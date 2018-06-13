'Bizim seçimimiz; eşitlikten, özgürlükten, barıştan, huzurdan, insanca yaşanacak bir hayattan ve güvenli bir gelecekten yana...'

Sevil ERUCU

KAYSERİ

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu seçimde kullanacağımız oy; başta kendimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz ve geleceğimiz için çok önemli. Belki de her seçim için bu sözleri duyuyoruz ama bu dönemin önemini gelin, biz kadınların son zamanlarda neler yaşadığına bakarak yeniden değerlendirelim.

15 Temmuz ardından başlatılan OHAL uygulamaları, ülkenin içine çekildiği savaş ortamı, eğitim siteminin her geçen gün daha da kötü bir noktaya gelmesi; çözüm sağlayacak düzenlemelerin bir türlü yapılmadığı taciz, tecavüz olayları ve baskı ortamı kuşkusuz en çok kadınları etkiledi. Nasıl mı?

‘EĞİTİMDE LAİKLİK VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ACİL İHTİYAÇ’

Eğitim sisteminin gericileştirilmesi ve bu koşullar içinde cinsiyet ayrımının toplum içinde yaygınlaştırılma serüveni daha şimdiden kadınların hayat içinde aldığı konuma zarar veren bir pozisyonda. Çocuklarımız annesinin çalışmasından rahatsız olan, karşı cinsten arkadaşlarıyla oyun oynamayı dahi sakıncalı gören çocuklar haline getiriliyor. Bu sebeple kadınların eğitimde laikliği ve cinsiyet eşitliğini talep etmesi daha acil bir ihtiyaç haline geliyor.

Bununla birlikte belki de yaşadığı pek çok maddi ve manevi sıkıntıya rağmen üniversiteye yerleşen, geleceğini kurmaya çalışan üniversiteliler, üniversitelerinin bölünmesiyle hak gaspına maruz kalıyor. Üniversitelerin bölünmesi, eğitimin niteliksizleşmesiyle üniversiteli kadınların gelecek kaygısı daha da artıyor. İş hayatına başladığımızda eşit, güvenceli haklara sahip bireyler olabilmemiz için yine bu seçimlerde sesimizi duyurmamız önem arz ediyor.

BASKI HER ALANDA

Öte yandan taciz, tecavüz, şiddet olaylarının istikrarlı bir şekilde artması durumuyla da karşı karşıyayız. Kadınlar hayatın her alanında bu durumun baskısıyla yaşıyorlar. Nitelikli, çözüm odaklı hiçbir düzenleme için adım atılmıyor. Bu seçimin kadına yönelik şiddeti ve baskıyı meşrulaştıranların seçimi hâlinden çıkarmalı, aydınlık bir gelecek için biz kadınlar seçimlerde sesimizi yükseltmeliyiz.

Saydığımız veya sayamadığımız pek çok durumun faturasını ödemekle bizler sorumlu olmamalıyız. Bu koşullarda seçime gitmek durumunda olan biz kadınlar, bu süreci taleplerimizi yeniden dile getirmenin bir kanalı olarak görmeliyiz. Tüm bunların ışığında bizim seçimimiz; eşitlikten, özgürlükten, barıştan, huzurdan, insanca yaşanacak bir hayattan ve güvenli bir gelecekten yana...

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:35

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