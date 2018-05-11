Seçim Günlüğü (11 Mayıs 2018) - S I K I L D I K

İNCE: EKONOMİ 10 NUMARAYSA DOLAR NİYE ÇIKIYOR?

Üçüncü mitingini memleketi Rize’de yapan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ekonomi 10 numara ise dolar niye yukarı çıkıyor? Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden hala iyi geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte. Ekonomimiz 7.4 büyüdü diyorlar. Ekonomiye doping yaptılar. Beygire bile doping yapınca yarıştan men ediliyor. Köprü yapmak kolaydır, Rize’den Hakkari’ye gönül köprüsü kurmaktır." dedi.

Muharrem İnce Rize'de: Ekonomi iyiyse dolar niye yukarı çıkıyor? CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne ve Hakkari mitinglerinin ardından üçüncü mitingini memleketi Rize’de yaptı.

BİLGEN: MECLİSTE MUHALEFETİN ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMESİ 2. TURUN KADERİNİ BELİRLEYECEK

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanlığı seçimini tek adamlar arasından bir tek adam beğenme kampanyası olarak göremediklerini söyledi. Meclis seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Bilgen, “Muhalefet Meclis'in önemine hala inanıyorsa, iktidar blokunun seçim kampanyası merkezine başkanlığı koyması karşısında kendi tutarlılığını koyması gerekir. Meclis oluşumunda muhalefet çoğunluğu elde ederse ikinci turun da kaderini belirleyecektir. Toplumda değişime dair beklenti, umut, inanç güçlenecek ve 8 Temmuz'a bu umutla gidecektir” dedi.

Ayhan Bilgen: Meclis seçimleri ikinci turu etkileyecek HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TWİTTER KULLANICILARI ERDOĞAN'A BU KEZ DE 'S I K I L D I K' DEDİ

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşması uzayınca kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum” dedi. Salonda bulunanlar “Hayır” diye tepki verince Erdoğan “Ciddi mi, sıkılmadınız mı?” diye sorduktan sonra konuşmasını sürdürdü.

Bu sözler sosyal medyada ‘S I K I L D I K’ başlığıyla yeni bir kampanya başlamasına vesile oldu. ‘S I K I L D I K’ başlığı Twitter’da Türkiye’nin bir numaralı konusu olurken, AKP de ‘SıkıldıkCHPden’ başlığıyla karşı kampanya başlattı.

Erdoğan'ın 'Sıkılmadınız mı?' sorusu üzerine 'S I K I L D I K' TT oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere 'Sıkılmadınız mı?'sorusunun ardından Twittter'da 'S I K I L D I K' konusu Trend Topic oldu.

İNCE: DÜĞME İLİKLEYEN YARGI İSTEMİYORUM

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı yargılayıp yargılamayacağı sorusuna, "Hayır benim öyle görevim yok. Yargının görevi o. Ben bağımsız tarasız adil bir yargı düzeni kurarım. O da sonra beni yargılayabilir, Erdoğanı da…Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, bir toplantıya gittiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar istiyorum. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargı istemiyorum. " diye cevap verdi.

Muharrem İnce: Çay toplayan, düğme ilikleyen yargı istemiyorum CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize mitingi öncesi Trabzon'da açıklamalarda bulundu.

ALPER TAŞ: HDP BARAJI AŞMALI

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 24 Haziran seçimlerinde “ikinci tura mutlaka sol-demokrat bir adayın kalması gerektiğini” söyledi. HDP’nin barajı aşması gerektiğini söyleyen Taş, CHP’den kendilerine milletvekilliği teklif edileceği iddiası konusunda ise, “Henüz bize gelmiş bir teklif yok, gelirse de kurullarımızda konuşuruz. Ama illa teklif gelsin diye bir beklentimiz yok” dedi.

Alper Taş: HDP’nin barajı aşması gerekiyor ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

İNCE: YENİ DÜZENDEN ERDOĞAN DA MUTLU OLACAK

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililere seslendi. İnce "Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler; bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimiz de bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz, fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak" dedi.