Erdoğan’dan CHP’lilere ‘CHP’yi sandığa gömme’ çağrısı

CHP'nin siyaseti 'kabzımal pazarlığına dönüştürdüğünü' söyleyen Erdoğan: CHP'ye gönül vermişlere sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan konuşmasında CHP’yi hedef alarak “92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir” dedi.

“Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır” diyen Erdoğan, “40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklardan kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye yerine getirdiyseniz bu şahsiyetsizliktir. Yok demektir. Siz bu noktada ‘sayın bay Kemal bizim irademizi satın alamazsınız. Bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu. Gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız?” ifadelerini kullandı.

GÜL YANITI: HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM

Erdoğan, Abdullah Gül'ün dün yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız."

'BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın olumlu baktıklarını söylediği bedelli askerlik için de "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok" yorumunu yaptı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NİN BÖLÜNMESİ: 'DERT YİNE İDEOLOJİK'

Cumhurbaşkanı, İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine dair tepkiler için de "Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz" şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 13:42

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