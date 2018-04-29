Seçim Günlüğü (29 Nisan 2018) - Gürkan: Ortak aday zeminini kaçırmadık

Emek, demokrasi ve barış güçlerine erken seçimde ortak aday çıkarma çağrısı yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, “Hızlı hareket edildiği takdirde hâlâ demokratik bir güç birliğinin zemini ve süresi mevcuttur” dedi. Gürkan, "Halkı seçeneksiz bırakan seçim taktikleri doğru değildir" ifadesini kullandı.

Gürkan: Halkı seçeneksiz bırakan seçim taktikleri doğru değildir EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, 'Demokratik bir güç birliğinin zemini ve süresi hâlâ mevcuttur' dedi.

AKŞENER: SANDIKLARI KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM

Niğde'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ve sandık güvenliğine dikkat çekerek "O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız" dedi.

Akşener: Sandıkları korumak için ne gerekiyorsa yapacağım Meral Akşener: YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. Sonuçlar doğru çıkana kadar oturacağım.

KILIÇDAROĞLU: 15 ARKADAŞIMIZ BELİRLİ BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "(CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili) Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." (AA)

LEVENT GÜLTEKİN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Gazeteci Yazar Levent Gültekin, 18 Nisan’da ilan ettiği cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medyada bir video yayınlayan Levent Gültekin, “100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.” (HABER MERKEZİ)

SP'DEN YSK'YE İTİRAZ

Saadet Partisi (SP), yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının Cumhurbaşkanı adayı gösterememesine itiraz etti. YSK’ye yazılı başvuru yapan SP, konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti. Parti, yurtdışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK’den kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılmasına karar verilmiş, YSK seçim takvimini ve seçim sürecinde uyulması gereken yasakları açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

BULDAN: ADAYIMIZ TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYACAK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, adaylarını 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyleyerek "Türkiye'yi kucaklayacak olan, Türkiye'nin sorularını çözecek olan, Türkiye'nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne olan sevdası ile sizlerin karşısına çıkacak olan bir adayımız olacak" dedi.

Pervin Buldan: Türkiye'yi kucaklayacak bir adayımız olacak Hakkari'de halkla bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, adaylarını 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN CHP'LİLERE CHP'Yİ SANDIĞA GÖMME ÇAĞRISI!

AKP'nin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyaseti "kabzımal pazarlığına dönüştürdüğünü" söyledi. 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini eleştiren Erdoğan, "Siz iradenizi satanlardansınız" dedi.

Erdoğan, Abdullah Gül konusunda yorum yapmadı.

Erdoğan’dan CHP’lilere ‘CHP’yi sandığa gömme’ çağrısı CHP'nin siyaseti 'kabzımal pazarlığına dönüştürdüğünü' söyleyen Erdoğan: CHP'ye gönül vermişlere sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız?

CHP'DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular yarın başlıyor. Başvuruların alınacağı parti genel merkezindeki çalışmalar tamamlandı.

CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başlıyor 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular yarın başlıyor.

ANKARA BAROSU'NDAN ÇAĞRI: HER İLDE HER OKULA BİR AVUKAT

Ankara Barosu Başkanlığı, seçim güvenliğine katkıda bulunmak için tüm illerde seferberlik başlatacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. R. Erinç Sağkan, daha önceki seçimlerde organize edilen 'her okula bir avukat' projesinin bu seçimde her ilde olacak şekilde tekrar gerçekleştirileceğini ifade etti.

CHP'nin 81 il başkanı, Cumhurbaşkanı adayını oyladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Kayseri’de 81 il başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda ‘Cumhurbaşkanı oylaması’ yapıldı.

CHP'DE ADAY OYLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Kayseri'de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayı sorduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları belirtildi.

Ankara Barosu seçim güvenliği için tüm barolara çağrı yaptı Ankara Barosu, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde, seçim güvenliğine katkıda bulunmak için tüm illerde seferberlik başlatacağını açıkladı.