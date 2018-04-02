‘Şehir hastaneleri ile esnek çalışma yaygınlaştırılacak’

SES İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök, hükümetin sağlıkta devrim olarak öne sürdüğü şehir hastanelerinin esnek çalışmayı artıracağını vurguladı.

Hükümetin sağlık politikaları nedeniyle artan iş yükü ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı hak ihlallerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle iktidarın büyük vaatlerle açılışını gerçekleştirmeyi sürdürdüğü şehir hastaneleri ile beraber hastalara ‘müşteri’, sağlık çalışanlarına ise ‘tüccar’ mantığı ile bakılmaya başlandığını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şube Eş Başkanı Fatih Sürenkök, sağlıkta tüketim anlayışıyla hareket edilmesini eleştirdi.

‘40’IN ÜZERİNDE İNTİHAR VAKASI YAŞANDI’

OHAL'le birlikte sağlık çalışanlarına yönelik sürekli soruşturma açıldığını hatırlatan Sürenkök, basit ihbarların araştırılmadan çalışanların açığa alındığını hatta ihraç edildiklerini söyledi. Sürenkök, bu ihraçlar nedeniyle sağlık çalışanlarının intihara sürüklendiğine de dikkat çekti:

“OHAL ile KHK sürecinde ihraç ve açığa alınmalar nedeniyle 40'ın üzerinde intihar vakası yaşandı. Buna bağlı olarak yurt dışına çıkmaya çalışıp boğulanlardan tutalım, kalp krizi geçirip hayatını kaybedenler var.”

‘SAĞLIKÇI HASTA, İKTİDAR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ AMAÇLIYOR’

16 yılda yapılan poliklinik ve acil servis sayısının hekim sayısının üzerinde olduğunu belirten Sürenkök, sağlık çalışanlarının mevcut yükü kaldıramadığını ifade etti. Sürenkök, mevcut sağlık politikasıyla hastanın müşteri gibi görüldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın performans uygulaması ile her bir hekimi 10 dakikada 2 hastayı muayene etmeye zorladığına dikkat çeken Sürenkök, hekimlerin muayene yapmadan reçete yazmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hastanelerin ticari birer merkez olarak görülmeleri nedeniyle hastalara çok fazla tetkik yaptırıldığını, radyasyona maruz bırakılıp, fazla ilaç kullanmaya itildiğini belirten Sürenkök, hastalara dönük uygulamaların tamamının daha fazla tüketimi amaçladığını söyledi.

'ŞEHİR HASTANELERİNDE ESNEK ÇALIŞMA VAR'

Ağır çalışma koşulları karşısında sağlık emekçilerinin yeteri kadar dinlenemediğini, yeterli ücret alamadıklarını dile getiren Sürenkök, bu sebeple çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tükenme yaşadığını dile getirdi.

Hükümetin şehir hastaneleri projesini de eleştiren Sürenkök, “Şehir hastaneleri daha fazla iş yükü, sözleşmeli çalışma, iş güvencesizliği demek. Şehir hastanelerinde esnek çalışma var. Bu durum sağlık çalışanlarını korkutuyor. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği (TTB) ve SES olarak AKP'nin sağlık politikalarını teşhir etmeye devam ediyoruz” dedi.

Baskılara karşı sağlık emekçilerinin örgütlü olması gerektiğini söyleyen Sürenkök, baskı halinin sonsuza kadar süremeyeceğini belirterek, “Bu nedenle biz süreç içerisinde bir arada durmaya, örgütlülüğümüzü artırarak bu birlikteliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 12:02

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