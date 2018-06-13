Katılımcıların %92’si hükümetten rahatsız!

Ankara Mamak'ta 162 gencin katılımıyla seçim anketi yaptık. Adana’dan bir genç ise seçim öncesi düşüncelerini yazdı.

Mamak Genç Hayat Grubu

Seçime sayılı günler kala Mamak’ta Ege Anadolu Lisesi, Tuzluçayır Anadolu Lisesi, Ege Mahallesi, General Zeki Doğan Mahallesi ve Tuzluçayır Mahallesi’nde yaşları 15-25 arasınde 162 işçi, işsiz, öğrenci gençle anket yaptık. Seçim sonuçlarını, seçimden beklentilerini, ülkenin iç ve dış politikasını tartıştık. Ankete katılanlar arasında CHP’li ve İYİ Partili olduğunu, bu partilere sempati duyduğunu belirten genç sayısı oldukça fazlaydı. Anket yaptığımız gençlerin %90’ı Muharrem İnce’nin kazanmasını istediğini belirtti. %92’si en az bir noktada hükümetin politikalarından rahatsız. Gençlerin ana problemi ise ülkenin bulunduğu ekonomik durum.

DEMOKRASİ VE BARIŞIN OLDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ!

Seçimlerden beklentiniz ne?

%32, demokrasinin ve barışın olduğu güvenli bir ülkede yaşamak istediğini;

%27, adil bir seçim olması ve kim kazanırsa vaatlerini yerine getirmesini istediğini;

%28, iktidarın vadesini doldurduğunu ve değişmesi gerektiğini;

%8, en acil sorunun eğitim sistemi olduğunu ve kim seçilirse somut adımlar beklediğini ifade etti.

EKONOMİK TALEPLER ÖN PLANDA!

Vaatlerden en çok hangilerini benimsiyor, hangi taleplerin gerçekleşmesini bekliyorsunuz?

- Öğrencilere yönelik bursların sayısının artırılması;

- Akaryakıt fiyatlarının ve vergilerin düşürülmesi,

- Sağlıktaki sorunların temelli bir çözüme kavuşturulması talepleri öne çıkarken

%1,4 ise aday fark etmeksizin vaatlerin asla yerine getirilmeyeceğini savunuyor.

AKP VE ERDOĞAN SEÇİMİ HİLE İLE KAZANACAK!

Mamaklı gençlerin;

%35’i seçimi AKP ve Erdoğan’ın –büyük bölümü hile ve şaibe ile- kazanacağını,

%10’u HDP’nin barajı geçemeyeceğini düşünüyor.

KATILIMCILARIN %80’İ EKONOMİDEN RAHATSIZ!

24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin ekonomik durumu nasıl seyreder?

%80, mevcut ekonomik durumdan rahatsız olduğunu,

%49,6, Erdoğan kazanamadığı her koşulda ekonominin düzeleceğini,

%20, ancak Erdoğan kazandığı takdirde ekoniminin düzeleceğini ifade etti.

AKP DEVAM EDERSE SAYGINLIK KAYBEDECEĞİZ!

Seçim sonrası dış politika nasıl seyreder?

%29,7, İnce seçilirse eskiye nazaran daha iyiye gideceğini,

%17, kısa vadede hiçbir koşulda değişmeyeceğini,

%15,6, AKP ve Erdoğan kazanırsa daha ağır koşullarda savaşçı bir politika izlemeye devam edilerek saygınlık kaybedileceğini düşünüyor.

SORUYORUM

Hünkar KÖK

ADANA

Geçenlerde bir kanala rastladım. Almanya’yı ekonomik olarak geride bıraktığımızdan bahsediyorlardı. Gülerek, Merkez Bankasındaki dolar rezervimizin 22 milyar dolar, 181 milyarı hemen ödenmesi gereken toplam 480 milyar dolar borcumuz olduğunu söylediler ama sebebinin dış güçler olduğunu vurguladılar.

Peki, ben soruyorum. Bu ülkeyi 16 yılda samanından etine kadar dolara kim bağımlı kıldı? Sebzeyi, meyveyi ve bir sürü temel gıdayı ithal eder hale kim getirdi?

Dolar neden yükseliyor biliyor musunuz? Sıcak parayı 16 yıldır ‘betona gömdükleri’ için yükseliyor. Bir fabrika açmayıp var olanları da sattıkları için yükseliyor. Birilerine lüks saraylar yapıldığı için yükseliyor. Üretim değil tüketim ekonomisi uygulandığı için yükseliyor. Yerli ve milli olan her şey elden gidiyor. Bunların yanında bilim insanları tutuklu, eğitim bitmiş. Şimdi soruyorum, dış güçler ne yapsın sizi? Ülkeyi onlar yönetseydi ancak bu kadar zarar verirdi. Dış güçler yalanı da burada çürümüştür umarım.

İŞSİZ GENÇLERE SGK PRİM BORCUNU KİM GETİRDİ?

Paylaşmak istediğim başka bir konu ise gençlerimizin devlete olan sağlık borcu. Seçimden sonra silineceği dile getiriliyor iktidar partisi tarafından. Galiba ben enayiyim ki üç senede iki kere bile gitmediğim sağlık kurumlarına olan borcumu 1400 TL civarı olarak geçen ay içerisinde ödemek zorunda kaldım. O zaman benim param geri ödenecek mi? Şu sözlerimle bitirmek istiyorum: Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami..

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:52

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