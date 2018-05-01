Taksim'de 1 Mayıs ablukası sona erdi: 86 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs dolayısıyla kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Kentte gün boyu 86 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenildi.

1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba ise polis saldırdı.

AA'nın aktardığına göre; polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti. Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı.

Beşiktaş'ta 60, Beyoğlu'da 18, Şişli'de 2 kişi ile Maltepe miting alanında 6 kişi gözaltına alındı.

KAMERA SİSTEMİ SERVİS DIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin turistik kamera sisteminde yer alan diğer kameralar çalışırken taksim ve istiklal caddesi kameralarının sayfalarında “geçici olarak serviş dışı” mesajının yer alması dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

MEYDANA KİMSE ALINMADI

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre; etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmadı. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

İSTİKLAL CADDESİ SESSİZ

Polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemİ aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı.

TURİSTLER VALİZLERİYLE YÜRÜDÜ

Fotoğraf: DHA

Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştı.

TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS SALDIRISI

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis gözaltına aldı.

İKİNCİ KEZ SALDIRI

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi ve saldırarak HKP üyelerini gözaltına aldı.

TAKSİM’E ÇELENK BIRAKILDI

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş'e bağlı bir grup sendika üyesi, Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda yürüdükten sonra, Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Taksim Meydanı'na gitmek isteyen sendika üyelerinin geçişine polis izin vermedi. Burada halay çeken sendika üyeleri, "İşsizliğe, pahalılığa, zama, zulme son" ve "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartları taşıyarak, çeşitli sloganlar attı. Grup içinden 60 kişinin İstanbul Valiliğinden izin alması üzerine, polis sendika üyelerinin Taksim'e gitmesine izin verdi. Sendika üyeleri, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı ve 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada olmalarının sebebinin işçi sınıfına yönelik ekonomik ve uluslararası sermaye politikalarına karşı durmak olduğunu söyledi. Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta işçilere kapatılmasını eleştiren Serdaroğlu, "Keyfi yasaklamaların karşısında boyun eğmeyeceğiz. Biz onurumuza, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Bu hakları bedel ödeyerek kazandık. Buranın tekrar 1 Mayıs alanına dönüşmesini istiyoruz” dedi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da yaptığı konuşmada, 41 yıl önce hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, Taksim Meydanı'nın işçi ve emekçilere açılmasını talep etti. Açıklamanın ardından grup, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra ayrıldı.

Öte yandan Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyeleri de Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Burada grup adına yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın, dünün, bugünün ve yarının mücadeleleri için yol gösterdiği belirtilerek, "Emperyalistlere ve ulusal uluslararası müttefiklerinin politikalarına karşı bir direniş mesajı olmalıdır” denildi.

20.45'TE AÇILDI

Meydan, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenildi.

(HABER MERKEZİ)

1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlarda

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 21:43

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