İbradı’da mermer ocağına kitlesel tepki

Antalya'nın İbradı ilçesinde ÇED raporu olmadan mermer ocağı açılması girişimi geniş katılımlı bir eylemle protesto edildi.

Bülent ÜLKER

Antalya'nın İbradı ilçesinde su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde mermer ocağı açılmak istenmesine tepki gösteren bölge halkı, siyasiler, meslek odaları ve kitle örgütlerinin de destek verdiği eylemle karara karşı çıktı.

İbradı'da özel bir maden şirketinin, su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadan mermer ocağı açılması için çalışma başlattığı iddiaları tepkiye neden oldu. Mermer ocağını istemeyen bölge halkı, Karamıklı Yaylası'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde ‘Mermer ocağına hayır', 'Doğa talanına son', 'Havama suyuma dokunma', 'Toroslar bizimdir', 'Yaban hayatı evsiz bırakılamaz', 'Yaylalarımıza dokunma' yazılı dövizler taşındı.

Şenlik havasında geçen protesto gösterisinde yerel sanatçılar Gülay Diri, Sami Demircioğlu ve Hüseyin Dere de konser verdi. Karamıklı Yaylası'ndan maden şirketinin sınır çizgi tabelalarının bulunduğu bölgeye kadar sloganlar atarak yürüyüş yapan gruba, CHP Antalya milletvekilleri Devrim Kök ve Niyazi Nefi Kara ile İbradı Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da destek verdi. Protesto gösterisine çok sayıda meslek odası ve kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

'ADAY DOĞAL ALAN'

Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, özel bir firmanın ÇED alınmaksızın Başbadem mevkiinden başlayıp Söğütbeli'ne kadar devam eden 1000 dekar alanda mermer ocağı açılması için başvuru yaptığını söyledi. İbradı- Akseki ormanları bölgesinin değişik disiplinlerdeki araştırmacıların yaptıkları çalışmalara dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen çok önemli 9 alandan biri seçildiğine vurgu yapan Küçükkuru, şunları kaydetti:

“UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Birimi tarafından yapılan 2 yıllık değerlendirmelerle hazırlanan 'Aday Doğal Alan' önerileri listesinde, bazı yıllarda ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkları kullanma hakkı sadece bugünkü kuşağa ait bir hak değildir. Gelecek kuşaklar bizim kuşaktan çok daha ileri düzeyde sahip olacakları teknolojilerle bu varlıkları hem de daha akıllıca kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Milli Parklar ve bazı kurumlar tarafından hazırlanan biyoçeşitlilik raporlarına göre, bu yöre özel korumalı alan kabul edilmektedir. İlginç olan, ülkemizde bu yıl kardelen sökümünün yasaklandığı yıl olmasına rağmen bizim Kardelen Festivali düzenlediğimiz yerde böyle bir girişimde bulunulmasıdır. Yöremizde bundan sonra açılacak mermer ve taş ocakları öncelikle ilçemizin içme su kaynağını kirletecek, hava kirliliğine sebep olacak, dağ keçileriyle yılkı atlarının doğal yaşamlarını tahrip edecektir. Endemik bitkilere zarar verecek ve yörede yapılacak arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir.”

Fotoğraf: Bülent Ülker/DHA

‘RANTÇI VE TALANCI ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ’

Milletvekili Devrim Kök de ilçenin doğal güzelliklerini rantçı ve talancı anlayışın ürünü olan mermer ve taş ocaklarına teslim etmeyeceklerine dikkati çekerek, “Bu konu siyaset üstü bir konudur. Bizden önceki nesilden devraldığımız doğal güzelliklerimizi aynı şekilde koruyarak bizden sonraki nesillere devretmeliyiz. İbradı halkı bu bölgede mermer ocaklarına geçit vermeyecektir” dedi.

‘TABİATA İHANET EDENLERE KARŞI BURADAYIZ’

Milletvekili Niyazi Nefi Kara ise “Toroslar’da davar, koyun güttüğüm, ladin dalının üstünde yattığım, Sülek'te soğuk sularını içtiğim enek ağaçlarının kardelenler diyarına, tarihimize, yani İbradı'ya mermer ocaklarına 'dur' demek için geldik. Bu kez dağlarımızı, ağaçlarımızı, ladinleri, katranları, sularımızı savunmak için geldik. Bu memlekete ve insanıma, tabiatıma ihanet edenlere karşı biz buradayız. Bu dağlar, bu ağaçlar, bu kurtlar, bu kuşlar ve insanlarımızın yüreğine hançer sokanlara 'dur' diyeceğiz” diye konuştu.

‘NE SU KALIR NE OT’

Yörede yaşayan Cemal Aybar (78) da mermer ocağı ve patlatılacak dinamitlerin bu bölgedeki yer altı sularını tahrip edeceğini belirterek “Bu memlekete böyle bir şey yapılırsa burada ne su kalır, ne ot ne de dağ kalır” dedi. (Antalya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 12:03

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