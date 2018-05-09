TSK, İdlib’de 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu

TSK, Suriye'nin İdlib vilayetinde Astana anlaşmaları kapsamında 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerginliği azaltma bölgesinde 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK konvoyu Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde 10 nolu gözlem noktasını kurdu. Buranın hemen karşısında Halep'teki Suriye ordusu mevzileri yer alıyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 4 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 8 nolu gözlem noktası, Halep kırsalına hakimiyetiyle stratejik öneme sahip. İki nokta da Suriye ordusu mevzilerine çok yakın konumda.

TSK'nin stratejik noktalara konuşlanması, Suriye ordusunun bu bölgelerde cihatçılara karşı ilerleyişini durduruyor. Nitekim, gözlem noktası kurulmadan hemen önce bölgede çatışmalar yaşanmıştı.

Gözlem noktaları tamamlandığında İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

TSK'NİN KONUŞLANDIĞI NOKTALAR

Garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya göre, TSK'nin kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanan bir hatta toplam 12 gözlem noktası kurması öngörülüyor.

Şimdiye kadar TSK'nin konuşlandığı noktalar şöyle:

* 3 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu

* 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

* 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

* 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 4 nolu

* 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 6 nolu

* 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 7 nolu

* 17 Mart 2018 Halep'in batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 8 nolu

* 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

* 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

* 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu gözlem noktası.

Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda. (İdlib/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:04

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