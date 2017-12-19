FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cep telefonuna gelen WhatsApp mesajıyla tehdit edildi.

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi. Portakal, aldığı ölüm tehdidini Twitter'dan paylaştı.

Tehdit edenin kimliğini açıklamayan Portakal, hukuki yollara başvurduklarını açıkladı.

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı: "Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözüdönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi." (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 15:36

www.evrensel.net