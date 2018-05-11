Erdoğan'ın 'Sıkılmadınız mı?' sorusu üzerine 'S I K I L D I K' TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere 'Sıkılmadınız mı?'sorusunun ardından Twittter'da 'S I K I L D I K' konusu Trend Topic oldu.

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yaptığı konuşması uzayınca kendisini dinleyen gençlere “Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum” dedi. Salonda bulunanlar “Hayır” diye tepki verince Erdoğan “Ciddi mi, sıkılmadınız mı?” diye sorduktan sonra konuşmasını sürdürdü.

Bu sözler sosyal medyada muhalefetin ‘S I K I L D I K’ başlığıyla yeni bir kampanya başlatmasına vesile oldu. ‘S I K I L D I K’ başlığı bir anda Twitter’de Türkiye’nin bir numaralı konusu olurken, AKP de ‘SıkıldıkCHPden’ başlığıyla karşı kampanya başlattı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 14:26

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