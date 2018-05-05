CHP’nin 3 vekilinden çağrı: Demirtaş tahliye edilsin

CHP’nin İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

CHP’nin İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

4 Kasım 2016’dan bu yana, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş’ın HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası Barış Yarkadaş, “Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP’nin Adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir” diye yazdı.

Eren Erdem ise Demirtaş’ın kesinleşmiş cezası olmadığını hatırlatarak, “Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır” ifadelerini kullandı. Sezgin Tanrıkulu da “Tutuklu olması haksız, hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır.S. Demirtaş derhal tahliye edilmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 16:37

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