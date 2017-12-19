Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi

Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi

    • 19 Aralık 2017 15:27

    FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cep telefonuna gelen WhatsApp mesajıyla tehdit edildi.

    FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, ölümle tehdit edildi. Portakal, aldığı ölüm tehdidini Twitter'dan paylaştı.

    Tehdit edenin kimliğini açıklamayan Portakal, hukuki yollara başvurduklarını açıkladı.

    Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı: "Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözüdönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi." (MEDYA SERVİSİ)

    Fatih Portakal

    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 15:36
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