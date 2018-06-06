Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı

FOX TV spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi haberleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX TV spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Portakal, soruşturmaya ilişkin "Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun" dedi. Öte yandan basın açılaması düzenleyen Mersin Tabip Odası, şehir hastanelerinin yarattığı sorunları ve bütçeye yükünü somut verilerle ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı avukatları Esen Ertuğrul Kırmızıdağ ve Özge Coşkun, FOX TV'de Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren savcılık, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği de avukatların FOX TV'de 5 gün süren haberlerle ilgili cevap ve düzeltme talebini değerlendirdi. Hakimlik kararında, "Genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Kanunu'nun 8. maddesinin 'ç' bendindeki yayın hizmetleri... 'Kişi ya da kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olamaz' kuralı ile aynı maddenin 'ı' bendinde yer alan 'Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlanmaz' kuralına aykırı oldukları, bu bağlamda iftira ve aşağılayıcı nitelik taşıdıkları ve doğruluğu araştırılmadan yayın yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Hakimlik, Sağlık Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metninin Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en başında, yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak "Sağlık Bakanlığı'nın cevap ve düzeltme metnidir" başlığı altında anlamayı zorlaştırmayacak biçimde olağan okuma kuralları çerçevesinde geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmetti.

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PORTAKAL: SİZDEN ÇEKİNİP DE HABERCİLİK YAPMAYANIN GÖZÜ KÖR OLSUN, DİLİ TUTULSUN

FOX TV’nin ana haberini sunan Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma hakkında, “Hakaret ve iftira davasını Sağlık Bakanlığı açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan Lütfi Elvan’a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun” açıklamasında bulundu. (MEDYA SERVİSİ)

Fatih Portakal: Haberimizin arkasındayız

MERSİN TABİP ODASI, ŞEHİR HASTANELERİNİN YARATTIĞI SORUNLARI AKTARDI

Fotoğraf: Halil İbrahim Polat/EVRENSEL

Halil İbrahim POLAT

Mersin

FOX TV’nin Mersin Şehir Hastanesi haberlerine nedeniyle tartışmalar sürerken Mersin Tabip Odası, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama ile Şehir Hastanesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çeken Mersin Tabip Odası, halkın sağlık hizmetini daha uygun şartlarda alması ve sağlık çalışanlarının daha uygun şartlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla yetkilileri göreve çağırdı.

Mersin Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu'nun 22 Kasım 2017- 10 Ocak 2018 tarihleri arasında 578 kişi ile yaptığı çalışmanın sonuç ve öneriler bölümünde yer alan ifadeleri hatırlatan Tabip Odası Genel Sekreteri Cemil Ganioğlu, ‘‘Şehir hastanesinin kent merkezinden uzak bir alana kurulması coğrafik uzaklık nedeniyle sağlık kurumuna erişimi olumsuz etkileyen önemli bir problemdir’’ ifadelerini kullandı.

Ganioğlu, ‘‘Bu sorun hem sağlık hizmeti alanlar hem de şehir hastanesinde görev yapan sağlık emekçileri açısından sağlık kurumuna erişimi ciddi olarak zorlaştırmaktadır. Bunun yanında, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçları ile hastane arasında bir bağlantının yeterli düzeyde olmaması yine fiziksel nedenlere bağlı olarak hastaneye erişimi olumsuz etkileyebilecekti. Yaklaşık 1300 yatağı ile böylesine büyük bir sağlık tesisisin yönetimi hem özel hem de kamu açısından ciddi sıkıntılara yol açabilecektir’’ ifadelerini kullandı.

Mersin Tabip Odası olarak yapmış oldukları anket çalışmasından ve gözlemlerinden çıkarmış oldukları sonuçları aktaran Ganioğlu, ‘‘Halkın sağlık hizmetini daha uygun şartlarda almasını, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının daha uygun şartlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla, hükümeti, sağlık bakanlığını, valiliği, sağlık müdürlüğünü, büyükşehir belediyesini göreve çağırıyoruz’’ diye konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi'nin yüklenici firmaya kira bedeli olarak ödediği paranın yıllık 132 milyon TL olduğunu hatırlatan Ganioğlu, yıllık ödenen 132 milyon TL üzerinden, 5 yıllık kira parası ile bu hastaneyi yapmanın mümkün olduğunu belirtti. Tam 20 yıl boyunca yüklenici firmaya yılda 132 milyon TL para ödeneceğini aktaran Ganioğlu, ‘‘Ayrıca, kira bedeli dışında 19 kalem hizmete (yemek, temizlik, güvenlik, otelcilik, görüntüleme, laboratuar gibi tıbbi olan ya da olmayan hizmetler) karşılık ayda 30 milyon TL daha yüklenici firmaya para ödenmektedir. Bu da yıllık 360 milyon TL etmektedir. Bu hesapla yüklenici firmaya ayda toplam 40 milyon TL civarında para verilmektedir. Hastanenin ortalama aylık gelirinin 30 milyon TL olduğu düşünüldüğünde her ay yaklaşık 10 milyon TL açık verilip, bu miktar da bütçeden karşılanmaktadır’’ diye konuştu.

Yüklenici firma ile anlaşma sonucu hastaneye yüzde 70 doluluk garantisi verildiğinin hatırlatan Ganioğlu, şöyle devam etti:

‘‘Bu doluluğun sağlanması için Toros Devlet Hastanesi özellikle travmalı hastalara hizmet veren Göğüs Cerrahi, Beyin Cerrahi, Kardiyovasküler Cerrahi benzeri hastalara acil poliklinikte hizmet vermemekte ve 112 ambulansları bütün acil travmalı hastaları Şehir Hastanesine götürmektedir. Buna bağlı olarak da gerek doktor ve gerekse de diğer sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü; bilimsel olarak etkin olabilmesi için bir hastanenin 200-600 arası yatak kapasiteli olması gerektiğini belirtmektedir. Oysa Mersin Şehir Hastanesi 1300 yataklıdır ve bu da hizmette ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Hastanemizin şehirden uzaklığı nedeniyle merkez ilçelerden bile hastaneye ulaşmak çok zordur. Dolmuşların hastane kapısına kadar gelmesine izin verilmemektedir ve hastalar ya 1100 metre yolu yürüyerek ya da arkadan gelen belediye otobüsünü bekleyerek hastaneye ulaşabilmektedirler’’

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 16:13

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