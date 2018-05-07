Avcılar Belediyesi işçileri açlığa mahkum edildi

CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aylardır ücretleri ödenmeyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube üyesi işçiler, ücretlerinin ödenmesi için belediye önünde açıklama yaptı. Belediye yönetiminin boş vaatlerle işçileri oyaladığını belirten Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Erol Özdemir, “İşçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götüremiyor, çocuklarına harçlık veremiyor, kira ödemiyor, kira ödeyemiyor, bazen çocukları doysun diye kendisi aç yatıyor” diye konuştu.

Son 2 yıldır işçilerin ücretlerini düzensiz ödeyen Avcılar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü işçilerine 3 aydır, Park ve Bahçeler işçilerine 4 aydır, özel güvenlik personeline 7 aydır, Sosyal Destek birimi işçilerine 8 aydır, Sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilerine 3 aydır ücretlerini ödemiyor. Kadrolu işçilerin ise sosyal hakları 2 yıldır ödenmiyor. Öte yandan emekliye ayrılan işçilerin ise tazminatları ödenmiyor. Ücretlerinin ödenmesi için Avcılar Cami yanına toplanan işçiler, belediye önüne yürüyerek açıklama yaptı.

Verilen sözlerin havada kaldığını belirten Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Erol Özdemir şöyle konuştu:

“Burada olmamızdan hiç kimse siyasi bir anlam çıkarmasın, siyasi bir yafta yapıştırmaya kalkmasın. Üyemiz işçilerin ücretlerinin zamanında ve düzenli ödenmesi talebiyle buradayız. Bu haklı ve meşru talebimiz karşılanıncaya kadar da burada olmaya devam edeceğiz.”

‘ÇALIŞANLAR SİZİN ÇALIŞANLARINIZ, DÜŞMANINIZ DEĞİL’

Avcılar Belediyesi Başkanı Handan Toprak Benli’ye seslenen Özdemir, “Belediye çalışanları sizin çalışanlarınız, düşmanınız değiller. Çocuklarına 2 liralık mısır alamadığı için ağlayan bir baba hizmet üretemez, kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan işçi hizmet üretemez, evlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yuvası dağılan işçi hizmet üretemez. Çevresindeki insanlardan 50 lira, 100 lira borç alarak adeta dilenir durumuna düşürdüğünüz bu işçiler yaşamını sürdüremez hale gelmiştir. Bir an önce işçilerin birikmiş ücret alacaklarını ödeyin, aksi halde yaşanabilecek üzücü hadiselerin sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diye konuştu.

Öte yandan belediye yönetiminin işçilerin iradelerine müdahale ederek başka bir sendikaya yönlendirdiğini söyleyen Özdemir, belediye yönetimini işçilerin iradesine saygı duymaya çağırdı.

SADECE BAKKALA 4 BİN LİRA BORCUM BİRİKTİ

Arkadaşlarından, akrabalarından ve ailesinden borç alarak geçindiklerini anlatan bir işçi, “Sadece bakkala 4 bin lira borcum birikti. Bankalarla icralığız. Kimisi ev sahibi ile kavga ediyor, ev sahibi ‘evimden çık’ diyor. 4-5 aydır para vermiyorsun diyor. Yani çok zor durumdayız. Kendileri maaşlarını gününde alıyorlar. Bir de 2 ay onlar maaş almasınlar bizim gibi, bir yerden geliri de olmasın, bakalım geçinebiliyorlar mı? Çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Yiyecek ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çok perişan durumdayız. 3 yıldır Avcılar Belediyesinde çalışıyoruz bir türlü düzenlenmedi. Her 2-3 ayda bir bizim maaş sıkıntımız var. Biz artık utanıyoruz böyle sokaklara çıkmaya ama onlar yaptıklarından utanmıyorlar. Sadaka da istemiyoruz emeğimizin karşılığını istiyoruz” diye konuştu.

ÇOCUĞUM HASTALANDI CEBİMDE 5 LİRA YOKTU

“Maaşlarımızı alabilmek için daha ne yapmamız gerekiyor” diyen bir başka işçi de şöyle konuştu:

“Kendimizi minareden mi atalım. Bu saatten sonra ne yapmamız gerekiyor. Evliyim 2 çocuğum var. Dün çocuğumu hastaneye götürdüm cebimde 5 lira para yok. Annem babam olmasa çocuğumu hastaneye götüremeyecektim. Onların da evi kira. Onlardan aldığım parayla geçinebiliyorum. Avcılar’da kira 1200 lira. Avcılar’dan Firüzköy’e taşındım. Eskiden ek iş olarak kağıda çıkıyordum artık ona da çıkamıyoruz. Ek iş yaptığımız zaman işten atılıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:05

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