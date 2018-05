Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı

AKP'nin seçim manifestosunu açıklayan Erdoğan 'Yeni dönemde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız' dedi.

AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim manifestosunu açıkladı. Salona geçmeden önce dışarıda kurulan kürsüde konuşan Erdoğan, "Manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız" ifadelerini kullandı. "Milletimle ahidleşiyorum" diyen Erdoğan vaadlerini şöyle sıraladı:

"Ahdim olsun ki, Türkiye yeni dönemde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesinde yerini alacak. Enerjide dışa bağımlılık azalacak. Yerli otomobil ve savunma sanayisindeki çalışmalarımız hızla sürecek. İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak. Cari açık, ve enflasyon düşecek. Dış saldırılara, finansal saldırılara güçlü hale geleceğiz. Kanal İstanbul gibi projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki havalimanımız 29 Ekim'de hayata geçecek. Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak. Vergi yükü adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak. Daha icraatçı hale gelinecek. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak"

Öte yandan kongre öncesi konuşan Binali Yıldırım, seçimde kendileri dışında kalanların 'şer odakları' olduğunu öne sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'DEDEM OSMAN GAZİ…'

"1071 Malazgirt zaferinden beri bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdur. Kudüs'ü alan Selahaddin bizdik, kanla alınan toprak parayla satılmaz diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı top mermisiyle destan yazan Seyit Onbaşı bizdik. Atatürk 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde ok gibi siperlerinden fırlayan kahramanlar bizdik. Maraş'ta Sütçü İmam, Erzurum'da Nene Hatun bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. Şühedamızın fışkırdığı Türkiyemizi aziz bildik."

'ATATÜRK'ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE CUMHURİYET'İ İLAN EDEN BİZİM İRADEMİZ'

"1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademiz. 27 Mayıs darbesi bize yapıldı. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat'la milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Varlığımıza birliğimize huzurumuza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadık."

'GEZİ KALKIŞMASIYLA ŞEHİRLERİMİZİ TALAN ETTİLER'

"Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik. Milyonlarca muhacire kapmızı açtık. Türkiye ekonomisini büyüttükçe IMF'den borç alan değil borç veren bir ülke haline geldikçe, yatırımlarla bize olan öfke daha da kabardı.

Gezi kalkışması ile şehirlerimizi talan ettiler, 17-25 Aralık'ta ihanet çetesi aracılığı ile irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık.

Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ardından bölücü terör örgütünün düğmesine basıldı. 6-8 Ekim olaylarında kalleşçe şehit edilen Yasin'ler bizdik. Kardeşlerimize kast ettiler. Hamdolsun yine muvaffak olamadılar."

'SİZ O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ'

"15 Temmuz'da bu kez savaş uçakları ile tanklarla üzerimize geldiler. Türk milleti tek vücut olduğunda da 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti en kahraman direnişle başarısızlığa uğrattık. Çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri tebrik ediyorum. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz asırlardık okçular tepesinin bekçileriyiz. Şehitler tepesini boş bırakmadık, bırakmayacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile terör koridoru oluşturmak isteyenlerin başını inlerinde ezdik. Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde, gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik."

'BAĞIMSIZLIĞIMIZI PERÇİNLEDİK'

"Pınarhisar'dan çıkarken 'Ülkemizin karşı karşıya geldiği sorunlarla baş edebilmenin en büyük şartı milletin desteğiyle politikalar gerçekleştirmektir' dedim. O gün bugündür. Yerli bir duruşun kavgasını verdiğimiz bu yolda milletimizle beraber yürüdüğümüz için bahtiyarım.

Kıyafetinden ve düşüncesinden dolayı eğitim hakkından mahrum edilenlerin elinden biz tuttuk. Mağduriyete uğrayan kardeşlerimizin hakkını biz iade ettik. 'Millet devlet için değil, devlet millet içindir' dedik. Söz de karar da milletindir dedik. Burada erdem, irade ve cesaretle Türkiye'mizi şahlandırdık. Bağımsızlığımızı perçinledik."

'DEVLET MİLLETİN EMRİNE GİRDİ'

"Hamdolsun devlet milletin emrine girdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır dedik. Sistemimizi demokratikleştirdik. Zihniyet dönüşümü tamamladık. Yeni bir düzen inşaa etmek zahmetlidir. Yerli ve milli olanı modern demokratik siyasetin gerekleri ile harmanladık. Bunları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. Milletimize afra tafra yapmadık. Mütevazı olduk. Herkesin gözü önünde biz muhasebe yaptık."

'ARTIK 90'LARIN TEK KUTUPLU DÜNYASINDA DEĞİLİZ'

"Artık 90'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. Mücadelenin bitmediğine şahit oluyoruz. Türkiye tüm muhatapları ile işbirliği yaparak bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer etme mücadelesi veriyor. Küresel bir aktör haline geliyoruz. Bizim için esas olan milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir.

Türkiye 16 yıl önce AB kapısında bekleyen ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. İçine kapanmış bir Türkiye vardı. Şartlar ne olursa olsun müspet ve kararlı davrandık. AB'ye tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik. Bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini desteklediklerinde bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten de çekinmedik."

'TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ'

"24 Haziran seçimleri milat olacak. Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü hale getirecek. Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için, demokrasi kurum ve kurullarıyla daha da işlevli hale gelecek. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın yolu milletten geçecek. Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu sistemde istikrar kalıcı hale gelecek, ekonomik büyüme hız kazanacak. Türkiye, 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. Ekonomik kalkınma da taş üstüne taş koyan, başımızın üstünde olacak. Ekonomik büyümede katkısı olan kim varsa bizi yanında bulunacak.

Şimdi burada milletimle ahidleşiyorum:

♦ Ahdim olsun ki, Türkiye yeni dönemde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.

♦ Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesinde yerini alacak.

♦ Enerjide dışa bağımlılık azalacak.

♦ Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek.

♦ İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak.

♦ Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Dış saldırılara, finansal saldırılara güçlü hale geleceğiz.

♦ Kanal İstanbul gibi projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki havalimanımız 29 Ekim'de hayata geçecek.

♦ Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak. Vergi yükü adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak.

♦ Daha icraatçı hale gelinecek.

♦ Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak' Bunları birlikte başaracağız. Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz.

'MÜJDEYİ VERDİK'

"Vatandaşlarımızın kamu borçlarına yapılandırma getirdik. Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik, 12 milyon emeklimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye vererek şükranımızı ilettik. Ülkemizdeki imara aykırı yapılara hukuki çözüm getirdik. Kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşmanın önündeki engelleri kaldırdık. İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki gençlerimize destek olarak Bağ-Kur primlerini üstlendik. Milletimizin her kesiminin derdine deva olmaya gayret gösterdik."

'YAPICI BİR DIŞ POLİTİKA İZLEYECEĞİZ'

"Dış politikaya gelince orada da irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanıyor. Dış politikamızın temel ilkeleri, milli güvenlik, milli çıkar, ve vicdan olacak. Kazan kazan ilkesini benimsediysek, yapıcı bir politikayı ortaya çıkaracağız. Yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız.

'OPERASYONLAR SÜRECEK'

"Teröristlerle mücadele etmeye, onları yok edene kadar devam edeceğiz. Bu can bu beden de olduğu sürece teröristlere dünyayı dar etmeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Terör koridorunu harekatlarımız ile paramparça ettik. Mehmetçiklerimiz yeni görevlere hazırdır, bunu da gördük. Operasyonlarımız tek bir terörist bırakmayana kadar devam edecek. AK Parti özgürlükler partisidir, böyle olmaya da devam edecektir. Irkçı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirlerin yayılması, örgütlenmesi, propagandasının yapılması devletimize emanettir. 15 Temmuz gecesi canından vazgeçmiş milletin özgürlüğünü kısıtlamak, bunu düşünmek bile akla mantığa uygun değildir."

'ADALETİN TESİSİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK'

"24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısını güçlendirmek suretiyle, her alanda tesisi önceliğimiz olacak. Devlet hizmetleri, eğitim, siyaset ve tüm alanlarda adaletin tesisi önceliğimiz olacak. Adaletin doğacağı ilk yer yöneticinin kalbidir. Bizimle aynı rüyayı, aynı ideali görmeyenler de aynı oran da değerlidir. Karşımız da bulunanlara da diyorum ki, devletimiz bir bütündür. Birimiz özgür olmadıkça diğerlerimiz de özgür olamaz. Huzurlu hissetmedikçe diğerleri de huzurlu hissedemez. Onun için gel, ne olursan ol, yine gel. Gelin canlar bir olalım dedik, önümüzdeki dönemde bu temel ilkeye sımsıkı sarılacağız"

SEVGİLİ HANIMLAR…

"Sevgili hanımlar, bizi bu kutlu yolda hiç yalnız bırakmadınız. Bu yoldaki fedakarlık yapanların başında ben hanım kardeşlerimizi görüyorum. Türkiye'de kadınların siyasi yaşama katılması noktasında büyük oranda çağ atlattık. Kadınlarımızı güçlendirmemizin ülkeyi güçlendirmek olduğuna hep inandım. Yeni yönetim sisteminde imkanları kadınlarımızla daha fazla paylaşacağız. Kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Kadına karşı taciz, şiddet insanlığa karşı işlenmiş suçtur bunu da böyle kabul ediyorum. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar tüm çabamızla devam edeceğiz. Kadına karşı tüm cahiliye adetini ayaklar altına aldık, böyle devam edeceğiz."

SEVGİLİ GENÇLER…

"Sevgili gençler, size emretmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmaya çalışmayacağız, sizinle çalışacağız, sizinle yol yürüyeceğiz, size daha fazla alan açacağız. Eğitimi sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştireceğiz. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı yatırım olarak görüyoruz. Bilgi beceri ve birikimlerinizi iş hayatınıza aktarmanız için gereken adaımları birlikte atacağız. Kökleri kurumuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi, kökleri kopmuş bir ülkenin de ayakta kalamayacağı malumdur. Tarihinizi öğrendikçe, özgüvenizin arttığını, bakış açınızın geliştiğini göreceksiniz. "

'BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GELECEĞİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Salona geçmeden önce dışarıda kurulan kürsüde konuşan Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız" dedi. Erdoğan ayrıca "Manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

‘PENSİLVANYA'YA BİLETLERİNİ DE ALIRIZ’

“24 Haziran’da Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İl teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. 6. kongre ile yeni yönetim iş başına geliyor. İstanbul Türkiye’dir, Türkiye’nin özetidir. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizim ahdimiz var. Bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. 81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran’da tekrar vuracağız. Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya’ya biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok.”

YILDIRIM'A GÖRE CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİLER 'ŞER ODAKLARI'

Fotoğraf: Hakan Göktepe/AA

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Yıldırım, AKP'nin bir kez daha seçim söylemini kutuplaştırma üzerine kuracağını gösteren ifadeler kullandı. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan Yıldırım, "Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek Cumhur İttifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir" dedi.

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı Türkiye sevdalısı genel başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız?" diyen Yıldırım, "Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul'dan başladık. Ak parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran'da Ak kadınlar İstanbul'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istikbali için gençlik ayakta ak kadınlar ayakta. Ak kadrolar ayakta. İstanbul dünya şehri. Payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sedalısı Recep Tayyip Erdoğan, 1994'te belediye başkanı olduğunda maalesef vesayet odakları hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Erdoğan, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. Siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını milletimin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi. Durmak yok kutlu yürüyüşe devam dedi. İşte 16 yıl önce İstanbul'dan başlayan kutlu yürüyüş bugün 24 Haziran'da yeni dönem de 2023'e emin adımlarla devam ediyor. 24 Haziran Türkiye için bir milattır. 24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul'da yeni bir rekorla imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul her zaman farklı. İşte bugün yağmur demeden içerde ve dışarda on binlerin toplandığı coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz. 24 Haziran yeni bir gün yeni bir tarih Türkiye'nin aydınlık yarınlarının açılacağı tarih. Bu seçimler önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim de şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin memleket sevdalılarıyla memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Ülkemizin bağımsızlığına ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. AK Parti İstanbul teşkilatı her zaman değişimin dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacak." (HABER MERKEZİ)

