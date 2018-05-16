AKP'li Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı

AKP Milletvekili Aziz Babuşcu, 'Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Seçime giderken bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem' dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasına dair çağrılara bir yenisi eklendi. AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" dedi. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti liderleri de Demirtaş'ın tahliye edilmesini istemişti.

CNN Türk'e konuk olan AKP'li Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Babuşcu'nun ifadeleri şöyle:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz." (HABER MERKEZİ)

Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli' çağrısı

Selahattin Demirtaş için tahliye talebi

CHP’nin 3 vekilinden çağrı: Demirtaş tahliye edilsin

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 10:19

www.evrensel.net