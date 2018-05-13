Somalı anneler, Anneler Günü'nde evlatlarının mezarı başındaydı

Somalı anneler, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4’üncü yıl dönümünde evlatlarının mezarı başındaydı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4’üncü yıl dönümü bu sene Anneler Günü’ne denk geldi. Katliamın yüreklerdeki acısı ilk günkü gibi yaşandı. Aileler, faciada can veren yakınlarının mezarlarına koştu. En büyük acıyı ise Anneler Günü nedeniyle anneler yaşadı. O annelerden Veysel Arkan’ın annesi Menekşe Arkan, “Anneler Günü’nde o bana gelirdi, şimdi ben ona geliyorum” dedi.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan katliamda, 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye’nin en büyük maden faciası olan iş cinayeti, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı, günlerce Soma’da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Soma’da, katliamın 4’üncü yıl dönümünde yine gözyaşı, öfke ve kaybedilen evlatlara özlem vardı. Faciada, en büyük acıyı yaşayan ölen 301 madencinin ailelerinin buluşma alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren madenci şehitliği oldu. Resmi tören olacağı duyurulmasına rağmen aileler, erken saatlerde kaybettiklerinin mezarlarına koştu. Mezarların başına çöken annelerin, babaların, eşlerin, çocukların, dört yıldır yüreklerinde biriken acı, gözyaşı olup aktı.

ADALET ÇAĞRISI

Fotoğraf: İlker Kılıçarslan/DHA

Maden şehitliğindeki mezarların başında en büyük acıyı ise Anneler Günü’nü kutlayamayan anneler yaşadı. Şehitliğe ilk gelenler anneler oldu. Çocuklarının mezarlarının başında ve adlarına dikilen anıtın önünde gözyaşı dökenlerden madenci Halil İbrahim Doğan’ın annesi Gülten Doğan, “Dört yılımız acı içinde, ızdırap içinde geçti. Torunlarımı göremiyorum. Yıllar çok zor geçti. Her gün oğlumun mezarına gidiyoruz, ağlayıp geri geliyoruz” dedi. Halil İbrahim Doğan’ın babası Ali Şuri Doğan ise adalet çağrısı yaparak “Her gün acı ve ızdırap yaşadık. İlk önceleri ‘Allah’ın takdiri’ dedik, kabul ettik. Ama adalet yönünden birkaç kişi dışında arkamızda duran yok. Suçluların tahliye olma ihtimali var, buna acı duyuyoruz. Burada yatanların hepsinin annelerinin ellerinden öpüyorum. Kendi annem de olmak üzere annelerin ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: İlker Kılıçarslan/DHA

‘HAYATIM BİTTİ’

Mezarlığın bir başka yerinde ağlayan ise madenci Veysel Arkan’ın annesi Menekşe Arkan oldu. Oğlu adına dikilen temsili mezarlığın başında gözyaşlarına boğulan, Anneler Günü’nü tek başına kutlamak zorunda kalan Menekşe Arkan, “Anneler Günü’nde o bana gelirdi, şimdi ben ona geliyorum. O benim günümü kutlayacaktı, ben onun ölüm yıldönümünü anıyorum. Hayatım bitti” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: İlker Kılıçarslan/DHA

Madenci şehitliğinde, mezarları ziyaret eden, çiçek bırakan ziyaretçiler, madenci anıtını da inceledi. (Manisa/DHA)

Soma’da geçen 4 yıl: Baskı, şiddet ve tehdit

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 12:24

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