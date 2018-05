SES İzmir Şubesi: Fiili hizmet süresi zammı yasalaşsın

SES İzmir Şubesi: Mesleğimizin ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınması, fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması şarttır.

Hemşirelik Haftası ve Dünya Ebeler Günü dolayısıyla SES İzmir Şubesi basın açıklaması yaparak, “2014 yılından beri AKP hükümetinin her hemşireler günü ve 14 Mart’ta ‘sağlıkçıya müjde’ diye duyurduğu ‘yıpranma payı veriyoruz’ aldatmacasına artık yeter, diyoruz. Fiili hizmet süresi zammı yasalaşsın” dedi.

Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi Başhekimlik önünde basın açıklaması yapan SES İzmir Şubesi, Hemşirelik haftası ve Ebeler günü dolayısıyla mesleklerindeki sorunlara ve taleplerine dikkat çekti. Basın açıklamasını okuyan işyeri temsilcisi Ayşe Tabakoğlu, “Teknoloji büyümüş hastaneler yenilenmiş, bilgisayar sistemine geçilmiş ama bunlar ebe ve hemşirelere iş yükü, angarya çalışmaktan başka bir şey getirmemiştir. Hemşireye olan ihtiyaç 400 binle tarif edilirken istihdam edilen hemşire 130 bindedir. Bir an önce hemşire açığının kadrolu güvenceli şekilde çözülmesi gerekmektedir” diyerek sağlıkta en ağır çalışan meslek grubunun ebe ve hemşirelerin olduğunu vurguladı.

EBE VE HEMŞİRELERİN TALEPLERİ

Ebe ve hemşireler olarak olmazsa olmaz taleplerini sıralayan Tabakoğlu, “Mesleğimizin ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınması, fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması şarttır. Gece mesailerinin iki vardiya sayılması, performans uygulanmasına son verilmesi, 25 yılını dolduran meslektaşlarımıza asla nöbet tutturulmaması, her iş yerinde 24 saat açık kreş olması, TKY uygulamalarının kaldırılması, sağlıkta şiddet yasasının kabul edilmesi, hastanelerde hemşirelerin, ebelerin kendi aralarından seçtiği temsilcilerin de bulunduğu komisyonların kurulması ve hastane içi görevlendirilmelerin komisyonca takip edilmesi, görev yeri dağılımı her iki yılda bir değişen yöneticilerin inisiyatifine bırakılmaması gerekmektedir’dedi. Son olarak ise ‘2014 yılından beri AKP hükümetinin her hemşireler günü ve 14 Martta sağlıkçıya müjde diye duyurduğu yıpranma payı veriyoruz aldatmacasına artık yeter diyoruz. Fiili Hizmet süresi zammı yasalaşsın’diye ekledi. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 21:48

www.evrensel.net