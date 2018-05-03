Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Beşiktaş 20.30'da oynanması gereken Fenerbahçe derbisine çıkmadı. Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş'ın sahaya gelmemesi üzerine maçı ikinci kez tatil etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 19 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda konuk etmişti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan tarafından 57'nci dakikada skor 0-0 iken saha olayları sebebiyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın yarıda kaldığı andaki şartlar ile seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş Kulübü de yaşanan gelişmeler üzerine karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı. Bugün 20.30'da başlaması planlanan maça siyah beyazlı takımın çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek misafir takım maça çıkmadığı için iptal kararı verdi. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, statta ısınma hareketleri yapan takımı izledi.

ZTK STATÜSÜ BEŞİKTAŞ'I ELİYOR

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen maddesine göre Beşiktaş, hükmen mağlup sayılacak. ZTK'dan ihraç edilecek olan Beşiktaş, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsünün 8'inci maddesinin 1'inci hükmünde şunlar yer alıyor: ''Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

AYKUT KOCAMAN: YANILDIM, GELMEDİLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş sahaya çıkmayacağı için oynanmayacak olan mücadele öncesi siyah beyazlı ekibin aldığı kararı değerlendiren Kocaman, "Güçlü bir karar, kolay bir şey değil. Büyük bir takımın sahaya çıkmaması ve bunu gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Turu bu şekilde geçmenin hiçbir sevindirici tarafı yok. Tura zaten yakın gözüküyorduk ama öbür taraftan her iki tarafın da kendince haklı olduğunu düşündüğüm yanları varken, kazanan tarafın yeşil zemin üzerinde sonuçlanması en büyük dileğimdi. Kaldığı yerden devam etmeli ve finale gidecek takım sahadan çıkmalı demiştim. Bu beni çok mutlu etmedi. Elenmeyi tercih ederdim. Burada çözümlenmeli, saha dışına taşınmamalı" dedi.

'GİRESUNSPOR MAÇININ ARDINDAN SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN, ANLAM KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Akın Çorap Giresunspor maçının ardından söylediği sözler üzerine konuşan Kocaman, "Değişen hiçbir şey yok. Giresunspor maçından sonraki sözlerimin ne anlama geldiğini biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları düşünüldüğünde, sözlerimin daha fazla anlam kazanacağını düşünüyorum ben. Biz zorlaya zorlaya, devam ettirmeye gayret ediyoruz. Daha fazla zorluyoruz, en azından sahada birtakım şeylerin üstesinden geldik. Gidişat üzerinde birtakım şeyleri değiştirdiği muhakkak" diye konuştu.

'BİZİM PEK ÇOK ŞEYİ YİTİRDİĞİMİZ EVRE, LİGİN İLK 11 HAFTASINDAKİ DAĞINIK HALİMİZDİ'

Ligdeki şampiyonluk yarışını yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, "Kazanmamız gerekiyor. Yakaladığımız form grafiğini biraz daha yukarı çıkartmak ve aynı zamanda rakiplerimizin tökezlemesini beklemekten başka şansımız yok maalesef. Bu cümleler, son 3 maçımızı kazandığımızda değer kazanacak bir şey ama bizim pek çok şeyi yitirdiğimiz evre, ligin ilk 11 haftasındaki dağınık halimizdi. Bu bizi çok etkiledi. Oyuncuları, beni, takımın performansını çok etkiledi. İlk 11 haftadaki 33 puanın 16'sını yitirdik. Sakatlıklar, cezalar, bu periyotta oldu. Bundan sonraki periyot bizim için kuvvetli geçti. Bu takımın bir adım daha fazlasını yapabileceğini gözlemleyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'UMUDUN OLDUĞU YERİ HER ZAMAN ZORLAMAK GEREKİYOR'

Son olarak şampiyonluk şanslarını değerlendiren Aykut Kocaman, "Nefesin, umudun olduğu yeri her zaman zorlamak ve takip etmek gerekiyor. Tabii ki hedef şampiyon olmak ve kupayı almak. Ama olmuyorsa, alacağımız her yukarıya çıkış bir avantaj olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)

#BEŞİKTAŞINMAÇIYOK

Twitter'da Beşiktaş'ın maç günlerinde açılan #BeşiktaşınMaçıVar etiketinin yerinde bugün #BeşiktaşınMaçıYok etiketi açıldı. Peki prosedür nasıl işleyecek, Beşiktaş'ın maça çıkmamış olması neler getirecek?

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMADIĞI İÇİN...

TFF, hakemin raporu doğrultusunda toplanacak.

Talimatlara göre Beşikaş, maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve kupadan elenecek. Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak.

TFF'nin Beşiktaş'ı maça çıkmaması sebebiyle 2 yıla kadar turnuvadan men etme hakkı doğacak.

Siyah beyazlılar, bu sezon Türkiye Kupası'ndan kazandığı tüm gelirleri kaybedecek.

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. (SPOR SERVİSİ)

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi itirazını reddetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 21:03

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