereketli Topraklar Üzerinde" romanÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± bir ayaÄŸÄ± köyde bir ayaÄŸÄ± ÅŸehirde iÅŸ peÅŸinde Ä±rgatlardÄ±r. Memleketlerinden, Çukurova’nÄ±n bereketli topraklarÄ±na iÅŸ bulma ümidi ile gelirler. Sivas’taki köylerinden Çukurova’ya göç eden üç köylü arkadaÅŸ Pehlivan Ali, Ä°flahsÄ±zÄ±n Yusuf ve Köse Hasan’Ä±n etrafÄ±nda geliÅŸen olaylar anlatÄ±lÄ±r. Köylerinde geçinemeyen iÅŸçiler baÅŸka seçenekleri olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸehre göç eder. Irgatlar romanÄ±n baÅŸÄ±nda göç nedenlerini dile getirir. “Yusuf: (…) TarlamÄ±z marlamÄ±z yok bizim. Åžunun bunun yanÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z harmana marmana gideriz, çift mift süreriz... n’olacak, köy yeri iÅŸte (…) Hepimizinki de bir ekmek derdi mesela. Öyle deÄŸil mi?’ Köse: ‘Ne diyorsun Yusuf? Gözü çÄ±ksÄ±n. Yurdumuzu, yuvamÄ±zÄ± ne diye teptik?”

‘TOPRAÄžIMIZ OLSA GELMEZDÄ°K’

Dün SivaslÄ± Ali, Yusuf, Hasan’dÄ±... Bugün Suruçlu Hasan, Halil, Ä°brahim, Ömer... Adana Tuzla’da CÄ±rÄ±k köyü civarÄ±nda karpuz yüklerken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mevsimlik tarÄ±m iÅŸçileri de aynÄ± sebeple Çukurova’nÄ±n uçsuz bucaksÄ±z topraklarÄ±nda tohumu meyve, sebzeye çevirmek için ter akÄ±tÄ±yor. 23 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Çeliksoy, “Memlekette 30 yÄ±ldÄ±r su sorunu vardÄ±. TarlasÄ± olan kendi tarlasÄ±nÄ± ekti. Ama bizde yok. Hiçbirimizin topraÄŸÄ± yok. Bir gelirimiz olmadÄ±ÄŸÄ± için tarlalara çalÄ±ÅŸmaya geliyoruz. Ne bir fabrika var çalÄ±ÅŸacak, ne baÅŸka bir iÅŸ imkanÄ± var. Bazen gece 10-12’ye kadar tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°mkan olsaydÄ± sabahtan akÅŸama kadar çalÄ±ÅŸmazdÄ±k” diyor. Halil Kaplaner de “Fabrika iÅŸ imkanÄ± olsa biz de buraya gelmezdik. Biz sabah 5’te kalkmaya meraklÄ± deÄŸiliz. Bir dönüm tarlam olsa yeterdi” diyor.

AHIRDAN BOZMA ODAYA KÄ°ÅžÄ° BAÅžI 250 LÄ°RA

Adana'da tarÄ±m iÅŸçilerinin kaldÄ±ÄŸÄ± yer FotoÄŸraf: Mesut Baylav/EVRENSEL Sabah Tuzla’da karpuz toplarken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karpuz iÅŸçileri ile akÅŸam saatlerinde Adana’nÄ±n YüreÄŸir Ä°lçesinde bulunan KarÅŸÄ±yaka Sanayi Sitesi’nde eski bir atölyeden bozma tek göz evde buluÅŸuyoruz. Ä°ÅŸçilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alanlar da "Bereketli Topraklar Üzerinde" romanÄ±nda ve Friedrich Engels’in on dokuzuncu yüzyÄ±lÄ±n sonlarÄ±ndaki koÅŸullarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± “Ä°ngiltere’de Emekçi SÄ±nÄ±flarÄ±n Durumu” kitabÄ±nda bahsettiÄŸi, ahÄ±rdan bozma tek göz iÅŸçi evlerini hatÄ±rlatÄ±yor. 45 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± yere 50-60 gün için kiÅŸi baÅŸÄ±na 250 lira para ödüyorlar.

KABALA ÇALIÅžMANIN BÄ°R BEDELÄ° VAR

Adana'da tarÄ±m iÅŸçileri servise binerken. FotoÄŸraf: Volkan Pekal/EVRENSEL Karpuzda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin tamamÄ± erkek. Yerlere döÅŸekler sererek yatÄ±yorlar. Karpuz iÅŸini, kabala (parça baÅŸÄ±) para aldÄ±klarÄ± için daha fazla ücret almak için seçmiÅŸler. Ancak kabala çalÄ±ÅŸmanÄ±n bedeli de gece geç saatlere kadar çalÄ±ÅŸmak oluyor. BazÄ± günler gece 12’lere kadar çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler evi sadece uyumak için kullanÄ±yor. 60 yÄ±l öncesinden farklarÄ± taÅŸlÄ± pilavlar, kurtlu ekmeklerin olmamasÄ± ve tarlaya servisle götürülmeleri. KahvaltÄ± ve öÄŸle yemeÄŸini tarlada yiyen iÅŸçiler akÅŸam yemeÄŸini de geç saatte geldikleri için sitenin içinde geç saatlere kadar açÄ±k olan iÅŸçi lokantasÄ±nda yiyorlar. ÇÄ±plak ayak döküldükleri tozlu tarla yollarÄ± yerine ise gece geç saatlerde kendilerini eve taÅŸÄ±yan servisler var.

YAZIN ÇALIÅžIYORUZ KIÅžIN ZAR ZOR GEÇÄ°NÄ°YORUZ

23 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Çeliksoy’un hayatÄ±nda tarÄ±m iÅŸçiliÄŸine karar vermek diye bir ÅŸey yok. “Kendimi bildim bileli çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Yokluktan baÅŸladÄ±k” diyor: “Memlekette iÅŸ imkanlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için gelip çalÄ±ÅŸtÄ±k. Burada çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± zor. Bazen gece 10-12’ye kadar tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, geliyoruz banyo, yemek ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± giderene kadar saat 1 oluyor, sabah da 4.30- 5.00 gibi kalkÄ±p tarlaya gidiyoruz. Bazen bir ay böyle devam ediyor. ÇalÄ±ÅŸmayana ekmek yok. Memleketimizde bir fabrika olsa, iÅŸ imkanÄ± olsa, asgari ücret artsa... ÇoÄŸumuz kirada oturuyor. 300-400 lira kira veriyoruz. ÇocuÄŸun sütü var, evin genel ihtiyacÄ± var; ayÄ± zor kurtarÄ±yoruz. Bunca yÄ±l tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yorum Ä°stanbullu, Ä°zmirli görmedim. Hep bizim doÄŸulu insanlar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kendi topraÄŸÄ±mÄ±z da yok. 20 dönüm yerim olsa bugün burada çalÄ±ÅŸmam. O topraÄŸÄ± almam için para biriktirme ÅŸansÄ±m yok. Çünkü biz yazÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±p kÄ±ÅŸÄ±n zar zor geçiniyoruz. BaÅŸka iÅŸe gidenler de var sigortalÄ± çalÄ±ÅŸmak için. Ya inÅŸaatta ya da baÅŸka bir sektörde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸlerini tuttururlarsa dönmüyorlar.”

‘Ä°ÅžÄ° A’SINDAN Z’Ä°NE BÄ°Z YAPIYORUZ SÄ°GORTAMIZ YOK’

Adana karpuz iÅŸçileri. FotoÄŸraf: Volkan Pekal/EVRENSEL Hiç sigortasÄ±nÄ±n yatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çeliksoy’un tarÄ±m iÅŸçilerinin nasÄ±l sigortalÄ± olacaÄŸÄ± konusunda kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k. “Sigorta olsa iyi olur” diyor ama parça parça çalÄ±ÅŸarak nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “TarÄ±m iÅŸçisinde sigorta nasÄ±l olacak? Benim ailemde benim bir de biraderimin yaÅŸÄ± sigortayÄ± kurtarÄ±yor. ÇoÄŸu 40-50 yaÅŸÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Bu yaÅŸÄ±na kadar sigortalÄ± olmamÄ±ÅŸsa nasÄ±l emekli olacak? Bu ülkenin meyve sebze iÅŸini A’sÄ±ndan Z’sine biz yapÄ±yoruz. Kendimiz ekmiyoruz ama iÅŸçiliÄŸini biz yapÄ±yoruz. Benim elimden, ailemin elinden geçiyor. Ama çiftçiye de hak vermek gerekir. Mazot 6 lira olmuÅŸ... Devlet büyüklerinin bu iÅŸe el atmasÄ± lazÄ±m” diyor.

‘OKUMA YAZMA BÄ°LMEYENLER VAR’

EÄŸitim, Çeliksoy’a sadece ehliyet kazandÄ±rmÄ±ÅŸ. “EÄŸitim almadÄ±k. Fakirin eÄŸitim hakkÄ± yok” diyor. 3’üncü sÄ±nÄ±fa kadar okumuÅŸ, ancak açÄ±k öÄŸretimden okuryazar belgesi alÄ±nca ehliyet alarak yolda yediÄŸi cezalardan kurtulmuÅŸ. ÇocuÄŸunu okutmak istediÄŸini ifade eden Çeliksoy, “Ben kendimi bildim bileli tarÄ±m iÅŸinde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 1.5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m var ben de istiyorum çocuÄŸum okusun. Benim gibi olmasÄ±n. Hakim olsun, doktor olsun, öÄŸretmen olsun. Ama bunun için düzenli iÅŸimiz olmasÄ± lazÄ±m” diyor.

KardeÅŸi 14 yaÅŸÄ±ndaki Ömer de eÄŸitimini iki yÄ±l önce 6’Ä±ncÄ± sÄ±nÄ±fta bÄ±rakmÄ±ÅŸ. “Okumaya yeteneÄŸim yok” diyor ama gerçek sebebi abisi açÄ±klÄ±yor: “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için bir yÄ±lda 4.5-5 ay okula gidiyordu. Devam edebilseydi ÅŸimdi 8’inci sÄ±nÄ±fÄ± bitirirdi. Ä°mkanlar el vermediÄŸi için o da çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.” Mehmet Ali Çeliksoy da okuyup polis olmak istediÄŸini ancak bugün okuma yazmasÄ± bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°ÅŸçiler tarÄ±mda çalÄ±ÅŸÄ±p okuma yazmasÄ± olmayan çok sayÄ±da kiÅŸi olduÄŸunu vurguluyor.

‘Ä°Åž Ä°STÄ°YORUZ, OKUMAK Ä°STÄ°YORUZ’

22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Halil YürüboÄŸa bir çocuÄŸunu ve eÅŸini köyde bÄ±rakarak gelmiÅŸ. “Biz karÄ±nca gibiyiz, yazÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z, kÄ±ÅŸÄ±n yeriz” diyor. Bayramda da iÅŸin devam ettiÄŸini dile getiren YürüboÄŸa, “BazÄ±larÄ± çalÄ±ÅŸÄ±r bazÄ±larÄ± ailesinin yanÄ±na gider. Ben uzakta olduÄŸum için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Ä°lk gün olmasa da diÄŸer günler çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Bayrama bir pantolon, bir tiÅŸört, bir çift ayakkabÄ± en fazla 100 lira harcayacaÄŸÄ±m. Hepimiz masraf yapmamak için dÄ±ÅŸarÄ±ya adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± atmÄ±yoruz. Çünkü ben burada yersem ailem orada aç kalÄ±rsa olmuyor. Onlar da bizi düÅŸünüp yemiyor, biriktiriyor” diyor. Mecburiyetten bu ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren YürüboÄŸa, “Ben çok mu meraklÄ±yÄ±m sabah 3-4’de kalkÄ±p gece geç saatte geleyim. Benim mesleÄŸim fÄ±rÄ±ncÄ±lÄ±k ama Suruç’ta yevmiye sabah 5’ten akÅŸam 9’uza 40 lira. Ä°ÅŸ istiyoruz, okumak istiyoruz, eÄŸitim, bilgi istiyoruz. Biz de bu bayraÄŸÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yorsak bunlar bizim de hakkÄ±mÄ±z” diyor.

'EVLENMEK Ä°ÇÄ°N PARA BÄ°RÄ°KTÄ°RÄ°YOR’

22 yaÅŸÄ±ndaki Halil Kaplaner, yoksulluktan evlenemediÄŸini belirterek evlenmek için para biriktirdiÄŸini söylüyor. Ailede 34 kiÅŸi çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Kaplaner, “Bir asgari ücretle 2-3 kiÅŸilik aile geçim saÄŸlayamaz. Evleri olmayan zorluk çekiyor. Biz de mecburen dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±yoruz. KÄ±ÅŸÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±p yazÄ±n yiyoruz. KarÄ±nca misali gibi. Mesela Konya’da hepimiz 2-3 ay çalÄ±ÅŸÄ±yoruz 20-25 bin kazanÄ±yoruz. 7 bin lira kadar masraflara gidiyor. Geri kalanÄ± 3 ayda harcayÄ±p, kalanÄ± evlilik masrafÄ± için biriktireceÄŸiz” diyor.

‘YAÄžMUR YAÄžIYOR YATAKLARIMIZ ISLANIYOR’

Adana'da tarÄ±m iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± yerin duÅŸu. FotoÄŸraf: Volkan Pekal/EVRENSEL KardeÅŸleri ile Adana’da çalÄ±ÅŸan Sercan Kaplaner’in anne babasÄ± Konya’da karpuz ekiminde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kendilerinin 90 lira yevmiye için Adana’da olduÄŸunu söyleyen Kaplaner, “Burada adam baÅŸÄ± 250 lira kira ödüyoruz. Günde 20 lira yemek masrafÄ± oluyor. AkÅŸam 2’de yatÄ±yoruz, 4.30’da kalkÄ±yoruz. AkÅŸam 10’da bÄ±rakÄ±rsak yemek yiyoruz, duÅŸ alÄ±yoruz saat 1 olmuÅŸ. KaranlÄ±kta iÅŸe baÅŸlÄ±yoruz karanlÄ±kta bitiriyoruz. Bayramda üstümüze elbise alacak paramÄ±z yok. Herkes bayram yaparken biz çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Görüyorsunuz yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor yataklarÄ±mÄ±z Ä±slanÄ±yor” diyor.

‘MÜLTECÄ° Ä°ÅžÇÄ°YE DE BAYRAM YOK’

Aziz Müslüm 18 yaÅŸÄ±nda, Rakka’dan üç sene önce altÄ± kardeÅŸ ve anne babasÄ± ile gelmiÅŸler Türkiye’ye. “IÅžÄ°D vardÄ±, çok kötü davranÄ±yorlardÄ± bize, evimizi arabamÄ±zÄ± yakÄ±p yÄ±ktÄ±lar” diyor Aziz. AmcasÄ±nÄ±n çocuklarÄ± savaÅŸta öldürülmüÅŸ. Suriye’de iken 7’nci sÄ±nÄ±fa kadar okumuÅŸ ve dersleri çok iyiymiÅŸ. “Ä°leride doktor olacaktÄ±m ama savaÅŸtan dolayÄ± olamadÄ±m” diyerek okula gitmeyi çok istediÄŸini söylüyor. Ailesi ÅŸimdi Adana KarataÅŸ’ta çadÄ±rda kalÄ±yor. Kendisi ise karpuz iÅŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için burada kalmak zorunda. BayramÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriye’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bayramlarÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu soruyoruz. “Babam her bayram kÄ±yafetler alÄ±rdÄ±, babam tek çalÄ±ÅŸÄ±yordu orada ama geçinebiliyorduk, burada ise öyle deÄŸil, hepimiz çalÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z. Bu bayramda bir pantolon, bir ayakkabÄ± bir de atlet alacaÄŸÄ±m kendime” diyen Aziz bayramda ailesinin yanÄ±na, çadÄ±rlara gideceÄŸini söylüyor.

AÄ°LELER FARKLI ÅžEHÄ°RLERE DAÄžILMIÅž

Ocak ayÄ±nda karpuz ekimi ve bakÄ±mÄ± ile Adana’da baÅŸlayan yolculuklarÄ± daha sonra Konya, DiyarbakÄ±r, Bursa’da devam eden iÅŸçilerin aileleri de daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Bir kÄ±smÄ± Adana’da SolaklÄ±’da, KarataÅŸ’ta sebze topluyor; kimi Konya’da karpuz ekiminde. Onlar da her türlü denetimden uzak saÄŸlÄ±ksÄ±z, havasÄ±z, elektriksiz çadÄ±rlarda barÄ±nÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 16:49

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