SES: Mesleğimiz için hemşirelik ve ebelik yasası istiyoruz

Sağlık Emekçileri Sendikası, Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle İstanbul ve Ankara'da basın açıklaması düzenledi, mesleki taleplerini yineledi.

Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul ve Ankara şubeleri, Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle basın açıklamaları yaptı.

'KÖLE DEĞİL EBEYİZ, HEMŞİREYİZ'

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubesinin Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle yapmak istediği yürüyüşe izin verilmedi. Taksim Tünel'de yapılan açıklamada "Mesleğimiz hemşirelik ve ebelik yasası istiyoruz" pankartı açan emekçiler "Şiddet görmekten sıkıldık", "Lanet gelsin bayram nöbetine", "Yıpranma hakkımız gasbedilemez" dövizleri taşıdı. Sık sık "OHAL sağlığa zararlıdır", "Sağlıkçılar savaş istemiyor", "Köle değil ebeyiz, hemşireyiz", "Sağlıkta dönüşüm ölüm getirir", “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganlarıyla basın açıklaması yapıldı.

‘İKTİDAR 16 YILDIR SAĞLIK ALANINDA SORUN ÜRETMİŞTİR’

Eylemde ilk konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle sorunları anlattığımız bir basın açıklaması ve yürüyüş planladık ama maalesef mevcut antidemokratik uygulamalardan bir tanesi daha karşımıza çıktı. Galatasaray Lisesine yürüyüşümüz engellendi. Aslında bu uygulama 23 aydır süren OHAL'in kimlere uygulandığını bir kez daha gösteriyor. Siyasi iktidar sağlık alanında 16 yıldır sorun üretmiştir. Alanda yaşadığımız sorunların dışında kadın olarak da sorunlar yaşıyoruz. Bütün bir hizmet sürecinde yer almamıza rağmen karar almada yok sayılıyoruz. İktidar kadınları yok saymaktadır. Annelik, eş kimliği adı altında kadın eve hapsedilmektedir. İktidarın bugün için melek tarifi yapmasını reddediyoruz” dedi.

‘400 BİN HEMŞİRE İHTİYACINA RAĞMEN 130 BİN HEMŞİRE ÇALIŞIYOR’

Fotoğraf: Evrensel

Gönül Erden’in ardından basın açıklamasını okuyan SES Aksaray Şube Sekreteri Emine Atar, kadın hemşirelerin erkek egemen zihniyetin insafına bırakıldığını söyledi. Atar, “Sağlıkta dönüşüm programıyla sağlığın piyasalaştırıldığı, sağlık çalışanlarının iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışmaya zorlandığı ve sosyal devlet anlayışının çok ötesinde bir sağlık hizmeti sunumuyla karşı karşıyayız. Son dönemlerde OHAL’i bahane ederek çıkarılan KHK’lerle sağlık emekçilerinin iş güvencesinin fiilen ortadan kaldırılması, sağlık hizmetlerini sunma noktasında hemşirelerin de birçok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur” dedi.

Atar, hemşirelik mesleğinin görev ve tanımının yeniden yapılması gerektiğini ve hemşirelerin görevleri dışında çalıştırılmaması gerektiğini anlattı. Sayısal veri de paylaşan Atar, “Sağlık hizmeti sunumundaki artışın son 10 yıla oranla 3 kat yükselmesine rağmen hemşire sayısının ihtiyaca yanıt verecek düzeyde olmamasının yükü yine fazla çalışma ile hemşirelere yıkılmaktadır. Bugün yaklaşık 400 bin hemşire istihdamına ihtiyaç varken 2017 verilerine göre aktif çalışan 130 bin hemşire ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır” dedi. Hemşirelerin özlük haklarının ve kazançlarının iyileştirilmesi gerektiğine değinen Atar, hemşirelerin güvenlik endişesi yaşadığını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

'MESLEĞİN ÖZERKLİK İLKESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'

SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli de SES Ankara Şubesinde gerçekleşen basın toplantısında sağlık alanında 400 bin hemşire istihdamına ihtiyaç varken 2017 verilerine göre aktif çalışan 130 bin hemşire olmasının hemşirelere fazla çalışma ve iş yükü olarak yansıdığını vurguladı.

Temelli, hemşirelik mesleğinin saygınlığını zedelemeye yönelik uygulamala dikkat çekerek, mesleğin özerklik ilkesinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Hemşirelik mesleğinin sorunlarının başında mesleğin tanımı dışında alanda yetersiz istihdama bağlı iş yükü olduğunu belirten Temelli, batı ülkeleri içerisinde hemşire istihdamı göstergelerinde Türkiye’nin en alt sıralarda yer aldığını kaydetti. Hemşire eksikliğinin bir an önce kadrolu ve güvenceli istihdamla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Temelli, döner sermayeden yapılan kesintilerin hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanları açısından maddi ve manevi hak kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

Temelli, sağlık emekçilerinin gelirlerinin tamamının emekliliğe yansıtılmasını, performansa bağlı döner sermaye yerine, insanca yaşayacak temel ücret, her türlü riske ve şiddete maruz kalan sağlık emekçilerine fiili hizmet zammı istediklerini belirtti. Temelli, 24 saat hizmet verilen sağlık alanında ücretsiz, nitelikli, anadilinde kreş ihtiyacına dikkat çekerek, doğum izinlerinin de doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta olarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Temelli, “Dayanışma ruhuyla hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutluyor, haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi duyuruyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 16:15

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