Ayhan Bilgen: Meclis seçimleri ikinci turu etkileyecek

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanlığı seçimini tek adamlar arasından bir tek adam beğenme kampanyası olarak göremediklerini söyledi. Meclis seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Bilgen, “Muhalefet Meclis'in önemine hala inanıyorsa, iktidar blokunun seçim kampanyası merkezine başkanlığı koyması karşısında kendi tutarlılığını koyması gerekir. Meclis oluşumunda muhalefet çoğunluğu elde ederse ikinci turun da kaderini belirleyecektir. Toplumda değişime dair beklenti, umut, inanç güçlenecek ve 8 Temmuz'a bu umutla gidecektir” dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgen, Cumhurbaşkanı'nın Aşık Veysel'in “Uzun ince bir yoldayım” sözlerine sarf etmesine yanıt verdi. “Ben de türkünün devamıyla başlayayım. Gidiyorsun gündüz gece ama bilmiyorsun ne haldesin ve ülkeyi ne getirmişsin” diyen Bilgen, tam da türkünün tarif ettiği gibi seçime gidildiğini söyledi. Olağanüstü koşullarda seçime gidildiğini belirten Bilgen, parlamentodan geçirilen yetki yasasına tepki gösterdi. 16 Nisan'dan bu yana bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen uyum yasalarını yasayla geçirmek mümkünken KHK ile yayınlamak için yetki almanın yeni dönemin de işareti olduğunu söyledi. Bunun yeni dönemde yasama ve yürütmenin nasıl işletilmek istendiğinin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Bilgen, “Bu anlayış güçler ayrılığının nasıl tasfiye edildiğini, parlamentonun nasıl işlevsizleştirildiğini göstermektedir. Bu zamana kadar hangi KHK usulüne göre çıkarıldı? Anayasada sadece OHAL'in ilanına ilişkin KHK çıkarılacağı söylenmesine rağmen, ısrarla hayatın bütün alanlarını düzenleyen ve OHAL ilanıyla hiçbir ilişki kurulamayacak KHK'lar çıkarıldı” dedi.

VALİ SİYASET YAPMAK İSTİYORSA ADAY OLSUN

Ankara'da bunlar olurken Anadolu'da da seçim kampanyasının kamu görevlileri eliyle yürütüldüğüne dikkat çeken Bilgen, Şırnak Valisinin HDP'ye oy verilmemesi istemesine ilişkin, “Bir vali siyaset yapmak istiyorsa gününde istifa eder ve istediği partiden aday olur, siyaset yapar. Eğer vali iktidar partisinin il, ilçe yöneticilerini yanına alarak doğrudan partimizin aleyhine kampanya yürütürse bunun karşılığı tek partili dönemin alışkanlığıdır” dedi.

SEÇİM BİLDİRGESİ PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Adaylık dosyalarının genel merkeze ulaştığını kaydeden Bilgen, şu ana kadar genel merkezlerine toplamda 1500 civarı dosyanın ulaştığını açıkladı. Adayların yarısının kadın olduğunu kaydeden Bilgen, 250 civarı genç, 254 engellinin ve KHK ile ihraç edilen birçok kişinin de adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi. Milletvekillerini 22 Mayıs günü tanıtacaklarını açıklayan Bilgen, Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili bildirgelerini paylaşacaklarını söyledi.

TEK ADAMLAR ARASINDAN TEK ADAM BEĞENMEYECEĞİZ

Seçime giren partiler arasında 16 Nisan referandumu kampanyasında söylediği sözlerin arkasında duran en net ve tutarlı bildirgeyi sunacaklarını ifade eden Bilgen, “Çünkü muhalefet partileri tek adam, tek parti yönetimine karşı tavır takınmış ve hayır oyu vermişlerdi. Bizim açımızdan cumhurbaşkanlığı seçimi tek adamlar arasında bir tek adam beğenme kampanyası değildir. Pazartesi günü paylaşacağımız beyannamede Türkiye'nin tek adamdan kurtulmasının yol haritasını sunacağız” dedi.

MECLİS SEÇİMLERİ İKİNCİ TURU ETKİLEYECEK

Meclis seçimlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Bilgen, “Muhalefet Meclis'in önemine hala inanıyorsa, iktidar blokunun seçim kampanyası merkezine başkanlığı koyması karşısında kendi tutarlılığını koyması gerekir. Meclis oluşumunda muhalefet çoğunluğu elde ederse ikinci turun da kaderini belirleyecektir. Toplumda değişime dair beklenti, umut, inanç güçlenecek ve 8 Temmuz'a bu umutla gidecektir” dedi.

KARA PARA BİLE TÜRKİYE'YE GÜVENMİYOR

Ekonomideki durum, doların değer rekorlar kırması gibi sorunları varlık barışının çözemeyeceğini belirten Bilgen, bunun tek adamın her şeyi bildiğini zannetmesine bir örnek olduğunu söyledi. Varlık barışı düzenlemesinin de kara paranın bile Türkiye'ye güven duyup gelemediğinin göstergesi olduğunu ifade eden Bilgen, kara para için dahi risk oluşturan Türkiye'de yatırım yapılması imkansız gözüktüğünü söyledi.

HDP AYAK SÜRÜMÜŞ GİBİ KAMPANYA YAPILIYOR

Bugüne kadar baraj yüzünden hiçbir oyun boşa gitmemesi çağrıları yaptıklarını belirten Bilgen, “Elbette partiler farklı düşünebilirler ama değişimin önünü açabilmek ve birlikte yaşam için siyasi partiler bir araya gelme cesaretini göstermeliler dedik. Sanki HDP karşı çıkmış, ayak sürümüş gibi bir kampanya sürdürülüyor. Siyasi partiler kendi tabanlarından gelen sesi duymazlar ve Ankara'da küçük hesaplar ile tutum sergilerlerse bunun bedelini sandıkta alacakları dersle öderler. HDP'yi parlamento dışında itmeye çalışanlara gereken dersin sandıkta verileceğine inanıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:06

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