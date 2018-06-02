Fatih Portakal: Haberimizin arkasındayız

FOX TV’de Mersin Şehir Hastanesi’ne ilişkin yayınlanan habere dönük yalanlamalara FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal yanıt verdi.

FOX TV’nin Mersin Şehir Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılara ilişkin yaptığı haber Türkiye’de gündeme oturdu. Hastaların, hastaneyle ilgili önemli problemleri olduğunu dile getiren Fatih Portakal ve ekibi, durumu bina içinde yaptığı röportajlarla ekrana taşıdı.

Ancak Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayarak röportaj yapılan Kemal Alp Köker isimli vatandaşın kayıtların bir bölümünde koltuk değneklerini elinden bıraktığını ve gerçek bir hasta olmadığını savunmuştu. Kemal Alp Köker ise kendisine verilen raporda ‘ayağında kırık olduğunun’ yazıldığını ve hastanenin içinde sinirlenip bir an için koltuk değneklerini bırakarak yürüdüğünü söyledi. Köker A Haber’e verdiği röportajda aynı zamanda AKP seçmeni olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini dile getirdi.

FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal da ana haber bülteninde, “Sadece aksaklıkların yaşandığı yerde bu aksaklıkları hissettirelim, yetkililer önlem alsın diye haber yaparken, birileri bizi yalancılıkla birilerinin adamı olmakla suçluyor. Türkiye’de gazetecilik unutulduğu için biz bunu yaptığımız için onursuzca davranıyorlar. Biz haber yapıyoruz, haberimizin arkasındayız. Toplumsal haberleri yapmakla mükellefiz. Kim kurmaca yapıyor, kim onursuz davranıyor, hepsini bir bir anlatacağım” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net