Meral Akşener kimdir?

18 Temmuz 1956 Gündoğdu, İzmit doğumlu. Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile 1980 yılından bu yana evli ve Fatih Akşener adında bir oğlu var.

1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979-1982 arasında öğretmen olarak çalıştı. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

SİYASİ HAYATI DYP’DE BAŞLADI

MHP İl Başkanlığı da yapan ağabeyi Nihat Gürer’in de etkisiyle liseden bu yana ülkücü hareket içerisinde olan Akşener, 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

1995’te Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk kez 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI

1996’da Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. hükümet sırasında yaşanan 3 Kasım 1996 tarihindeki Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat sürecinin yaşanması ile 54. hükümetin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997’de son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

GÜL VE ERDOĞAN’LA BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRDÜ

4 Temmuz 2001’de DYP’den istifa etti ve Fazilet Partisi’nden kopan, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın “yenilikçi kanat” olarak önderliğini yaptığı oluşuma katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşuyla sonlanan süreç sırasında “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diyerek hareketten ayrıldı ve 3 Kasım 2001’de MHP’ye katıldı.

MHP MİLLETVEKİLİ OLDU

2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Bu süre içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye siyasi işler alanında başdanışmanlık yaptı. 2004 yerel seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı oldu. 10 Ağustos 2007’de TBMM başkanvekilliği görevine seçildi.

2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde tekrar MHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Fakat Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmedi.

MHP’DEN İHRAÇ VE İYİ PARTİ

Seçim sonucu MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine yaptığı basın toplantısında kurultay talebinde bulundu. Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongresi için genel başkan adayı oldu. Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiği açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi. 8 Eylül 2016’da partiden ihraç edildi. MHP'nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

25 Ekim 2017 tarihinden itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin genel başkanlığını üstleniyor. İYİ Parti tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.