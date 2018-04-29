Pervin Buldan: Türkiye'yi kucaklayacak bir adayımız olacak

Hakkari'de halkla bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, adaylarını 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler, Van gezisinin ardından Hakkari’ye geçerek halkla bir araya geldi.

Buldan ve beraberindekiler, kent girişine 40 kilometre kala yüzlerce araçla Özgürlük Meydanı’nda karşılandı. Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu kitlenin karşılamasının ardından araçlar konvoy şeklinde kent merkezine hareket etti. Kent merkezindeki Bulvar Caddesi’nden yüzlerce kişiyle birlikte HDP İl binasına kadar coşkulu bir yürüyüş düzenlendi.

‘AKP’Yİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

Yürüyüşün ardından parti binasında halkla bir araya gelindi. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşunun ardından HDP İl Eş Başkanı Nazmi Coşkun, gelenleri selamladı. Ardından Milletvekili Nihat Akdoğan, halkın kendilerine büyük bir moral verdiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi çoğu belediyelerimize el konuldu. Milletvekillerimiz tutuklandı. Yüksekova’da birçok ev yakıldı. Bunların başvuru süreleri dahi kısaltıldı. Kente gelirken panzerler ve zırhlılarla yollar kesilerek eş genel başkanımızın girişi dahi engellenmek istendi. Bunları yapan partiyi sandıklara gömeceğiz. Hakkari halkına çok saygısızlık yapıldı. Bu yüzden Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova’dan gelen arkadaşlarımız AKP’yi sandığa gömecektir” dedi.

‘HAKKARİ’DE AKP DEMEK ZIRHLI ARAÇ DEMEK’

Ardından konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, kentin tutuklu milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak’ı selamlayarak konuşmasına başladı. Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca’nın her dönem kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Buldan, “Hakkari zor dönemlerde partisinin iradesine sahip çıkan bir kenttir. Hakkari hiçbir zaman kendi ilkelerinden taviz vermemiştir. Burada yoğun şiddet uygulamalarının olduğu dönemde de itiraz etmiş ve sokağa çıkmış bir kentimizdir. AKP, 16 yıllık iktidarında Hakkari üzerinde çok durmuştur. Bu kararlığınızdan, sahiplenmenizden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. 16 yıllık iktidarında AKP, Hakkari’ye zulümden başka bir şey getirmemiştir. Hakkari’de AKP demek zırhlı araç demek, yayla yasakları demek. Hakkari’de AKP demek kan demek, zulüm demek. Hakkari bir kez daha seçimlerde kendi üzerine düşeni yerine getirecektir. AKP’nin baskılarına karşı, Kürtleri tanımayan zihniyetine karşı, Kürt halkına uyguladığı zulme karşı 24 Haziran’da bir kez daha iradesini ortaya koyacaktır. Sokağa çıkma yasaklarında uygulanan zulmü gördük. Evlerimizin iş yerlerimizin yakılıp yıkıldığına tanık olduk. Buranın yetkililerinin Kürt halkına yaklaşımı bir kez daha acı, gözyaşı oldu. Bugün cenazesi halen bulunmayan, toprağın altında cenazesi teslim edilmeyen ailelerimiz var. Çünkü çocuklarının cenazelerine hala ulaşamadılar. AKP, Hakkari’de bir tek oy almayan MHP ile birliktedir. Bugün AKP’liler gelip sizden oy isteyecek ve aldıkları oylarla MHP’yi parlamentoya götürecekler. Bugün kurdukları ortaklık MHP’yi parlamentoya taşımadır. AKP’ye verilen her bir oy MHP’nin hanesine yazılacaktır” diye konuştu.

‘HAKKARİ’DE 3-0 YAPACAĞIZ’

Belediye eş başkanlarının tutuklandığını ve halka hizmet yapılmasının engellendiğini dile getiren Buldan, şöyle devam etti: "Burada, belediye eş başkanlarımızın hizmet yapmasına izin vermediler. Yerlerine atanan kayyımlar; sömürge valisi kayyımları olarak belediyelerimiz tarafından açılan kurumları kapattı. Biz artık hiçbir ilimizde Hakkari’den Diyarbakır’a, Dersim’e kadar bizim yaşadığımız topraklarda AKP’ye tek bir oy gitmesine izin vermeyeceğiz. İnsanlarımıza, bize uyguladıkları zulmü, yaklaşımı anlatacağız. 'Kürt halkı ile sorunumuz yok' diyorlar. O zaman Selma Irmak, Abdullah Zeydan neden tutuklu? Hakkari’de 24 Haziran seçimlerinde yüzde 99.9 oy olacağız. 3-0 yapacağız” dedi.

'GÜL KORKTU ADAY OLMADI'

Buldan, şöyle devam etti: "Bizim adaylarımız, onlarınki gibi korkak, ürkek yalan söyleyen değil, zulümden, baskıdan, şiddetten yana değil, onlar gibi insan haklarını demokrasi ve özgürlükleri askıya alan değil, Türkiye’nin sorunlarını çözecek adaylar olacak. Artık hiç kimse AKP'ye güvenmesin. Buradan hakimlere, savcılara, valilere, polislere sesleniyoruz. Gün gelir size de muhtıra uygularlar. Gün gelir sizi de cezaevine koyarlar. Abdullah Gül’e yaptıkları gibi. Onu tehdit ettiler. Geçmişte olduğu gibi Gül, kendi partisinden ikinci 27 Mayıs muhtırasını aldı. Korktu aday olamadı.”

'ERDOĞAN'SIZ BİR TÜRKİYE OLACAK'

3-4 Mayıs tarihlerinde Türkiye kamuoyuna Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını ifade eden Buldan, “Başta Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere milletvekili adaylarını da açıkladıktan sonra Türkiye toplumunun karşısına çıkacağız. HDP; Lazların, Çerkeslerin partisidir. Sevgili kadınlar, gençler hepiniz aday adayı olun. AKP’ye buradan oy yok. AKP’ye başvuru için çantasını Ankara’dan alanlar çekip gitsin. Bizler, 24 Haziran günü oylarımızı kullanacağız, sandıklarımıza sahip çıkacağız ve 25 Haziran tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye olacak. Bu kalan süreyi Hakkari’de yaşayan her arkadaşımın gece gündüz demeden ev ev dolaşarak herkesten oy istemesini rica ediyorum. Türkiye toplumu AKP’ye muhtaç da değil, mahkum da değildir. Bu sistem bozulacak ve Türkiye’nin arzu ettiği sistem 25 Haziran tarihinde oluşacaktır. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Hakkari halkına inanıyoruz” dedi.

Buldan, "Türkiye'yi kucaklayacak olan, Türkiye'nin sorunlarını çözecek olan, Türkiye'nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne olan sevdası ile sizlerin karşısına çıkacak olan bir adayımız olacak" ifadesini kullandı.

Halk buluşmasının ardından Buldan ve beraberindekiler Dağgöl mahallesinde bulunan Cafer Temel'in düğününe katılarak halay çekti. Buldan'ın halay başını çektiği düğün büyük coşkuyla sürdü.

Halayın ardından Buldan ve beraberindekiler Yüksekova'ya hareket etti. (Hakkari/MA-AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:11

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