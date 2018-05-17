Figen Yüksekdağ: Kendim için değil Demirtaş için tahliye istiyorum

Hakim karşısına çıkan HDP Eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, 'Kendim için tahliye istemem. Ama Selahattin Demirtaş için tahliye istiyorum' dedi.

HDP’nin siyaset yasağı getirilen Eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılanmasına gerekçe olan dosyanın 5. duruşması Ankara, Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapıldı.

Yüksekdağ şu ifadeleri kullandı: “Bizleri tutukladılar. Peki HDP’yi susturdular mı? HDP’nin sesini iradesini bizi tutuklayarak yok edemezler. Bugün 1,5 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayımızdır ve yine siyasetin merkezindedir. İktidar bizi tasfiye etmeye çalışıyor. 1,5 yıl geçti başaramadınız. 1,5 yıl daha geçse başaramayacaksınız. Bir bakmışsınız korkulu rüyanız Selahattin Demirtaş 2. turda en önemli rakibiniz olacak. Biz bu halkın iradesiyiz, biz bu halkın sesini taşıyoruz ruhumuzda, aklımızda. Biz dimdik ayaktayız, çökmeyiz. Siyasi iktidar gibi değiliz biz halkın sesini, aklını taşıyoruz.

Ben bugün kendim için tahliye istemem. Ama Selahattin Demirtaş için tahliye istiyorum. Selahattin Demirtaş için değil, kendimiz için değil, biz tahliyeyi kendimiz için istemeyiz. Özgür seçimler için, seçmenler için isteriz. Selahattin Demirtaş özgür kalmalıdır. Bizlerin bu zamana kadar yargılandığımız hiçbir şey yüzümüzü yere eğdirmedi. Hiçbir zaman acaba demedik. Umudumuzu kaybetmedik. Ben HDP’ye, programımıza güveniyorum. Halklarımıza güveniyorum.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:25

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