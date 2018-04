Ankara Barosu seçim güvenliği için tüm barolara çağrı yaptı

Ankara Barosu, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde, seçim güvenliğine katkıda bulunmak için tüm illerde seferberlik başlatacağını açıkladı.

Ankara Barosu Başkanlığı, seçim güvenliğine katkıda bulunmak için tüm illerde seferberlik başlatacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. R. Erinç Sağkan, daha önceki seçimlerde organize edilen 'her okula bir avukat' projesinin bu seçimde her ilde olacak şekilde tekrar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ankara Barosu Başkanlığı, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde, seçim güvenliğine katkıda bulunmak için tüm illerde seferberlik başlatacağını açıkladı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. R. Erinç Sağkan, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği anlamına geldiğini söyledi. Sağkan, seçimin şaibeden uzak, adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesi için daha önceki seçimlerde organize edilen 'her okula bir avukat' projesinin bu seçimde her ilde olacak şekilde tekrar gerçekleştirileceğini ifade etti. Her sandığın güvenliğini bir avukatın sağlayacağı projenin, 'sensizolmaz' hareketi ile işbirliği içerisinde 'her ilde her okula bir avukat' projesi olarak gerçekleştirilebilmesi için tüm barolara çağrıda bulunma kararı aldıklarını dile getiren Sağkan, yurttaşların anayasal haklarını baskıdan uzak özgürce kullanabilmesi adına bu çağrıyı yaptıklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 11:23

www.evrensel.net