Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için yaptığı tüm taleplerin reddine karar verdi.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisi için yaptığı 'tüm taleplerin oy birliği ile reddine' karar verdiğini açıkladı.

TFF, maçın 3 Mayıs'ta oynanması kararını vermiş Beşiktaş ise derbiye çıkmayacağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 57. dakikada sahaya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de isabet eden yabancı maddelerin atılması sonucu hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, konuya dair 25 Nisan'da verdiği kararla mücadelenin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:45

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