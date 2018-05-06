2018 Halit Çelenk Ödülleri sahiplerini buldu

5 Mayıs 2011'de yitirilen Denizlerin avukatı Halit Çelenk adına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halit Çelenk Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Demokrasi, insan hakları ve sosyalizm mücadelesinin simge isimlerinden, Denizlerin avukatı Halit Çelenk adına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl Halit Çelenk ödülüne Murat Öngel ve Özge Demir layık görüldü. Seçici Kurul ödülü ise, OHAL KHK’si mağduru olan İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu, Barış Alp Özden’in hazırlamış olduğu OHAL KHK’leri konulu rapora verildi.

5 Mayıs 2011 tarihinde hayatını kaybeden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın avukatı Halit Çelenk adına bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halit Çelenk Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Halit Çelenk ailesi ve dostları katıldı. Tören Çelenk anısına saygı duruşuyla başladı. Törende Çelenk’in Nâzım Hikmet’in şiirlerini seslendirdiği video gösterimi de yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

‘HAYATINI EMEĞE VE EZİLENLERE ADADI’

Açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği adına yapan Hüseyin Özbek, Çelenk’in bir demokrasi ve hukuk savaşçısı olduğunu vurgulayarak, “Bazı insanlar kurumlardan daha saygılıdır. Halit Çelenk tek başına bir hukuk kurumudur. Hayatını emeğe ve ezilenlere adayan bir hukukçudur. Günümüz hukukçularının ondan öğreneceği çok şey var” dedi.

Seçici Kurul adına konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav ise, Çelenk’in devrimci ve sosyalist kimliğine dikkat çekti. Çelenk’in sosyalist kimliğinin hukukçuluğuna da damgasını vurduğunu belirten Boratav, “Sonsuz sayıda insan antikomünizm zulmü altında eziyet çekti. Bu ortamın hukuk düzeninde önlenmesinin ilk adımlarını attı. 70’li ve 80’li yıllarda baskı ve zulüm altındaki bütün sosyalist ve komünistleri koruma görevini insanüstü bir çabayla üstlendi” dedi. Boratav, bugün de insan hakları ve hukukun çok geniş bir çevrenin acil önceliği haline geldiğine dikkat çekerek, Çelenk’in Türkiye’deki insan hak ve mücadelesinin zirvesinde yer alan bir isim olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Sanatçılar Berrin Ötenel ve Rüştü Asyalı, Halit Çelenk’in sevdiği şiirleri okudu.

Fotoğraf: Evrensel

‘HAYATININ HER ANI MÜCADELE İLE GEÇTİ’

Çelenk ailesi adına konuşan kızı Serpil Çelenk Güvenç de destek verenlere teşekkür ederek, “Halit Çelenk’in istediği bebeklerin anneleriyle cezaevlerine dolmadığı, patronların kahkaha atarken emekçilerin her gün iş cinayetlerine kurban gitmediği, kadın cinayetlerinin olmadığı daha iyi bir dünya idi. O yoksul, köylü halkı savundu” dedi. Çelenk’in mücadelesini eserleriyle de yürüttüğünü vurgulayan Güvenç, Çelenk’in işkenceye, insan hakkı ihlallerine, hukuk dışı uygulamalara karşı mücadele ettiğini, hayatının her anının mücadele ile geçtiğini belirtti.

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr.İlker Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Bilgütay H.Durna, Av. Özlem Şen Abay’dan oluşan Seçici ve Düzenleyici Kurul bu yıl Halit Çelenk ödülünü iki esere birden verdi. Bu yıl ödüle Murat Öngel’in “Anayasanın Eksiksiz Tastamam Uygulanması-Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesinde Açtığı İptal Davaları (1963-1971)” ve Özge Demir’in “Uygulamada Cumhurbaşkanlığına Hakaret Suçu” layık görüldü.

Akademik Destek Ödülüne ise dört ayrı tez layık görülerek ödül, Irmak Erdoğan, Işıl Nur Kurnaz, Melih Yeşilbağ ve Zeynep Ağdemir’e verildi.

SEÇİCİ KURUL ÖDÜLÜ OHAL MAĞDURİYETİNE

Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Türkiye’de OHAL KHK’leriyle on binlerce insanın çalışma hakkından mahrum bırakılmasına, hukuk sisteminde hukuksuzluk oluşturulmasına dikkat çekilen Seçici Kurul Ödülleri de verildi. Bu ödüle kendileri de OHAL mağduru olan akademisyenler İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu, Barış Alp Özden’in hazırlamış olduğu OHAL KHK’leri konulu rapor layık görüldü. (Ankara/EVRENSEL)

İl il 6 Mayıs anmaları (2018)

Halit Çelenk ölümünün 6. yılında anıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 12:10

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