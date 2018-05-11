KanatÃ§Ä± Haydar'da hakkÄ±nÄ± isteyen kadÄ±n iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

KanatÃ§Ä± Haydarâ€™da Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼nay KÄ±lÄ±Ã§, hakkÄ±nÄ± istediÄŸi iÃ§in darbedilerek tazminatsÄ±z ÅŸekilde iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

FÄ±rat TURGUT

Ä°stanbul

Ä°stanbul Bahçelievler’de bulunan ünlü restoran KanatçÄ± Haydar’da çalÄ±ÅŸan Günay KÄ±lÄ±ç, haklarÄ±nÄ± istediÄŸi için yöneticilerle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, darbedilerek tazminatsÄ±z bir ÅŸekilde iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Darp raporu alan KÄ±lÄ±ç, hakkÄ±nÄ± alana kadar mücadele edeceÄŸini belirtti.

Günay KÄ±lÄ±ç, Ä°stanbul’un ünlü restoranlarÄ±ndan biri olan KanatçÄ± Haydar’da 3 sene önce iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: “AslÄ±nda tekstil iÅŸçisiydim. EÅŸimden boÅŸandÄ±m, bir kÄ±zÄ±m var. BurayÄ± tercih etmemin nedeni saatlerin bana uygun olmasÄ±ydÄ±. Ä°lk bir yÄ±l sabah 10 akÅŸam 6 çalÄ±ÅŸtÄ±m. HaftanÄ±n 6 günü çalÄ±ÅŸÄ±yordum. KÄ±zÄ±m okula baÅŸladÄ±ktan sonra saatler 9-5 oldu.”

100 civarÄ±nda kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± restoranda kadÄ±n iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu dile getiren KÄ±lÄ±ç, “10 civarÄ±nda kadÄ±ndÄ±k. Ä°ÅŸimiz çok aÄŸÄ±r. OnlarÄ±n köpekleri var, onu bile yÄ±kÄ±yordum. Temizlik için evlerine gönderiyorlardÄ±. KadÄ±nlar üzerinde baskÄ± vardÄ±. Herhangi bir tartÄ±ÅŸma esnasÄ±nda ‘Sen kadÄ±nsÄ±n sus’ cümlesini çok duyduk” dedi.

‘SAÄžLIÄžIMI KAYBETMEYE BAÅžLADIM’

Depoya bakmaktan patronlarÄ±n ofislerini temizlemeye kadar neredeyse her iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Günay ÅŸöyle devam etti: Temizlik görevlisiydim ama joker olarak kullanÄ±lÄ±yordum. Fark ettim ki gittikçe üzerime daha çok iÅŸ yÄ±ÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Ondan sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± kaybetmeye baÅŸladÄ±m. Bel boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ve 3 el parmaÄŸÄ±mda uyuÅŸma oldu. RahatsÄ±zlÄ±klarÄ±m hâlâ devam ediyor.”

Asgari ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±ç, “2018’ye 2 ay kala bize yüzde 5, yani 75 lira zam yapÄ±ldÄ±. Çok komik bir rakam. Biz kadÄ±nlar olarak bunu kabul etmediÄŸimizi söyledik. Sonra asgari ücret 1600 lira olunca bize verdikleri 75 lirayÄ± da geri çektiler. Ne zaman itiraz etsek ‘ÇalÄ±ÅŸmÄ±yorsanÄ±z kapÄ± orada’ diye bize kapÄ±yÄ± gösterdiler” dedi.

‘SEN SENDÄ°KACI MISIN!’

Günay KÄ±lÄ±ç iÅŸten atÄ±lma sürecini ise ÅŸu ÅŸekilde anlattÄ±: “En son 1 MayÄ±s günü ben iÅŸe gitmedim ve telefon açÄ±p bekçiye not bÄ±raktÄ±m. Saat 10’da ÅŸef beni aradÄ±. Ben de 1 MayÄ±s’Ä± hatÄ±rlatarak ‘Bu benim hakkÄ±m’ dedim. KÄ±sa bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±k telefonda. 2 MayÄ±s günü iÅŸe gittim ama baskÄ± görmedim. Son günlerde ise yeni sözleÅŸmelerle iÅŸ saatinin uzatÄ±lacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. Ben de kadÄ±n arkadaÅŸlara ‘Bu önümüze geldiÄŸinde tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Åžimdi biz zam istiyoruz ve resmi tatilde çalÄ±ÅŸacaksak tatil mesaisiyle çalÄ±ÅŸmak istiyoruz’ dedim. Sonra biz yemek esnasÄ±ndayken ÅŸef geldi ve ben ÅŸefe taleplerimizi ilettim. O da ‘Sen kes sesini, sen siyaset yapÄ±yorsun, sendikacÄ± mÄ±sÄ±n’ gibi laflar etti. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±k. Daha sonra bizi aÅŸaÄŸÄ±daki odaya aldÄ±. En küçük tÄ±nÄ±yÄ± bile algÄ±layacak kameranÄ±n olduÄŸu bir oda. Müdür ve ÅŸef var. Ben yine bu sorularÄ± sorarken ÅŸef bana ‘ÇÄ±k git, toplantÄ±yÄ± terk et’ dedi. Ä°tiraz ettim ve patronu çaÄŸÄ±rÄ±n dedim. ‘Sen kimsin ki terbiyesiz, saygÄ±sÄ±z’ diye hakaret etmeye baÅŸladÄ±. Ben de elimle masaya vurarak ‘Siz bizim sayemizde 6-7 bin lira maaÅŸ alÄ±yorsunuz’ dedim. Bu masalarÄ± yumrukladÄ± ÅŸeklinde lanse edildi.”

‘DARP RAPORU ALDIM’

Cuma günü ise patronlardan birinin kendisiyle görüÅŸtüÄŸünü belirten KÄ±lÄ±ç, “YaÅŸanan problemleri anlattÄ±m. ‘Sana 10 gün zaman vereceÄŸim. Burada kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±nÄ± bu 10 günkü tavrÄ±n belirleyecek. Ben sana zam da yapmayÄ± düÅŸünüyordum’ dedi. Ben de ‘Ben diye bir ÅŸey yok, kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±m var. Zam istiyoruz, ÅŸeflerin bize karÅŸÄ± kaba davranmamasÄ±nÄ± istiyoruz, koÅŸullarÄ±mÄ±zÄ±n düzeltilmesini istiyoruz, resmi tatil hakkÄ±mÄ±zÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz’ dedim. ‘Tamam, ben bugün karar vereceÄŸim’ dedi. Saat 16.00’da beni çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Ä°ki kaÄŸÄ±t koymuÅŸlar masaya, okuyup imzalamamÄ± söylediler. Kabul etmedim. Ä°ÅŸ akdinin feshedilmesine dair kaÄŸÄ±t ve beni suçlayan maddeler var. 25/2’den yüz kÄ±zartÄ±cÄ± suçlar. Sonra ben tepki gösterdim ve ÅŸefle aramÄ±zda itiÅŸ kakÄ±ÅŸ da oldu. Onun göÄŸsüne de vurdum birkaç kere. Oradaki erkekler beni tutup aÅŸaÄŸÄ± götürmek istedi ama bu konuda onlarÄ± uyardÄ±m. Sonra ÅŸef geldi, aÄŸzÄ±mÄ± kapattÄ±, boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±ktÄ±. O an öleceÄŸimi hissettim. ÇalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlar da ‘Günay boÄŸuldu’ diyerek paniklediler. Sonra patron gelip ‘Åžov yapma’ dedi. Ona da tepki gösterdim. Ben oradan çÄ±ktÄ±ktan sonra patron dahil 3 kiÅŸi karakola gidip suç duyurusunda bulunuyorlar. Cumartesi günü beni ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±lar. DarbedildiÄŸimi söyledim, Bahçelievler Devlet Hastanesine gidip darp raporu aldÄ±k. Kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± istedim ama savcÄ±nÄ±n zaten isteyeceÄŸini söylediler” dedi.

Evrensel'e anlattÄ±klarÄ±nÄ± ifadesinde de anlatan ve bunun tutanaÄŸa geçtiÄŸini belirten KÄ±lÄ±ç, “Ben haklarÄ±mÄ± almak için mücadele edeceÄŸim. Elimden geleni yapacaÄŸÄ±m” dedi.

RESTORAN Ä°DDÄ°ALARI KABUL ETMEDÄ°

YaÅŸanan olayla ilgili aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KanatçÄ± Haydar’dan bir yetkili ise iddialarÄ± kabul etmedi. Günay KÄ±lÄ±ç’Ä±n ‘disiplinsizlik, saatlerce telefonda konuÅŸmalar, baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rmalar küfür etmeler’ gerekçeleriyle iÅŸ akdinin feshedildiÄŸini savunan yetkili, “1 MayÄ±s da tatil ama iÅŸyeri açÄ±k. Bütün çalÄ±ÅŸanlar var, yevmiye talep et diyoruz, hayÄ±r diyor. Darp da olmadÄ±, bizim kültürümüzde de o yok zaten. Hepimiz çalÄ±ÅŸanÄ±z, özellikle sosyal hayatlarÄ± olsun diye 8 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Ama sonuçta marka burasÄ±, markamÄ±zÄ± zedelemekten mahkemeye verdik” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 MayÄ±s 2018 17:27

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