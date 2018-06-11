Mobil için yeni bir Elder Scrolls: Blades

Bethesda The Elder Scrolls serisinin hayranlarına TES VI'nın yanı sıra bir de mobil oyun müjdeledi.

Bethesda Oyun Stüdyoları E3 2018 sunumunda The Elder Scrolls serisinin altıncı oyununun yanı sıra seriye bir de mobil oyun ekleyeceklerini açıkladı. The Elder Scrolls: Blades adı ile yayınlanacak oyunda Tamriel imparatorların koruyucusu olan Blades'den bir karakteri canlandıracağız. Oyun birinci şahıs gözünden bir RPG olacak. Bir yandan yıkılan şehrimizi yeniden inşa ederken bir yandan da çeşitli görevlerin peşinden koşacağız.

Android ve iPhone için yayınlanacak olan The Elder Scrolls: Blades, mobilde alışık olduğumuz kalitesiz grafiklere sahip oyunlardan değil. Bethesda, TES: Blades ile yeni kuşak konsol oyunlarının dikkate değer bir kısmında göremediğimiz kalitede grafikleri mobile getiriyor.

Dokunmatik ekranlarda oynanmak üzere tasarlanan oyunda elinizdeki silahı kullanma şekli biraz The Elder Scrolls serisinin ilk oyunları Arena ve Daggerfall'u hatırlatıyor: Elinizdeki silahı istediğiniz gibi savurabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak yayınlanacak olan TES: Blades'in Android ve iPhone'un yanı sıra VR da dahil olmak üzere farklı platformları da ilerleyen günlerde destekleyeceği duyuruldu. Sonbaharda yayınlanması planlanan TES: Blades'e erken erişim için kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz.

TES: Blades tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

(HABER MERKEZİ)

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