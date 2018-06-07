Polis HDP'li milletvekili adayına yumruk attı

Güvenpark’taki HDP seçim standına müdahale eden polis HDP Ankara Milletvekili adayı Emine Kaya'ya yumruk attı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Gençlik Meclisi'nin Güvenpark'ta açtığı seçim çadırına polis gün içerisinde "Kalabalık durmayın yoksa gözaltı yaparız" diye uyarıda bulundu. İyi Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) stantlarının da yer aldığı parkta halay çekip bildiri dağıtan HDP'lilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında iki HDP'li kadın polis amiri tarafından yumruklandı. Polisin HDP'lileri gözaltına almasına CHP'li bir yurttaş da karşı çıktı.



Kargaşanın devam ettiği sırada polis "Seçim müziğinizi kapatın, 5 kişiden fazla bildiri dağıtmayın" derken, buna tepki gösteren HDP'li gençler arasında gerginlik devam etti.

POLİS HDP’Lİ VEKİL ADAYINA YUMRUK ATTI

Buna karşı çıkan HDP’liler polisin ablukasına alınırken, darp edilen kadınlardan birinin HDP Ankara Milletvekili adayı Emine Kaya olduğu öğrenildi. Kaya’ya yumruk atan polisi görüntüleyen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ali Haydar Çelebi de gözaltına alınmak istendi. Yurttaşların engellediği gözaltı sırasında polis Çelebi’nin çektiği görüntüleri sildi.

KAYA: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Yaşadıklarını anlatan Emine Kaya, "Polis yanımıza gelerek, 'siz insanlara zorla bildiri dağıtıyorsunuz. Yayılarak bildiri dağıtmayın' dedi. Ben de biz seçim çalışması yürütüyoruz dedim. Şu an insanların geçişine siz engel oluyorsunuz deyince önce beni itti. Ardından boğazıma yumruk attı" dedi. Parkta yurttaşların halaylarına katıldığını anlatan Kaya, "Polis bizim çalışmamızı hazmedemiyor. Ama biz tüm engellemelere rağmen çalışmamıza devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız" diye konuştu.

CHP’LİLER DE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Polisin tavrına HDP standının yanında bildiri dağıtan CHP’liler de tepki gösterdi. CHP’liler, “Bunlardan ne istiyorsunuz? Yasaksa o zaman herkesin standını kaldırmalısınız” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine polis alandan uzaklaştı.



Gerginliğin sona ermesiyle CHP’li adaylar ve HDP'li avukatlar seçim çadırlarının olduğu bölgeye geldi. Partiler seçim müzikleriyle bildirilerini dağıtmaya devam ediyor.

Polis Ankara'da dün de HDP'lilerin seçim bildirisi dağıtmasını ve halay çekmesini engellemek istemişti. (Ankara/MA)

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