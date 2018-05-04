İngiltere yerel seçimleri: İşçi Partisi istediğini alamadı

İngiltere yerel seçimlerinde belediyelerin çoğunu İşçi Partisi kazandı ancak beklenen çıkış olmadı, ırkçı partinin oyları Muhafazakarlara kaydı.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de toplam 150 belediyede yapılan yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre 150 belediye yönetiminin 51’ini ana muhalefetteki İşçi Partisi, 30’unu iktidardaki Muhafazakar Parti ve 4’ünü de Liberal Demokrat Parti kazandı. 14 belediyede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Kesin sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Kesin olmayan sonuçlar ise bu yerel seçimlerin büyük kazananının olmadığına ve ırkçı parti Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKİP) kaybettiğine işaret ediyor. Seçime katılımın ise yüzde 40 dolaylarında olduğu tahmin ediliyor.

İŞÇİ PARTİSİ BÜYÜK DEĞİŞİM SAĞLAYAMADI

Beklendiği kadar iyi bir seçim geçirmeyen İşçi Partisi, 4 yıl önce aldığı sonuçlara yakın bir sonuç elde etti. İktidardaki Muhafazakar Parti ise tahminlerden daha iyi bir sonuç aldı ve seçimden ikinci parti olarak çıktı. 4 yıl önceki yerel seçimlerde yüzde 17 oyla 126 belediye meclis üyesi çıkartan ırkçı parti UKİP ise yerel siyasetten silinmiş görünüyor.

Toplam 4 bin 371 belediye meclis üyesinin seçileceği İngiltere’de, şu ana kadar yapılan sayımlarda İşçi Partisi 1467, Muhafazakar Parti 881, Liberat Demokratlar 326, Yeşiller 22, Bağımsızlar 98 ve ırkçı parti UKİP sadece 2 meclis üyesi çıkarabildi.

UKİP’İN OYLARI MUHAFAZAKARLARA KAYDI

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin yerel seçimlerde daha kötü bir sonuç alması beklenirken, UKİP oylarının kayması sonucu, 4 yıl önceki sonuçlara yakın bir oy oranı elde etti.

Son bir yıldır yaşanan liderlik krizi ve parti içindeki iktidar kavgasının UKİP’in en az yüzde 10 oy kaybetmesine neden olduğu tahmin ediliyor. Bu haber yazıldığı sırada sadece 2 encümen üyesi elde eden ırkçı partinin, politik arenada silindiği yorumları yapılıyor.

CORBYN BİR BASAMAK ÜSTE ÇIKTI

İşçi Partisi, seçim öncesi yaygın anti propagandaya rağmen oy kaybına uğramadı, hatta birkaç belediyede önceki seçimlere göre daha iyi sonuç elde etti. İşçi Partisi’nin sol kanadından gelen Lideri Jeremy Corbyn, seçim sonuçlarını, uzun yıllar sonra tekrar kontrolü ele geçirdikleri güney kenti Plymouth’tan takip etti.

Burada yaptığı konuşmada da, yıllar sonra tekrar ülkenin bazı belediyelerine girebildiklerini söyleyerek, başarılı bir seçim geçirdiklerini belirtti.

Öte yandan Liberal Demokrat Parti önceki seçimlere oranla daha iyi bir sonuç elde ederken, Yeşillerin durumunda önemli değişiklik beklenmiyor.

EN ÇOK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÇIKARAN BELEDİYEYİ ALIYOR

İngiltere’de belediye seçimleri her 4 yılda bir yapılıyor ve belediye sınırları içindeki nüfusa bağlı olarak encümen üyeleri seçiliyor. En fazla belediye encümeni alan parti belediye yönetimini belirlerken, birçok belediye de çoğunluğu sağlayamayan partiler, belediyelerde koalisyon hükümetleri kurmak durumunda kalıyor.

2014 seçimlerinde İşçi Partisi 2 bin 278, Muhafazakar Parti 1365,

Liberal Demokrat Parti 462, UKİP 126 ve Yeşiller 31 belediye meclis üyesi çıkarabilmişti.



Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 13:00

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