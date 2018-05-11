Muharrem İnce Rize'de: Ekonomi iyiyse dolar niye yukarı çıkıyor?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne ve Hakkari mitinglerinin ardından üçüncü mitingini memleketi Rize’de yaptı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari’nin ardından bugün de Rize’de konuştu.

"Rizeli sandığa gittiğinde torunu da unutmayın. 24 Haziran’da bir şarkı söyler gibi geleceğiz. Bu ülkeyi baştan sona kucaklayacağız. Gençlere sesleniyorum; evlatlarım, öğrencilerim. 24 Haziran’da meydanlarda kavga eden değil, quantum, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 4.0’ı kaçırırsan 250 sene kaybedersin. Akıllı fabrikalar, Almanya başlattı bunu. Bunu kaçırırsak yüzyılları kaçırırız. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Endüstri 4.0’ı gerçekleştirebilmek için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye’nin güneş potansiyelini doğru kullanırsak, 100’e 130 üretebiliriz. Sorun güneş enerjisini depolayabilmekte. Bataryalar yapmamız lazım. Bunu gençler yapacak. Söz veriyorum, her yıl 10 bin gencimizi yurtdışna göndereceğim. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, size söz veriyorum 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak. Şu anda 10 bin. Türkiye’nin sorunları eğitimle çözülür. AK Parti’li anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. İmam Hatip liseleri açılsın mı, açılsın. İtirazım yok. Çocuğunu gönder, sorun yok. Üniversite sınavında kaçıncı oluyor ona bakacaksın."

"Ekonomi 10 numara ise dolar niye yukarı çıkıyor? Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden hala iyi geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte. Ekonomimiz 7.4 büyüdü diyorlar. Ekonomiye doping yaptılar. Beygire bile doping yapınca yarıştan men ediliyor. Köprü yapmak kolaydır, Rize’den Hakkari’ye gönül köprüsü kurmaktır. Dün Hakkari’de Türk bayrakları ile İzmir Marşı ile miting yaptık. 3’üncü Köprüyü Erdoğan yaptı, 4’üncüyü de İnce yapar ne olacak ya, bu kolay iş."

"Herkes akıllı telefonunu çıkarsın, canlı yayın yapsın. Hazır olunca diğer elinizi kaldırın. Hep birlikte başlıyoruz. Medya ister ver ister verme. Bak benim kendi medyam var burada. Öbürü devletin, bu milletin medyası. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak. Bana gariban dedi biliyorsunuz değil mi? Ben 81 milyonu kucaklıyorum, şiir okurken özgürüm. Benim gönlüm zengin, gariban olsam ne olacak? Dün mal varlığımı açıkladım. Söz veriyorum, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.”"

"Bugün dedemin memleketindeyim, akşama Antalya’dayım. Siyasette yeni bir dil yeni umut yeni bir normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin barışmaya ihtiyacı var. Saadet Partisi’nin, İYİ Parti’nin Başkanlarına gittim; Demirtaş’a Erdoğan’a hepsine gittim başarılar diledim. Hatta size Erdoğan’ın selamını getirdim. Üstümde kalmasın." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 15:27

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