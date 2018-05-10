Şişli Etfal Hastanesi’nin taşınmasına karşı eylem: Yerinde güzel

Şişli Etfal Hastanesi’nin 2 ayrı hastaneye bölünerek Şişli’den taşınması hastanede protesto edildi.

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2 ayrı hastaneye bölünerek Şişli’den taşınmasını protesto etti. Hastane önünde “Şişli Etfal taşınmasın, yerinde dönüşsün” pankartı açan kitle “Etfal candır, canıma kastetme”, “Bizi özel hastanelere mahkum etme, Etfal'e dokunma”, “Yıkılıp yok olmasın yerinde yapılsın” dövizleri taşıdı. Eyleme TTB Başkanı Raşit Tükel, İTO Başkanı Pınar Saip, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcı Levent Tüzel, hastane çalışanları, hastalar, çevre halkı ve esnaf destek verdi. Eylem de sık sık “Hastaneme dokunma”, “Şişli Etfal yerinde güzel” sloganları atıldı.

‘ÇÖZÜM TAŞIMAK DEĞİL’

Eylemde ilk söz alan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 119 yıllık tarihiyle Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olduğunu söyledi. Erden, “Siyasal iktidarın sağlık alanında yaptığı yap bozlara bir yenisi ekleniyor. Yine biz sağlık emekçilerine, hastanede tedavi gören hastalara, bu bölgede yerleşik esnafa ve halka, emekçilerin örgütü olan sendikalara, derneklere sorulmadan, tartışılmadan hastane kapatıyorlar. Bölünerek, parçalanarak taşınmaya itirazımız var. “Depreme dayanıklı değil” diyorlar, “Fiziki koşulları uygun değil” diyorlar buna itirazımız yok. Ama bunun çözümü Şişli Etfal’in kapatılması değil bunun çözümü Şişli Etfal’in yerinde yeniden yapılmasıdır” dedi.

Taksim İlk Yardım Hastanesi kapatılırken de benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Erden, Etfal’in taşınmasının altındaki sebebin ise rant olduğunu söyledi.

İTO: SON DERECE YANLIŞ

İstanbul Tabip Odası'nın yeni başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de taşınmanın mantıksız olduğuna değindi. Saip, “Buradaki deprem tehlikesi 20 yıldır vardır 20 yıl süresince bu bu binalara bir destek yapılmamıştır. Buranın bir bütün olarak yerinde yeniden yapılandırması mümkündür. Halka sorulmadan çalışanlarına danışılmadan bu hastanenin bir butik irtibat bürosu haline getirilmesi son derece yanlıştır” dedi.

‘ŞİŞLİ ETFAL YOK EDİLEMEZ’

Saip’in ardından hazırlanan basın metnini hasta yakını olan Murat Yıldırım okudu. Şişli Etfal Hastanesi’nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, “Hastanemizin bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınması planlanıyor. Bu planlama, tekrar bir araya gelmemek üzere bölünüp taşınarak, Şişli’den koparılarak, Şişli Etfal Hastanesi’nin yok edilmesidir. Şişli Etfal Hastanesi, Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır.Bulunduğu bölgede, Şişli Etfal Hastanesi’nin sağladığı hizmeti karşılayacak bir kurum yoktur. Şişli Etfal Hastanesi kapandığında, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren bir hastane kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Şişli Etfal, hizmet bölgesinden koparılamaz, geri dönmemek üzere bölünüp taşınamaz, yok edilemez" diye konuştu.

Yıldırım, hastanenin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda yaşanacakları şu sözlerle anlattı:

-Bölgede yaşayanlar ve çalışanlar olarak nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimimiz kısıtlanacaktır.

- Büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkı, özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılacaktır.

-Sağlık hizmetlerine daha çok gereksinim duyan ve diğer bölgelere göre daha yüksek bir yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun, uzak noktalara taşınan ve bölünen birimlere ulaşması bir eziyete dönüşecektir.

-Bölgedeki taşıt trafiği dolayısıyla, acil servislere erişimde yaşanacak gecikmelerden kaynaklı, geri döndürülemez kayıpların yaşanması kaçınılmazdır.

-Doğal afetler ve beklenmedik olaylar sonrasında, önlenebilir kayıplara yönelik müdahaleler zorlaşacak, destek imkanları daralacaktır.

Yıldırım, taleplerini ise şöyle sıraladı:

-Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yok edilmemesi.

-Sonradan geri dönmek üzere, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını.

-Hastanenin şu anki yerinde, bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde, güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesi.

Açıklama sonrası hastanenin yerinde yapılandırılması için imza kampanyası başlatıldı. Halkı bilgilendirmek için de broşür dağıtıldı. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:27

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