Diyarbakır Barosu: Eşit koşullar için Demirtaş serbest bırakılmalı

Diyarbakır Barosunun açıklamasında eşit koşullarda seçim çalışması yapılması için Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Seçim güvenliğine ilişkin basın açıklaması yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, adayların eşit koşullarda seçim çalışması yapması için Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın bırakılması gerektiğini belirterek, baro olarak seçim günü, oy verme ve sayım işlemlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

‘OHAL’DE SEÇİM SAĞLIKLI DEĞİL’

Diyarbakır Barosu 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin güvenliğine ilişkin baro binasında basın açıklaması yaptı.Yapılan basın açıklamasını Baro Başkanı Ahmet Özmen okudu. OHAL koşullarında sağlıklı bir seçim ortamının olmadığını ifade eden Özmen, “Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birine; seçim güvenliği, serbest seçim hakkı, eşit koşullarda propaganda hakkı ve serbestisi, OHAL koşullarına dair tartışma ve itirazlarla girmekteyiz. Gerek kutuplaşmış siyasal atmosferin, gerekse de OHAL koşullarının tüm ağırlıyla hissedildiği, demokratik kazanımlardan uzaklaşıldığı bu seçim sathında Diyarbakır Barosu olarak adil ve şeffaf bir seçim açısından siyasal iktidara, demokratik gereklilik ve olgunluğa yaraşır bir seçim zeminini sağlamanın sorumluluğunu ve yükümlülüğünü hatırlatmak isteriz” dedi.

DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

Adayların eşit propaganda koşullarına dikkat çeken Özmen, “Başta tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest propaganda hakkının engellenmesi olmak üzere eşit koşullarda propaganda hakkının tesisi için siyasi tarafların bu haksızlığın giderilmesi için sorumluluk almaları gerektiği aşikârdır. Bu sorumluluğun siyasi yönü kadar, vicdani, ahlaki ve hukuki bir gereklilik olduğu da tartışmasızdır. Siyasi rakiplerin eşit koşullar altında yarışmadığı bir seçim atmosferinde seçimin kazananlarının, adalet dengesinin ahlaki ve vicdani yönünü duyarlı kamuoyunun gözünden kaçırması mümkün olmadığı gibi, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyinin belirlemiş olduğu seçim kriterlerine aykırılık taşımaktadır” dedi.

‘GÖZLEM VE TAKİPTE OLACAĞIZ’

Özmen, “Adil ve dürüst bir seçimin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme ve sayım işlemlerinin sonuna kadar gözlem ve tespitlerde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Seçim sürecinde ve seçim gününde demokratik koşulların tesisi için çağrımızın gereğinin yerine getirilmesi için tüm kurum, kuruluş ve siyasi taraflara çağrımızı yinelemekteyiz” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:13

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