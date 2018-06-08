DÃ¼ÅŸÃ¼k notlara ebeveynler nasÄ±l tepki vermeli, nelere dikkat etmeli?

Klinik Psikoloji UzmanÄ± Simge SaraÃ§ ile konuÅŸtuk: Karne bir araÃ§tÄ±r amaÃ§ deÄŸil.

Nazife YAÅžAR

Ä°stanbul

Bir öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n daha sonuna geldik. 2017-2018 öÄŸretim yÄ±lÄ± bugün sona eriyor.

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköÄŸretimde 10 milyon 657 bin 534, orta öÄŸretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öÄŸrenci bugün karne alacak. Kimi bir üst sÄ±nÄ±fa geçecek kimi mezun olacak. Kiminin karnesi takdirlik, kiminin kÄ±rÄ±klarÄ± olacak. ÇocuÄŸu okutmanÄ±n maddi, manevi yükünü taÅŸÄ±yan ebeveynler de heyecanlÄ± zira çocuklarÄ±nÄ±n ‘baÅŸarÄ±’ durumlarÄ±nÄ± merak ediyorlar. Koca bir eÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ± bitiren çocuklar keyifli bir tatilin hayalini kuruyor. Bu keyfi ve beklentiyi bozacak ‘düÅŸük not’ ya da ‘kötü’ karne karÅŸÄ±sÄ±nda ebeveynlerin üzüntüleri çocuÄŸa saÄŸlÄ±ksÄ±z bir ÅŸekilde yansÄ±tÄ±lmamalÄ±. Peki, “DüÅŸük notlara ebeveyn olarak nasÄ±l tepki vermeli, nelere dikkat etmeli”, Klinik Psikolog Simge Saraç’a sorduk: “ÇocuÄŸun karne notlarÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu anlamÄ±na gelmez. Karne sadece çocuÄŸun neyi iyi neyi daha iyi yapmasÄ± gerektiÄŸine dair geribildirim veren bir araçtÄ±r, amaç deÄŸil. NotlarÄ± düÅŸük de olsa çocuÄŸa güven vermek, yapabileceÄŸi konusunda desteklemek, çocuÄŸun öz güvenini artÄ±racaktÄ±r.”

‘ÖDÜL SÖZEL OLMALI’

Ebeveynlerin çocuÄŸu genelde ödülle desteklediÄŸini belirten Saraç, “BaÅŸarÄ±nÄ±n ödüllendirilmesinin baÅŸarÄ±yÄ± pekiÅŸtireceÄŸini, ancak bunun illa maddi deÄŸeri olan bir ödül olmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸarÄ±nÄ±n sözel olarak ödüllendirilmesinin daha doÄŸru olduÄŸunu belirten Saraç, “ÖÄŸrenciyi baÅŸarÄ±sÄ± için takdir etmek, hediye alÄ±nmasÄ±ndan çok daha fazla cesaretlendirir, çocuÄŸun motivasyonunu ve öz güvenini artÄ±rÄ±r” dedi. Ödül baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±rken cezanÄ±n çocuÄŸun motivasyonunu düÅŸürdüÄŸünü belirten Saraç, “Ceza öz güvene ciddi zarar verir. Bu nedenle, ceza vermektense, notlarÄ±n düÅŸük olmasÄ±nÄ±n nedenlerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±, daha iyi olmasÄ± için neler yapÄ±labileceÄŸinin konuÅŸulmasÄ± daha doÄŸru olur” dedi.

BazÄ± ebeveynlerin çocuklarÄ± tatilde de ders çalÄ±ÅŸmaya zorlamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Saraç, “Ödevleri varsa yapmasÄ± için desteklenmeli, seneye sÄ±nava girecek öÄŸrenciler ders çalÄ±ÅŸmalÄ±; onun dÄ±ÅŸÄ±nda çocuk ders çalÄ±ÅŸmasÄ± için zorlanmamalÄ±dÄ±r. Enerjilerini atacaklarÄ± spor faaliyetleri, hobilere yönelik etkinlikler yapmalÄ± ve bol bol dinlenmeliler” dedi.

KARNESÄ°NDE KIRIK NOT OLAN ÇOCUÄžA NASIL DAVRANILMALI?

Çocuk öncelikle, iyi olan notlarÄ± için mutlaka pekiÅŸtirme yapmalÄ±.

Ebeveyn, çocuÄŸunun düÅŸük notlarÄ±ndan ziyade iyi not aldÄ±ÄŸÄ± derslerine odaklanmalÄ±.

Çocukla, düÅŸük notlarÄ±n daha iyi olmasÄ± için yapÄ±labilecekler konusunda konuÅŸulmalÄ±.

ÇocuÄŸu rencide edecek, öz güvenini düÅŸürecek tutumlardan uzak durulmalÄ±.

Notlar çocuÄŸun baÅŸarÄ±lÄ± veya baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun bir göstergesi deÄŸildir, çocuÄŸa bu doÄŸrultuda davranÄ±lmalÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 21:08

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