Jinnews muhabirlerine polis baskısı

Jinnews muhabirleri son dönemde yaşadıkları baskılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Jinnnews muhabirleri Nurcan Yalçın ve Durket Süren avukatlarıyla birlikte yaşadıkları baskıları kamuoyuyla paylaştı.

Gözaltında polis tarafından farklı muameleye tabi tutulduklarını anlatan muhabirler, gözaltı süreçlerinden sonra sohbet etme talebiyle polis tarafından aranarak rahatsız edildiklerini ifade ederek, İHD’ye yaptıkları başvurunun ardından suç duyurusunda bulunacaklarını kaydettiler.

‘BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDERSENİZ KAPINIZI SÜREKLİ ÇALARIZ’

Ardından yaşadığı olayı anlatan Jinnews muhabiri Nurcan Yalçın,” ifadem olduğu söylenerek sabah erkenden karakola gitmem söylendi. Avukatımla beraber ifade için gittim, bir süre savcılık talimatının beklendiği söylenerek bizi beklettiler. İfademi verdikten sonra savcı talimatını beklediklerini ve biraz bekleteceklerini söyledileri avukatım işinin olmasından dolayı ayrılmak zorundaydı. Avukatım ayrıldıktan sonra beni başka bir odaya götürdü ve 2 kişi benimle sohbet etmek istediğini söyledi. İfademi verdiğimi söyledim ama ifade almayacaklarını söylediler. Sohbet etmek istememe rağmen ısrarla oturttular ve terör örgütüne hizmet ettiğimi, yaşa dışı iş yaptığımı söylediler. Resmi bir kurumda çalıştığımı, yasadışı bir iş yapmadığımı açık şekilde yaptığımı söyledim. Biz sizin ne iş yaptığınızı biliyoruz bu işi yapmaya devam ederseniz sizin kapınızı sürekli çalma devam edeceğiz dediler. Mesleğim bu bunu yapmak istiyorum dedim. Dışarıda sizle çay içsek biraz sohbet etsek ne dersiniz? Bize yardımcı olursanız bizde size yardımcı oluruz dediler. Telefon numaram olmasına rağmen yeniden aldılar ve tekrar arayacaklarını düşünüyorum. Daha önce Ankara ve Adana muhabirlerimize de bunlar yapıldı. Açıklamadan sonra Savcılığa gidip şikâyetçi olacağız ”dedi.

‘LİCE’DE HABER YAPAMIYORUM’

Daha sonra konuşan Durket Süren 1 Mart günü Diyarbakır’ın Lice ilçesinde araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını anlatarak şunları söyledi, “ 5 Mart’ta serbest bırakıldım. Gözaltında bulunduğum süre zarfında bazı kişiler İçişleri bakanlığından görevlendirildiklerini basın çalışanları olmamızdan kaynaklı ve halkın nabzını bizden duymak istediklerini söylediler. Avukatım olmadan bir ifade vermek istemediğimi söyledim. Konuşmalarından halkın nabzını öğrenme gibi bir niyetlerinin olmadığını Jinnews’in PKK’ye bağlı Kandilden talimat alan bir kurum olduğunu söylediklerini duyunca konuşmak istemediğimi söyledim. Çay içmek istediklerini söylediler. Denetimli serbestlik kararım olmasına rağmen Lice’de haber yapamıyorum kontrol noktalarında tutuluyorum. Belirttiğim iki kişiden Cihan isminde olan gözaltından sonra beni arayı görüşmek istediğini söyledi. Gözaltındayken senle sohbet etmiştik, İçişleri Bakanlığından görevlendirilmiştim diye tanıttı kendini. Görüşmek istemediğimi belirttim. Başka bir kişi aynı numaradan 26 Nisan’da tekrar aradı beni görüşmek istediğini söyledi. Gözaltında anlattıklarım dışında söyleyecek bir şeyim olmadığını ifade ettim. Ardından bu yapıda olduğun sürece daha çok gözaltına alınacaksın dedi. Nasıl bir yapıdan bahsediyorsunuz diye sordum basın dediler bende bir daha aramazlar diye düşündüm fakat önceki gün tekrar arandım. Arayan cihan isimli kişiydi görüşmek istemediğimi, reddettiğim halde neden aradıklarını sordum 10 dakikanı alacağız dediler, madem bu kadar acil avukatımla birlikte geleceğimi söyledim. Ses tonunu yükseltip hukuki bir durum yok neden avukatını getiriyorsun. Çok gerildim ve durumu Nurcanla paylaştım ve onunda aynı yaklaşıma maruz kaldığını fark ettim ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Yaşadığımız durum gazetecilerin nasıl hukuksuz bir süreç yaşadığımızın örneği aslında. Gazetecilerin çalışmalarına bu tür uygulamalarla nasıl engel olduklarını görüyoruz”diye yaşadığı süreci anlattı.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

İHD Başkanı Raci Bilici, son dönemde kendilerine birçok başvurunun olduğuna dikkat çekerek,” Ajanlık teklifi yapılıyor, öğrencilere farklı kesimlerde çalışanlara ve basın emekçilerine bu tür ithamlarda bulunarak. 2 basın emekçisinin bize başvurmasıyla kabul etmediğimiz bir iddia ile karşı karşıyayız. Bu tür tehditleri çok tehlikeli bulduğumuzu ve bunun önüne geçilmesi temelinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına her seferinde müracatta bulunuyoruz. Bu insanların can güvenliğini tehdit ediyor. Bunu yapanlar yargı önüne çıkarılmalıdır. Kurumsal olarak bunun takipçisi olacağız” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:18

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